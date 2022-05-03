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Eleições 2022

Pesquisa Ipec: saúde e segurança são os problemas mais citados por eleitores no ES

A questão das drogas e a educação também preocupam quase um terço dos entrevistados na primeira pesquisa Rede Gazeta/Ipec para as eleições 2022

Publicado em 03 de Maio de 2022 às 14:42

Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

03 mai 2022 às 14:42
Saúde é área mais crítica no ES, na opinião dos eleitores
Saúde é área mais crítica no ES na opinião dos eleitores entrevistados Crédito: Shutterstock | Arte Geraldo Neto
Questionados sobre as áreas em que a população do Espírito Santo enfrenta mais problemas, eleitores capixabas apontaram saúde e segurança pública como pontos mais críticos, de acordo com a primeira pesquisa eleitoral realizada pelo Ipec no Estado para as eleições 2022, a pedido da Rede Gazeta.
Embora o segmento tenha ganhado destaque na pandemia, para 58% dos entrevistados, a saúde ainda é a área que apresenta mais problemas, seguida pela segurança pública, citada por 44%.
Interligada a essas áreas, a questão das drogas preocupa 30% do eleitorado. A educação, por sua vez, é vista como problema por 26%.

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A geração de empregos também é considerada problemática pelos eleitores capixabas, sendo citada por 19%. Além disso, se incomodam com a corrupção (15%), questões ligadas ao transporte (14%), os impostos e taxas cobrados no Estado (13%), e a rede de esgoto (12%).
Os pontos considerados menos críticos são questões ligadas a estradas (9%), enchentes (8%), assistência social (7%), administração pública (6%), energia elétrica (6%), habitação (5%) e meio ambiente (5%).
Além disso, na parte final do ranking aparecem preocupações com o abastecimento de água (4%), agricultura (2%), funcionalismo público (2%), cultura e lazer (2%), turismo (2%), cultura e lazer (2%), e, em último lugar, a preocupação com a seca (1%).

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Como os entrevistados podem apontar mais de uma opção, os resultados gerais somam mais de 100%.
Apenas 2% dos entrevistados não souberam opinar ou não responderam.
O Ipec é um instituto de pesquisa criado por ex-executivos do Ibope Inteligência, que encerrou suas atividades em 2021.

Pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral

A pesquisa eleitoral Rede Gazeta/Ipec foi realizada entre os dias 28 de abril e 1º de maio, com 608 entrevistas em 26 municípios. O nível de confiança utilizado é de 95% e a margem de erro é de 4 pontos percentuais para mais ou para menos. Foram realizadas entrevistas pessoais por amostragem com utilização de questionário elaborado conforme os objetivos da pesquisa. As pessoas foram selecionadas para as entrevistas de acordo com as proporções na população de grupos de idade, sexo, instrução e atividade econômica. A pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), sob o protocolo ES-07066/2022, e no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), sob protocolo BR-03442/2022.

Especificações técnicas

Pesquisa Ipec - saúde e segurança são os problemas mais citados por eleitores no ES

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