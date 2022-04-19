Festa da Penha 2022

Famoso nas redes sociais, padre Patrick Fernandes faz pregação na Festa da Penha

Sacerdote participa do 3° dia do Oitavário, que será transmitido por A Gazeta a partir das 19h30
Vinícius Brandão

19 abr 2022 às 16:57

Padre Patrick Fernandes: com milhões de fãs na web, ele exibe dia a dia de missas e hora de lazer nas redes sociais Crédito: Reprodução/Instagram @padre_patrick
O padre Patrick Fernandes, famoso nas redes sociais por tirar dúvidas de fiéis, interagir com seguidores e fazer comentários sobre programas de TV, faz pregação nesta terça-feira (19), no 3º dia do Oitavário da Festa da Penha 2022. A missa começa às 19h30 e será transmitida ao vivo por A Gazeta (site, Facebook e YouTube).
O religioso é natural do Espírito Santo e mora, atualmente, em Parauapebas, no Pará, onde celebra missas na paróquia São Sebastião. Ele tem 34 anos e exerce o sacerdócio há oito. Patrick conquistou inúmeros fieis da Igreja Católica e pessoas que não seguem a religião, postando conteúdo bíblico de forma leve e descontraída. 
Em seu canal no YouTube com mais de 170 mil seguidores, o clérigo posta conteúdo de diversos assuntos que vão de curiosidades a seu respeito a pregações. No Instagram, rede social em que posta seu dia a dia, mensagens bíblicas e viagens, já atinge a marca de 4,7 milhões de seguidores.

Tema do dia: Saúde emocional

7h, 9h, 11h - Missas (Comunidade Franciscana), presenciais no Campinho 

14h - Programa Salve Mãe das Alegrias - Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet) 

15h30 - Devocional Oitavário (Comunidade Franciscana). Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet), presencial no Campinho 

16h - Missa 3º Dia Oitavário (Área Pastoral Cariacica/Viana). Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet), presencial no Campinho 

19h30 - Pregação e Bênção com Pe. Patrick Fernandes - Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet), presencial no Campinho

Dia 19, terça - 3º Dia do Oitavário

