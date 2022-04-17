Mestre do congo de Conceição da Barra, Tertolino Balbino morre aos 88 anos

Foto: Zanete Dadalto

A cultura capixaba está de luto após a morte de Tertolino Balbino, de 88 anos. Ele era mestre emérito do Reis de Congo de São Benedito do Ticumbi, em Conceição da Barra , Norte do Estado. Ele estava com a saúde debilitada, segundo a família. O enterro será na tarde deste domingo (17), logo após uma homenagem.

Tertolino, conhecido como Senhor Terto, completaria 89 anos de vida em 27 de abril. Ele estava em casa e a morte foi por volta das 21h deste sábado (16). Um dos filhos, Jonas dos Santos Balbino, 58 anos, contou que o pai ficou doente desde a morte da esposa.

Depois da morte da minha mãe, ele decaiu fisicamente e não enxergava mais. E há um tempo ele teve problema de próstata, mas foi curado e por final surgiu uma pedra na vesícula, mas não foi possível fazer cirurgia, por causa da idade. Ele estava em casa, mas bem debilitado, contou Jonas.

O velório ocorre na capela mortuária da região central da cidade de Conceição da Barra. Às 15h terá um cortejo até a comunidade São Benedito, onde terá uma benção de um padre. Em seguida, o cortejo retorna para o cemitério municipal, onde o corpo será enterrado às 16h.

Jonas é integrante do grupo de congo do pai. A gente perde um grande legado, ele entrou no grupo com 19 anos, e foi mestre com 20 e poucos anos de idade. E depois ele continuou o seu legado , direcionando o grupo até em 2018, quando ele passou o cargo pra outro mestre, o Beto Florentino. E passou a ser mestre emérito e embaixador da cultura de Conceição da Barra, finalizou o filho.

Tertolino Balbino

COMISSÃO DE FOLCLORE

Por meio de nota, a Comissão Espírito-Santense de Folclore divulgou mais informações sobre o senhor Tertulino Balbino. Nasceu em 1933, no código de Santana, em Conceição da Barra, região de antigo Quilombo do negro Rugéro. Com apenas 25 anos de idade, em 1958, tornou-se mestre do Ticumbi, maestria que exerceu até recentemente, quando passou a função para o seu companheiro de grupo mestre Berto.

A nota diz ainda que Tertulino, conhecido como mestre Terto, foi o cabeça do grupo por mais de 50 anos, tendo nesse período feito uma transição entre os mestres mais antigos que ele como com Cuxi, Ascendino, Luís Hilário e Bianor, entre outros, para uma nova geração que deu continuidade ao folguedo em Conceição da Barra.