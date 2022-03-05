Morre o professor de História João Leite

O professor de História João Leite Crédito: Instagram @sergiomajeski

O professor de História João Leite, que trabalhou no Colégio Nacional, em Vitória , foi vítima de uma morte súbita nesta sexta-feira (4). A informação foi divulgada pelo deputado estadual Sergio Majeski (PSB), que o classificou como "ser humano ímpar". O político, que também é educador, disse que foi colega de João Leite no extinto Colégio Nacional.

O também professor de História, José Renato da Silva Marques, conta que João tinha 64 anos. Ele trabalhou no mesmo período em que João no Colégio Nacional. Por conta das disciplinas parecidas - sendo João História Nacional e José, História do Brasil - e do contato necessário para planejar as aulas, nasceu uma bela amizade.

"Um dos melhores professores da nossa área que eu conheci. Ele nunca deixou de ser uma pessoa humilde e acessível aos colegas e alunos, então é realmente uma grande perda" José Renato da Silva Marques - Amigo e professor

Segundo José Renato, o professor João tinha problemas cardíacos que acabaram fazendo com que ele precisasse se aposentar.

A família divulgou para amigos que o velório e o sepultamento de João Leite aconteceram no Cemitério Parque da Paz, em Vila Prudêncio, Cariacica.

Nas redes sociais, alunos, colegas e admiradores do professor se manifestaram, demonstrando tristeza pela notícia, mas gratidão pelo que foi feito em sala de aula. Nas mensagens, conhecidos também relembraram a ocasião em que o professor levou um tiro de bala perdida e sobreviveu.

VEJA MANIFESTAÇÕES:

"Um ser humano ímpar e um dos melhores professores de História que já conheci. Tive a honra e a felicidade de desfrutar da sua amizade e de ser seu colega no extinto Colégio Nacional. Vá em paz, amigo" Sergio Majeski - Deputado estadual - PSB

"Que notícia triste. Foi meu professor de História no Nacional Praia" Mazinho dos Anjos - Ex-vereador de Vitória

"Não conheci o professor João Leite pessoalmente, mas sempre soube de sua capacidade e carisma no exercício de sua profissão. Ficam aqui meus sentimentos a todos familiares e amigos" Adelarmo Luis - Professor de história