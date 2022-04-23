De Mãe para mãe: “Não conseguia engravidar, mas meu milagre nasceu”

LEITORES DE A GAZETA TAMBÉM RELATAM GRAÇAS E DEVOÇÃO
"Ela me trouxe para morar aqui"
“O primeiro contato que tive com o Convento da Penha foi quando passei pela Terceira Ponte e vi aquela construção. Pensei ser um tipo de forte ou até mesmo um castelo. Estava em uma excursão da escola. Descobri que se tratava de um santuário dedicado a Nossa Senhora da Penha. Antigamente tinha um bombom da Garoto com a estampa do Convento na embalagem. Mas nunca imaginei ser um santuário. E nessa passagem e visita ao Convento, coloquei-me à disposição da Mãe. Em minha oração aos pés do altar do Convento, pedi a ela para que eu viesse morar aqui pertinho dela. Morava em São João da Barra, cidade do Rio de Janeiro. Me mudei. Frequento o Convento, as missas, as vias-sacras, os terços, as romarias, as festas. Não fui eu que vim até aqui. Foi ela que me trouxe para cá. Não sabia nem como viveria aqui porque não tenho nenhum familiar. Mas ela me trouxe. E me deu condições de sobreviver aqui até hoje. Foi um caminho de dificuldades, mas de muita fé e graças, de certeza de seu desejo de deixar aqui. E já se passaram 27 anos aos pés de Nossa Senhora da Penha.”
Saúde do pai
“Nossa Senhora da Penha, consagro toda a minha família ao seu coração imaculado. Rogai por nós. Interceda pela saúde do meu pai, que vai fazer uma cirurgia. Que cubra com seu manto sagrado nossa esperança.”
Sacramento
“A maior graça foi ter recebido o Sacramento do Batismo no Convento da Penha.”
Assídua
“Acompanho a Festa da Penha há muito anos, nas missas voltadas a homenagear Nossa Senhora das Alegrias.”