Homem é morto a pauladas em bairro de Colatina

Um homem de 57 anos, identificado como Nilson de Amaral Gomes, foi morto a pauladas na noite de segunda-feira (6) no bairro Ayrton Senna, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. De acordo com o boletim de ocorrência, testemunhas relataram que o crime aconteceu porque bandidos desconfiaram que o homem teria passado informações para policiais em uma ação no bairro na mesma noite.
Segundo o boletim de ocorrência, policiais faziam uma ronda tática no bairro, porque receberam a informação de que um adolescente, de 17 anos, estava armado e vendendo drogas. Por volta das 20h, a PM abordou o jovem, mas não encontrou nada com ele.
No entanto, em um local próximo, havia maconha e pedras de crack. A polícia não pode confirmar que a droga pertencia ao adolescente, que não foi apreendido. A droga foi recolhida pelos policiais.
Enquanto a PM estava no bairro, Nilson conversou com os militares. Depois que a polícia saiu de lá, a vítima foi morta a pauladas, ainda antes das 22h.
Testemunhas relataram para a polícia que o crime teria acontecido porque criminosos desconfiavam que Nilson teria passado informações, conforme consta no boletim. Policiais realizaram buscas, mas não encontraram os autores.
Ainda não há a confirmação de quem teria cometido o homicídio. Nilson não tem histórico criminal, de acordo com a PM. Populares disseram à polícia que a vítima sofria de deficiência mental.
O corpo da vítima foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Colatina. A população pode ajudar nas investigações da polícia a partir do Disque-Denúncia 181, em que o anonimato é garantido.
14 ASSASSINATOS EM 2022 NA CIDADE
Até o momento, Colatina tem 14 homicídios registrados apenas neste ano, de acordo com dados da Secretaria de Segurança Pública do Espírito Santo (Sesp). O número já é superior ao ano de 2021 inteiro, quando houve 12 crimes desse tipo.