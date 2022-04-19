Famoso nas redes sociais, padre Patrick Fernandes faz pregação na Festa da Penha

Tema do dia: Saúde emocional
7h, 9h, 11h - Missas (Comunidade Franciscana), presenciais no Campinho
14h - Programa Salve Mãe das Alegrias - Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet)
15h30 - Devocional Oitavário (Comunidade Franciscana). Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet), presencial no Campinho
16h - Missa 3º Dia Oitavário (Área Pastoral Cariacica/Viana). Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet), presencial no Campinho
19h30 - Pregação e Bênção com Pe. Patrick Fernandes - Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet), presencial no Campinho