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Violência na cidade

Homem é morto a pauladas em bairro de Colatina

Segundo populares relataram para a PM na noite de segunda-feira (6), bandidos agrediram a vítima até a morte, utilizando um pedaço de madeira

Publicado em 07 de Junho de 2022 às 09:43

Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

07 jun 2022 às 09:43
Vítima de homicídio em Colatina foi identificada como Nilson de Amaral Gomes, de 57 anos
Vítima de homicídio em Colatina foi identificada como Nilson de Amaral Gomes, de 57 anos Crédito: Reprodução
Um homem de 57 anos, identificado como Nilson de Amaral Gomes, foi morto a pauladas na noite de segunda-feira (6) no bairro Ayrton Senna, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. De acordo com o boletim de ocorrência, testemunhas relataram que o crime aconteceu porque bandidos desconfiaram que o homem teria passado informações para policiais em uma ação no bairro na mesma noite.
Segundo o boletim de ocorrência, policiais faziam uma ronda tática no bairro, porque receberam a informação de que um adolescente, de 17 anos, estava armado e vendendo drogas. Por volta das 20h, a PM abordou o jovem, mas não encontrou nada com ele.
No entanto, em um local próximo, havia maconha e pedras de crack. A polícia não pode confirmar que a droga pertencia ao adolescente, que não foi apreendido. A droga foi recolhida pelos policiais.
Enquanto a PM estava no bairro, Nilson conversou com os militares. Depois que a polícia saiu de lá, a vítima foi morta a pauladas, ainda antes das 22h. 
Testemunhas relataram para a polícia que o crime teria acontecido porque criminosos desconfiavam que Nilson teria passado informações, conforme consta no boletim. Policiais realizaram buscas, mas não encontraram os autores.
Ainda não há a confirmação de quem teria cometido o homicídio. Nilson não tem histórico criminal, de acordo com a PM. Populares disseram à polícia que a vítima sofria de deficiência mental.
O corpo da vítima foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Colatina. A população pode ajudar nas investigações da polícia a partir do Disque-Denúncia 181, em que o anonimato é garantido. 

14 ASSASSINATOS EM 2022 NA CIDADE

Até o momento, Colatina tem 14 homicídios registrados apenas neste ano, de acordo com dados da Secretaria de Segurança Pública do Espírito Santo (Sesp). O número já é superior ao ano de 2021 inteiro, quando houve 12 crimes desse tipo.

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