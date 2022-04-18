Festa da Penha 2022: reveja a missa do segundo dia de Oitavário

O segundo dia de Missa do Oitavário abordou a saúde do corpo e os fiéis puderam acompanhar tudo pelo site A Gazeta, na página especial dedicada ao evento, no Facebook e Youtube de A Gazeta.

A programação de missas do Oitavário segue até a próxima segunda-feira (25), com a tradicional missa de encerramento da Festa da Penha, com transmissão ao vivo da TV Gazeta e do G1 Espírito Santo.

Confira abaixo os temas que serão tratados em cada dia de Missa do Oitavário:

Terça-feira (19 de abril): O tema será: “Saúde emocional”.

Quarta-feira (20 de abril): O tema será: “Saúde da fé”.

Quinta-feira (21 de abril): O tema será: “Saúde das relações”.

Sexta-feira (22 de abril): O tema será: “Saúde do planeta”.

Sábado (23 de abril): O tema do dia será: “Maria, caminho de saúde e salvação”.

Domingo (24 de abril): O tema será: “Saúde integral”.