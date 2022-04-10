Pai de quíntuplos capixabas é diagnosticado com câncer: "não vai ser fácil"

Jayme e a esposa anunciaram o diagnóstico de Linfoma pelo Instagram Crédito: Instagram @jaymereisen

O pai dos quíntuplos capixabas , Jayme Reisen, de 39 anos, recebeu o diagnóstico de Linfoma, um câncer que se origina no sistema linfático e está ligado à imunidade. O empresário soube do resultado na última sexta-feira (18) após "15 dias de incertezas", quando passou por exames e visitou vários médicos, como contou em um vídeo publicado no Instagram.

Ao lado da esposa, Mariana Mazzelli, ele relatou que os dias têm sido difíceis, mas pretende encarar a doença "de peito aberto". Antes do diagnóstico, Jayme identificou "uma massa". Foi o que motivou uma tomografia, responsável por identificar o câncer.

"Estou vindo compartilhar porque foram dias muito difíceis, dias de decisões. Você perde o chão, fica desorientado. Tenho uma família gigante que tá orando por mim, me dando todo suporte, de mãos dadas. Principalmente minha esposa. Ela tem ajudado nesses dias que pensei que o mundo ia acabar. A gente vai vencer, esse é um momento. Não sei quanto tempo vai durar, mas estou disposto a enfrentar de peito aberto" Jayme Reisen - Empresário e pai dos quíntuplos

Jayme Reisen, que é pai de seis filhos, cinco deles gêmeos, disse que "demorou pra perceber" os sinais do câncer. Segundo ele, o tumor tem um "tamanho considerável".

"Isso não me coloca medo. Devemos ficar atentos aos sinais do corpo. Ele [o corpo] estava me falando, mas queria acreditar que era outra coisa. Temos que aceitar algumas coisas, encarar de frente. Não tenho dúvida disso, estou me sentindo 'zero bala'. Vamos confiar que tudo vau dar certo", disse em um vídeo de nove minutos publicado nas redes sociais.

Ele agradeceu ainda aos médicos que o orientaram nos primeiro dias. Jayme não deu mais detalhes dos sinais dados pelo corpo e não informou quando deve começar o tratamento.

Apesar da notícia impactante, o casal mostrou otimismo e pediu "energias positivas" para superar o Linfoma. Nos comentários da publicação, seguidores e alguns influenciadores digitais apoiaram a Jayme na luta contra o câncer.