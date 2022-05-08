Seis dicas de saúde para ser mãe após os 40 anos

Gravidez após os 40 tem riscos e vantagens Crédito: Pixabay

É tendência no mundo todo: cada vez mais mulheres estão engravidando depois dos 40 anos. Apesar de todos os estigmas que cercam o assunto, elas não abrem mão do sonho da maternidade. Mas para garantir uma gestação saudável, sem tantos riscos, algumas medidas podem ser tomadas pelas futuras mamães.

De acordo com especialistas, o primeiro passo que uma mulher nessa faixa etária deve seguir para ter um bebê é estar disposta a sair da própria zona de conforto, sobretudo aquelas que não mantiveram bons hábitos de saúde ao longo da vida.

Quem viu a vida transformada após se tornar mãe foi a empresária Daniela Borghi, 41, moradora da Praia da Costa, em Vila Velha. Ela, que deu luz à pequena Maya, de 6 meses, abriu mão de vários hábitos alimentares e de saúde para conseguir ter a filha. Durante oito meses, tentou engravidar, mas sem sucesso.

Até que passou a cortar fast foods, o consumo de álcool e decidiu se exercitar quase todos os dias após recomendação médica. Deu preferência ainda por comidas orgânicas e cheias de nutrientes importantes (vitamina D, ácido fólico, etc). Pouco mais de trinta dias depois, engravidou.

Daniela e pequena Maya são moradoras da Praia da Costa, em Vila Velha. Crédito: Reprodução/Redes sociais

"Fiz alguns exames que apontaram que as minhas taxas eram baixíssimas. Resolvi mudar o meu estilo de vida quando ouvi da nutricionista que eu não tinha mais tempo. Levei a sério mesmo, e meus índices logo melhoraram. Até as panelas de casa troquei, por causa da quantidade de metais pesados", conta.

Para Daniela, além de melhoras na própria saúde, essas renúncias deram origem a algo ainda mais significativo: a maternidade.

"Minha filha nasceu na hora certa e no momento em que eu estava com a pessoa ideal. Não me arrependo" Daniela Borghi, 41 anos - Empresária e mãe

A nutricionista materno-infantil Fabiana Furlani Tales explica que o ideal para quem quer engravidar seria começar pelas mudanças na alimentação, que deve se tornar mais natural, sem a adição de conservantes e componentes químicos. As dicas de quais substituições podem ser feitas devem partir sempre de um especialista.

Por isso, além de cortar bebidas alcoólicas, farinhas brancas e comidas industrializadas, também é recomendado substituir frutas e verduras de supermercado, que podem conter uma alta quantidade de agrotóxicos, por produtos orgânicos; e cortar o uso de produtos com embalagens industrializadas, como shampoos, remédios, desodorantes, entre outros.

"Uma das principais estratégias para melhorar a qualidade dos óvulos é retirar (do cotidiano das mulheres) toxinas ambientais, ou seja, pesticidas, plásticos e metais. Eles fazem o funcionamento hormonal ficar prejudicado. Quando a gente substitui, é como se o ovário acordasse", explica.

RISCOS E VANTAGENS

De acordo com a ginecologista e obstetra Anna Bimbato, entre os maiores riscos de adiar uma gravidez para depois dos 40 anos, estão as possibilidades de uma maior taxa de abortamentos, de não conseguir engravidar e até mesmo de uma má formação do feto.

"A reserva ovariana, que consiste na quantidade de óvulos disponíveis para uma gestação, reduz progressivamente com o passar dos anos. Em alguns casos, aos 40, essa reserva pode estar tão reduzida que fica impossível engravidar espontaneamente. Mas tudo isso pode ser evitado com um planejamento. O mais importante é não deixar para planejar muito tarde", explica.

Aline Lima, ginecologista e obstetra do Hucam-Ufes/Ebserh, destaca as vantagens da gravidez nessa faixa etária, tais como estabilidade financeira, maturidade e a realização de vários projetos pessoais e profissionais.

"Com mais de 40 anos, a mulher normalmente já está bem estruturada no mercado de trabalho e possui um relacionamento mais longo. Ela é mais dona de si, o que pode desencadear uma maternidade mais leve" Aline Lima - Ginecologista e obstetra do Hucam-Ufes/Ebserh

"A maior vantagem é poder se preparar melhor, possuir a certeza de que você quer ter o filho", destaca a médica.

CONFIRA AS DICAS:

Envolvimentos dos homens Há muitos riscos de tentar engravidar após os 40 anos sem o acompanhamento de um especialista. Procure algum da sua preferência, e que tenha experiência em fertilidade. O processo deve começar a ser feito pelo menos três meses antes da data em que o casal deseja engravidar. É recomendado cortar os alimentos industrializados do cardápio, além de evitar farinhas brancas; comer menos na rua; reduzir o consumo de bebida alcoólica e açucaradas, como refrigerante e suco pronto; e inserir mais temperos à comida, como cebola, alho, etc, pois possuem compostos ativos que melhoram a qualidade do óvulo. Em alguns casos, perder peso pode ajudar a melhorar a fertilidade da mulher. Quanto mais elevado, maiores os índices de insulina, o que automaticamente inibe o processo de ovulação. Ou seja, ela ficará mais inflamada. Os exercícios físicos podem ajudar nessa etapa, mas devem acompanhar a mulher pelo resto da vida. Especialistas orientam que embalagens de desodorantes, shampoos, remédios e produtos industrializados também devem ser evitados. Quem comer em uma panela com uma grande quantidade de metais pesados, por exemplo, pode sofrer com alterações nos exames. O ideal é seguir as orientações do nutricionista ou do(a) médico(a), que podem sugerir alterações. Caso algumas alterações não deem certo, mesmo quando conciliados com os exercícios físicos, as mulheres devem ingerir vitaminas e suplementos que fortaleçam os seus ovários. Os mais recomendados são a geleia real e antioxidantes (elementos que impedem ou amenizam os efeitos da oxidação) como flavonoides, polifenóis e a coenzima Q10. Além de um trabalho mais elaborado em cima das mulheres, os homens também devem ser envolvidos no processo pré-gestação. É possível que eles possuam espermatozoides fracos, o que dificultaria a gravidez

BEM-ESTAR

Segundo a nutricionista materno-infantil Fabiana Furlani Tales, é fundamental ingerir suplementos que beneficiam a fertilidade, entre eles geleia real e alguns antioxidantes – flavonoides, polifenóis e a coenzima Q10. "Esses nutrientes ocasionam o amadurecimento e o recrutamento dos folículos (estruturas que abrigam os óvulos até a evolução)", destaca a nutricionista.

Em alguns casos, o emagrecimento é igualmente importante, já que estar acima do peso pode causar uma resposta inflamatória ao corpo da mulher. Se necessário, uma série de exercícios físicos deve ser seguida. As dicas de quais treinos podem ser desempenhados devem partir de um especialista.

"Além disso, precisamos lembrar que os homens são 50% do processo. Eles podem ter uma baixa quantidade de espermatozoides, o que atrapalha essa gravidez. Dependendo do espermograma (exame que investiga a fertilidade do homem), também vai ter que entrar com as suplementações", reforça.

"Além disso, precisamos lembrar que os homens são 50% do processo. Eles podem ter uma baixa quantidade de espermatozoides, o que atrapalha essa gravidez. Dependendo do espermograma (exame que investiga a fertilidade do homem), também vai ter que entrar com as suplementações" Nome do Autor da Citação - Cargo do Autor