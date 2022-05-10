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Ao deixar hospital

Vídeo: criança do ES canta "Let it Go" para celebrar cura de câncer

Yara, de Vitória, foi diagnosticada em setembro de 2020 com neuroblastoma, um tipo de câncer. Gravação foi feita em hospital do Distrito Federal, onde menina fez transplante de medula

Publicado em 10 de Maio de 2022 às 19:26

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 mai 2022 às 19:26
Uma menina de quatro anos, de Vitória, capital do Espírito Santo, deixou internautas emocionados após um vídeo dela ser postado nas redes sociais. Na gravação, a pequena aparece cantando "Let It Go", do filme "Frozen", em um hospital, ao celebrar a cura de um câncer.
Yara foi diagnosticada com neuroblastoma — um tipo de câncer — em setembro de 2020. Com uma massa de 10 cm no abdômen e metástase nos ossos e na medula, ela passou por 232 quimioterapias e venceu a doença, segundo a mãe, Jessica Rohsner.
"Não tem sido fácil, mas em todas as folgas aproveitamos para curtir muito e sentir como a vida é boa, apesar dos momentos difíceis. Isso tem nos fortalecido, e tantas pessoas nos ajudam, tornando tudo mais leve"
Jessica Rohsner - Mãe de Yara
No dia 30 de abril, na alta do primeiro ciclo de tratamento após ficar internada por onze dias, ela e voluntários se reuniram para cantar e dançar a versão em português de "Let it Go" ("Livre Estou"). Os voluntários são da Associação Brasileira de Assistência às Famílias de Crianças Portadoras de Câncer e Hemopatias (Abrace).
Momento de comemoração para Yara, que é moradora de Vitória
Momento de comemoração para Yara, que é moradora de Vitória Crédito: Instagram @amor_cura
A comemoração aconteceu no Hospital da Criança de Brasília José Alencar (HCB), no Distrito Federal. "Foi necessário ir para Brasília fazer o transplante de medula, seguido por radioterapias. Agora estamos na última parte do tratamento, que é uma imunoterapia para mantê-la livre do câncer", explicou Jessica.
Com informações de Amaro Mota, do g1 ES

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