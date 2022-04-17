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Mestre do congo de Conceição da Barra, Tertolino Balbino morre aos 88 anos

Senhor Terto, como era conhecido, estava como mestre emérito do Reis do Congo de São Benedito do Ticumbi. Ele completaria 89 anos no fim de abril
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 abr 2022 às 13:34

Publicado em 17 de Abril de 2022 às 13:34

Foto: Zanete Dadalto
A cultura capixaba está de luto após a morte de Tertolino Balbino, de 88 anos. Ele era mestre emérito do Reis de Congo de São Benedito do Ticumbi, em Conceição da Barra, Norte do Estado. Ele estava com a saúde debilitada, segundo a família. O enterro será na tarde deste domingo (17), logo após uma homenagem.
Tertolino, conhecido como Senhor Terto, completaria 89 anos de vida em 27 de abril. Ele estava em casa e a morte foi por volta das 21h deste sábado (16). Um dos filhos, Jonas dos Santos Balbino, 58 anos, contou que o pai ficou doente desde a morte da esposa.

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Depois da morte da minha mãe, ele decaiu fisicamente e não enxergava mais. E há um tempo ele teve problema de próstata, mas foi curado e por final surgiu uma pedra na vesícula, mas não foi possível fazer cirurgia, por causa da idade. Ele estava em casa, mas bem debilitado, contou Jonas.
O velório ocorre na capela mortuária da região central da cidade de Conceição da Barra. Às 15h terá um cortejo até a comunidade São Benedito, onde terá uma benção de um padre. Em seguida, o cortejo retorna para o cemitério municipal, onde o corpo será enterrado às 16h.
Jonas é integrante do grupo de congo do pai. A gente perde um grande legado, ele entrou no grupo com 19 anos, e foi mestre com 20 e poucos anos de idade. E depois ele continuou o seu legado , direcionando o grupo até em 2018, quando ele passou o cargo pra outro mestre, o Beto Florentino. E passou a ser mestre emérito e embaixador da cultura de Conceição da Barra, finalizou o filho.

Tertolino Balbino

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COMISSÃO DE FOLCLORE

Por meio de nota, a Comissão Espírito-Santense de Folclore divulgou mais informações sobre o senhor Tertulino Balbino. Nasceu em 1933, no código de Santana, em Conceição da Barra, região de antigo Quilombo do negro Rugéro. Com apenas 25 anos de idade, em 1958, tornou-se mestre do Ticumbi, maestria que exerceu até recentemente, quando passou a função para o seu companheiro de grupo mestre Berto.
A nota diz ainda que Tertulino, conhecido como mestre Terto, foi o cabeça do grupo por mais de 50 anos, tendo nesse período feito uma transição entre os mestres mais antigos que ele como com Cuxi, Ascendino, Luís Hilário e Bianor, entre outros, para uma nova geração que deu continuidade ao folguedo em Conceição da Barra.
Apesar do grande baque, o grupo centenário do Ticumbi de Conceição da Barra vai continuar a manter viva essa bela história, que conta a memória de todos os seus antepassados, agora acompanhados de mestre Terto, finaliza a nota.

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