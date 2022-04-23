Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Festa da Penha

De Mãe para mãe: “Não conseguia engravidar, mas meu milagre nasceu”

Myrella Ferrari ouviu do médico que não poderia gerar uma vida, mas nunca desistiu de ter  fé para realizar o seu sonho: "Nossa Senhora da Penha intercedeu por mim"
Andréia Pegoretti

Andréia Pegoretti

Publicado em 

23 abr 2022 às 01:59

Publicado em 23 de Abril de 2022 às 01:59

Myrella Nunes Carrijo Ferrari e a filha, Ana Maria
Myrella Ferrari e a filha, Ana Maria: decoração com a imagem de Nossa Senhora e body com estampa da santa em forma de agradecimento Crédito: Pedro Ferrari/Acervo pessoal
Da decisão de gerar uma vida até o resultado positivo do teste da gravidez, o caminho foi árduo para a pedagoga Myrella Nunes Carrijo Ferrari Rangel, de 37 anos. Na sua rotina, tratamento hormonal, dezenas de consultas médicas e exaustivos exames alternavam-se com orações diárias para que o sonho da maternidade se tornasse real.
E, quando, enfim, ela pôde receber nos braços a pequena Ana Maria na sala de parto após meia década de luta, viu que era hora de agradecer a Nossa Senhora por “interceder pelo maior milagre” que já recebeu. Por isso, a Festa da Penha deste ano é tão especial para esta nova mãe.

Veja Também

Mães agradecem à padroeira do ES por cura dos filhos na UTI: “Sala de milagre”

Myrella conta não ter sido fácil passar pela peregrinação a laboratórios, clínicas e hospitais. Até diagnóstico de infertilidade ela diz ter recebido. 
"Comecei o tratamento em 2016. Durante um ano, passei por tratamento de indução hormonal. O médico que me atendia falou que era impossível eu engravidar porque meus óvulos não tinham força para crescer. Em uma novena de 2019, quando a imagem de Nossa Senhora da Penha passou por mim, eu senti muito forte que eu deveria pedir o meu bebê a ela. Já havia se passado três anos de tentativas. Troquei de médico e, em maio, meu tratamento começou a fluir. A médica disse que achava que eu tinha uma chance de engravidar", explica Myrella.
As esperanças se reacenderam, mas vieram acompanhadas também de um profundo desgaste emocional e físico. Em meio a todos os preparativos para a fertilização in vitro, foi preciso aplicar 17 injeções para desenvolver os óvulos– o previsto inicialmente eram três. “Em fevereiro de 2020, eu fiz a transferência embrionária, só que não conseguir engravidar. Aí veio a pandemia, entrei em depressão. Só em fevereiro de 2021 que fizemos uma nova transferência. Dois dois embriões colocados, o da Ana Maria vingou. Receber a notícia da gravidez foi a melhor coisa da minha vida”, conta.
A gestação transcorreu tranquila, apesar de um susto da convulsão dias antes do parto. Era chegado o grande momento de trazer a criança ao mundo.
"Quando recebi Ana Maria no meu colo, eu só sabia agradecer, rezar e admirar aquele 'serzinho' tão perfeito que Deus havia preparado para gente. Eu e meu marido, Marcelo Tristão Rangel, sabemos tudo que vivemos e sofremos até o nascimento da nossa filha. Estávamos fortalecidos na fé e no amor, só tinha espaço para alegria. Deus nos fez fortes!"
Myrella Ferrari - Pedagoga
Hoje a bebê tem seis meses, e sua chegada é celebrada com carinhosos “mesversários” para a família. A primeira festinha, aliás, teve uma temática especial, Nossa Senhora da Penha, com direito a bolo das cores do manto da imagem, rosa e azul.
Myrella Ferrari e o marido, Marcelo Rangel, com a filha Ana maria
Myrella Ferrari e o marido, Marcelo Rangel, com a filha Ana Maria, no "mesversário" temático de Nossa Senhora Crédito: Acervo pessoal
“Eu tenho muita certeza de que ela protegeu a gente. Engravidar numa pandemia não foi fácil. Rezava o tempo todo. No berço, fica um santinho de Nossa Senhora da Penha, onde faço as orações com ela. Ela tem até body de Nossa Senhora. Sou muito grata à nossa Mãe.”

LEITORES DE A GAZETA TAMBÉM RELATAM GRAÇAS E DEVOÇÃO

Os leitores de A Gazeta puderam enviar seus depoimentos sobre a Festa da Penha, a devoção à padroeira e o seu contato com o Convento. Confira a seguir alguns relatos:

"Ela me trouxe para morar aqui"

“O primeiro contato que tive com o Convento da Penha foi quando passei pela Terceira Ponte e vi aquela construção. Pensei ser um tipo de forte ou até mesmo um castelo. Estava em uma excursão da escola. Descobri que se tratava de um santuário dedicado a Nossa Senhora da Penha. Antigamente tinha um bombom da Garoto com a estampa do Convento na embalagem. Mas nunca imaginei ser um santuário. E nessa passagem e visita ao Convento, coloquei-me à disposição da Mãe. Em minha oração aos pés do altar do Convento, pedi a ela para que eu viesse morar aqui pertinho dela. Morava em São João da Barra, cidade do Rio de Janeiro. Me mudei. Frequento o Convento, as missas, as vias-sacras, os terços, as romarias, as festas. Não fui eu que vim até aqui. Foi ela que me trouxe para cá. Não sabia nem como viveria aqui porque não tenho nenhum familiar. Mas ela me trouxe. E me deu condições de sobreviver aqui até hoje. Foi um caminho de dificuldades, mas de muita fé e graças, de certeza de seu desejo de deixar aqui. E já se passaram 27 anos aos pés de Nossa Senhora da Penha.”

Luciano Machado Vicente

Saúde do pai

“Nossa Senhora da Penha, consagro toda a minha família ao seu coração imaculado. Rogai por nós. Interceda pela saúde do meu pai, que vai fazer uma cirurgia. Que cubra com seu manto sagrado nossa esperança.”

Franciely Santos Barth

Sacramento

“A maior graça foi ter recebido o Sacramento do Batismo no Convento da Penha.”

Wilson Silva Neves

Assídua

“Acompanho a Festa da Penha há muito anos, nas missas voltadas a homenagear Nossa Senhora das Alegrias.”

Maria Fátima Carmo de Oliveira

Fique por dentro de todas as novidades da Festa da Penha 2022. Acompanhe a cobertura em A Gazeta: agazeta.com.br/festadapenha.

Veja Também

Volta dos fiéis à Festa da Penha dá novo ânimo a lojistas da Prainha

Famoso nas redes sociais, padre Patrick Fernandes faz pregação na Festa da Penha

Festa da Penha: Santas iluminadas são acesas em Vila Velha e na Serra

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Festa da Penha Maternidade Nossa Senhora da Penha
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Alliança, casados, idosos
Políticas públicas para idosos: pauta para o debate eleitoral
Victor Pignaton
Capixaba estreia com vitória no Roland Garros Junior Series
Fluminense x Independiente Rivadavia, pela Libertadores
Fluminense leva virada do Rivadavia e vê pressão aumentar na Libertadores

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados