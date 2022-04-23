De Mãe para mãe: “Não conseguia engravidar, mas meu milagre nasceu”

“O primeiro contato que tive com o Convento da Penha foi quando passei pela Terceira Ponte e vi aquela construção. Pensei ser um tipo de forte ou até mesmo um castelo. Estava em uma excursão da escola. Descobri que se tratava de um santuário dedicado a Nossa Senhora da Penha. Antigamente tinha um bombom da Garoto com a estampa do Convento na embalagem. Mas nunca imaginei ser um santuário. E nessa passagem e visita ao Convento, coloquei-me à disposição da Mãe. Em minha oração aos pés do altar do Convento, pedi a ela para que eu viesse morar aqui pertinho dela. Morava em São João da Barra, cidade do Rio de Janeiro. Me mudei. Frequento o Convento, as missas, as vias-sacras, os terços, as romarias, as festas. Não fui eu que vim até aqui. Foi ela que me trouxe para cá. Não sabia nem como viveria aqui porque não tenho nenhum familiar. Mas ela me trouxe. E me deu condições de sobreviver aqui até hoje. Foi um caminho de dificuldades, mas de muita fé e graças, de certeza de seu desejo de deixar aqui. E já se passaram 27 anos aos pés de Nossa Senhora da Penha.”