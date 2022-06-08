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Homem baleado invade casa e morre dentro de banheiro em São Mateus

Dono do imóvel disse à PM que vítima chegou em uma moto, entrou na casa e se trancou no banheiro, se recusando sair do local. Policiais arrombaram a porta, mas homem já estava sem vida

Publicado em 08 de Junho de 2022 às 18:55

Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

08 jun 2022 às 18:55
Após ser baleado, um homem invadiu uma casa no bairro Aroeira, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, e morreu dentro do banheiro da residência na noite desta terça-feira (7). Segundo o morador do imóvel, a vítima chegou em uma moto, entrou correndo e se trancou no cômodo, se recusando sair. O proprietário do local acionou a Polícia Militar e o Corpo de bombeiros e, quando as equipes arrombaram a porta, já encontraram o homem sem vida. Ele não teve o nome divulgado.
Aos militares, o morador contou que o homem correu para dentro da residência dizendo que tinha levado um tiro. Segundo a PM, o a vítima foi alvejada por outro indivíduo, que também estava de moto, em uma estrada na localidade de Córrego Grande. Mesmo baleado, ele conseguiu pilotar até o bairro Aroeira.
Testemunhas informaram para a Polícia Militar que a vítima tinha envolvimento com o tráfico de drogas da região. O corpo do homem foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
Foto: Assessoria de Comunicação/ Vice-governadoria
Caso é investigado pela DHPP de São Mateus, que funciona na 18ª Delegacia Regional  Crédito: Assessoria de Comunicação/ Vice-governadoria
Polícia Civil informou que o caso é investigado na Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de São Mateus, e destacou que, até o momento, nenhum suspeito foi detido. Segundo a corporação, detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto.
A corporação destacou que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. "O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas", finalizou, em nota.

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