Homem é morto a pauladas em bairro de Colatina

Vítima de homicídio em Colatina foi identificada como Nilson de Amaral Gomes, de 57 anos Crédito: Reprodução

Um homem de 57 anos, identificado como Nilson de Amaral Gomes, foi morto a pauladas na noite de segunda-feira (6) no bairro Ayrton Senna, em Colatina , no Noroeste do Espírito Santo . De acordo com o boletim de ocorrência, testemunhas relataram que o crime aconteceu porque bandidos desconfiaram que o homem teria passado informações para policiais em uma ação no bairro na mesma noite.

Segundo o boletim de ocorrência, policiais faziam uma ronda tática no bairro, porque receberam a informação de que um adolescente, de 17 anos, estava armado e vendendo drogas. Por volta das 20h, a PM abordou o jovem, mas não encontrou nada com ele.

No entanto, em um local próximo, havia maconha e pedras de crack. A polícia não pode confirmar que a droga pertencia ao adolescente, que não foi apreendido. A droga foi recolhida pelos policiais.

Enquanto a PM estava no bairro, Nilson conversou com os militares. Depois que a polícia saiu de lá, a vítima foi morta a pauladas, ainda antes das 22h.

Testemunhas relataram para a polícia que o crime teria acontecido porque criminosos desconfiavam que Nilson teria passado informações, conforme consta no boletim. Policiais realizaram buscas, mas não encontraram os autores.

Ainda não há a confirmação de quem teria cometido o homicídio. Nilson não tem histórico criminal, de acordo com a PM. Populares disseram à polícia que a vítima sofria de deficiência mental.

O corpo da vítima foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Colatina. A população pode ajudar nas investigações da polícia a partir do Disque-Denúncia 181, em que o anonimato é garantido.

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