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Câmeras flagraram

Homem é morto a tiros no meio da rua em Conceição da Barra

Imagens mostram que Adenilson da Conceição, de 48 anos, foi alvo de pelo menos 15 disparos na manhã de domingo (5). Polícia Civil investiga o crime

Publicado em 06 de Junho de 2022 às 15:52

Geizy Gomes

Geizy Gomes

Publicado em 

06 jun 2022 às 15:52
Um homem de 48 anos foi assassinado a tiros na manhã deste domingo (5), no Centro de Conceição da Barra, no Norte do Estado. Segundo apuração da TV Gazeta Norte com fonte da Polícia Civil, a vítima é Adenilson da Conceição. Câmeras de segurança flagraram o momento do crime. No vídeo, é possível ouvir que foram efetuados pelo menos 15 disparos.
Demandada pela reportagem, a Polícia Militar informou que quando a equipe chegou local do crime, o homem já estava morto. Segundo a corporação, nenhum suspeito do crime foi detido. O corpo do homem foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares.
Em nota, a Polícia Civil disse que o caso seguirá sob investigação da Delegacia de Conceição da Barra. Detalhes não serão divulgados por enquanto. 
A corporação destacou que a população tem um papel importante e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também tem um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. "O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas", concluiu a Polícia Civil.
*Com informações de Rosi Bredofw, da TV Gazeta Norte

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