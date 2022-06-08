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Aposentado é assassinado com tiro na nuca em Cariacica

Policiais militares encontraram a vítima caída no chão depois de ouvirem disparos de arma de fogo, na noite desta terça-feira (7), no bairro Oriente

Publicado em 08 de Junho de 2022 às 12:25

Publicado em 

08 jun 2022 às 12:25
Edvaldo Duarte foi atingido na nuca e morto em Cariacica
Edvaldo Duarte foi atingido na nuca e morto em Cariacica Crédito: Reprodução
Um aposentado de 61 anos foi encontrado morto com um tiro na nuca, na noite desta terça-feira (7), no bairro Oriente, em Cariacica. De acordo com o boletim da Polícia Militar, durante patrulhamento na região de Tucum, próximo ao 7º Batalhão da PM, militares ouviram tiros e seguiram em direção ao bairro.
Segundo os policiais, a região têm registrado constantes trocas de tiros entre traficantes. Quando chegaram ao bairro, os policiais encontraram a vítima caída no chão, em frente a um bar.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e constatou que o homem, identificado como Edvaldo Duarte, tinha sido atingido na nuca e estava morto.
Moradores contaram que uma dupla de moto teria atirado e depois fugiu para o bairro Mata da Praia, no mesmo município. Segundo familiares,  Edvaldo trabalhava no Porto de Vitória e tinha se aposentado há dois meses. Ocasião em que pegou o dinheiro da aposentadoria e comprou um carro. Momento antes de ser morto, a vítima estava fazendo a garagem para o veículo e, enquanto o cimento estava secando, ele foi no bar tomar uma cerveja, mas no caminho foi baleado pelas costas e morreu.
Pelas circunstâncias que se deu o crime, ou seja, pelas costas, a família de Edvaldo acredita que ele tenha sido morto por engano.
A Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica e que nenhum suspeito foi preso.
Com informações de André Falcão, da TV Gazeta

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