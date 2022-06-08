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3 presos e 1 foragido

Jovem usada de isca em emboscada com morte em Presidente Kennedy é presa

Segundo a polícia, quatro pessoas são acusadas do crime: uma jovem e um rapaz presos nesta terça (17), uma mulher de 34 anos, que já havia sido presa, e um acusado que está foragido

Publicado em 08 de Junho de 2022 às 17:35

Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

08 jun 2022 às 17:35
Um rapaz de 18 anos e uma jovem da mesma idade foram presos nesta terça-feira (7), acusados de terem participado do assassinato de Mateus Rozada Silva e Souza, de 19 anos, em Presidente Kennedy, no Sul do Estado. O crime aconteceu no dia 21 de março deste ano, no bairro Leonel, e o corpo foi encontrado em uma estrada de terra com ferimentos de dois tiros nas costas.
As prisões ocorreram durante a Operação insídia II, realizada pela Delegacia de Presidente Kennedy com o apoio de guarnições da Polícia Militar do município e de Atílio Vivácqua e da Força Tática da 15ª Companhia Independente da PM, e foram divulgadas nesta quarta-feira (8).
Segundo a Polícia Civil, a operação teve o objetivo de cumprir os mandados de prisão contra os dois jovens de 18 anos. A corporação informou que outras duas pessoas também teriam participado do crime: uma mulher de 34 anos, que está presa desde o último dia 30 de março, e Raphael Bryan Macedo Silva, de 19 anos, acusado de ser o autor do crime. Contra este, há um mandado de prisão temporária em aberto, mas ele não foi encontrado durante a ação e é considerado foragido da Justiça. Os nomes dos outros três envolvidos no assassinato não foram divulgados.
Homem é encontrado em estrada no interior de Presidente Kennedy
Mateus Rozada Silva e Souza, de 19 anos, foi encontrado morto em estrada no interior de Presidente Kennedy Crédito: Divulgação | PCES
Sobre as ações das equipes durante a operação nesta terça-feira, a Polícia Civil informou que a jovem de 18 anos foi presa na localidade de Santa Lúcia, zona rural de Presidente Kennedy, e o rapaz foi encontrado no bairro Alto Niterói, em Atílio Vivácqua, em diligências distintas, segundo a corporação.
Titular da Delegacia de Presidente Kennedy, o delegado Thiago Viana contou que a vítima tinha envolvimento com o tráfico de drogas no município de Atílio Vivácqua. Segundo ele, o motivo do assassinato está relacionado a disputas de territórios no município e a jovem de 18 anos foi usada como isca pelo primo dela, Raphael Bryan Macedo Silva, de 19 anos — apontado como autor do homicídio — para atrair a vítima para uma emboscada.
"A jovem, por telefone, combinou com Mateus um encontro, no bairro Leonel, dizendo que iria com ele para Atílio Vivácqua. A vítima, ao chegar ao local combinado, foi surpreendida pelo suspeito de 19 anos com disparos de arma de fogo. Após o homicídio, a moto da vítima foi furtada e ainda não foi localizada"
Thiago Viana - Delegado titular da Delegacia de Presidente Kennedy

INVESTIGAÇÃO ENCERRADA

De acordo com a Polícia Civil, a investigação do crime foi encerrada na última sexta-feira (3) e o Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES) ofereceu denúncia contra os quatro acusados. A corporação explicou que a denúncia foi recebida pelo Juízo da Comarca de Presidente Kennedy, que decretou a prisão preventiva dos quatro acusados.
Os quatro acusados responderão por homicídio qualificado. A Polícia Civil disse que o jovem de 18 anos foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de Marataízes, e as duas mulheres, de 19 e 34 anos, estão no Centro de Detenção Provisória Feminino de Cachoeiro de Itapemirim, ficando todos à disposição da Justiça.
Raphael Bryan Macedo Silva, de 19 anos, apontado como autor de homicídio em Presidente Kennedy, está foragido
Raphael Bryan Macedo Silva, de 19 anos, apontado como autor de homicídio em Presidente Kennedy, está foragido Crédito: Divulgação | PCES
Por fim, corporação ressaltou que a população pode ajudar com informações passadas por meio do Disque-Denúncia 181, para encontrar Raphael Bryan Macedo Silva, de 19 anos, responsável pelos disparos de arma de fogo que assassinou a vítima.

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