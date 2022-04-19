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Momento de fé

Festa da Penha: ‘Saúde emocional’ foi tema da terceira missa do Oitavário; Reveja a celebração

A programação de missas do Oitavário segue até a próxima segunda-feira (25), com a tradicional missa de encerramento da Festa da Penha

Publicado em 19 de Abril de 2022 às 14:19

Publicado em 

19 abr 2022 às 14:19
O terceiro dia de Missa do Oitavário abordou a saúde emocional e os fiéis puderam acompanhar tudo pelo site A Gazeta, na página especial dedicada ao evento, no Facebook e Youtube de A Gazeta. 
A programação de missas do Oitavário segue até a próxima segunda-feira (25), com a tradicional missa de encerramento da Festa da Penha, com transmissão ao vivo da TV Gazeta e do G1 Espírito Santo.

Confira abaixo os temas que serão tratados em cada dia de Missa do Oitavário:

Quarta-feira (20 de abril): O tema será: “Saúde da fé”.
Quinta-feira (21 de abril): O tema será: “Saúde das relações”.
Sexta-feira (22 de abril): O tema será: “Saúde do planeta”.
Sábado (23 de abril): O tema do dia será: “Maria, caminho de saúde e salvação”.
Domingo (24 de abril): O tema será: “Saúde integral”.
Segunda-feira (25 de abril): Encerramento da Festa da Penha 2022 e Dia de Nossa Senhora da Penha.

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