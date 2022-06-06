Homem é morto a tiros no meio da rua em Conceição da Barra

Um homem de 48 anos foi assassinado a tiros na manhã deste domingo (5), no Centro de Conceição da Barra, no Norte do Estado. Segundo apuração da TV Gazeta Norte com fonte da Polícia Civil, a vítima é Adenilson da Conceição. Câmeras de segurança flagraram o momento do crime. No vídeo, é possível ouvir que foram efetuados pelo menos 15 disparos.
Demandada pela reportagem, a Polícia Militar informou que quando a equipe chegou local do crime, o homem já estava morto. Segundo a corporação, nenhum suspeito do crime foi detido. O corpo do homem foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares.
Em nota, a Polícia Civil disse que o caso seguirá sob investigação da Delegacia de Conceição da Barra. Detalhes não serão divulgados por enquanto.
A corporação destacou que a população tem um papel importante e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também tem um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. "O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas", concluiu a Polícia Civil.
*Com informações de Rosi Bredofw, da TV Gazeta Norte