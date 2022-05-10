Vídeo: criança do ES canta "Let it Go" para celebrar cura de câncer

Uma menina de quatro anos, de Vitória , capital do Espírito Santo , deixou internautas emocionados após um vídeo dela ser postado nas redes sociais. Na gravação, a pequena aparece cantando "Let It Go", do filme "Frozen", em um hospital, ao celebrar a cura de um câncer.

Yara foi diagnosticada com neuroblastoma — um tipo de câncer — em setembro de 2020. Com uma massa de 10 cm no abdômen e metástase nos ossos e na medula, ela passou por 232 quimioterapias e venceu a doença, segundo a mãe, Jessica Rohsner.

"Não tem sido fácil, mas em todas as folgas aproveitamos para curtir muito e sentir como a vida é boa, apesar dos momentos difíceis. Isso tem nos fortalecido, e tantas pessoas nos ajudam, tornando tudo mais leve" Jessica Rohsner - Mãe de Yara

No dia 30 de abril, na alta do primeiro ciclo de tratamento após ficar internada por onze dias, ela e voluntários se reuniram para cantar e dançar a versão em português de "Let it Go" ("Livre Estou"). Os voluntários são da Associação Brasileira de Assistência às Famílias de Crianças Portadoras de Câncer e Hemopatias (Abrace).

Momento de comemoração para Yara, que é moradora de Vitória Crédito: Instagram @amor_cura

A comemoração aconteceu no Hospital da Criança de Brasília José Alencar (HCB), no Distrito Federal. "Foi necessário ir para Brasília fazer o transplante de medula, seguido por radioterapias. Agora estamos na última parte do tratamento, que é uma imunoterapia para mantê-la livre do câncer", explicou Jessica.