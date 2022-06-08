Jovem usada de isca em emboscada com morte em Presidente Kennedy é presa

Um rapaz de 18 anos e uma jovem da mesma idade foram presos nesta terça-feira (7), acusados de terem participado do assassinato de Mateus Rozada Silva e Souza, de 19 anos, em Presidente Kennedy, no Sul do Estado. O crime aconteceu no dia 21 de março deste ano, no bairro Leonel, e o corpo foi encontrado em uma estrada de terra com ferimentos de dois tiros nas costas.
As prisões ocorreram durante a Operação insídia II, realizada pela Delegacia de Presidente Kennedy com o apoio de guarnições da Polícia Militar do município e de Atílio Vivácqua e da Força Tática da 15ª Companhia Independente da PM, e foram divulgadas nesta quarta-feira (8).
Segundo a Polícia Civil, a operação teve o objetivo de cumprir os mandados de prisão contra os dois jovens de 18 anos. A corporação informou que outras duas pessoas também teriam participado do crime: uma mulher de 34 anos, que está presa desde o último dia 30 de março, e Raphael Bryan Macedo Silva, de 19 anos, acusado de ser o autor do crime. Contra este, há um mandado de prisão temporária em aberto, mas ele não foi encontrado durante a ação e é considerado foragido da Justiça. Os nomes dos outros três envolvidos no assassinato não foram divulgados.
Sobre as ações das equipes durante a operação nesta terça-feira, a Polícia Civil informou que a jovem de 18 anos foi presa na localidade de Santa Lúcia, zona rural de Presidente Kennedy, e o rapaz foi encontrado no bairro Alto Niterói, em Atílio Vivácqua, em diligências distintas, segundo a corporação.
Titular da Delegacia de Presidente Kennedy, o delegado Thiago Viana contou que a vítima tinha envolvimento com o tráfico de drogas no município de Atílio Vivácqua. Segundo ele, o motivo do assassinato está relacionado a disputas de territórios no município e a jovem de 18 anos foi usada como isca pelo primo dela, Raphael Bryan Macedo Silva, de 19 anos — apontado como autor do homicídio — para atrair a vítima para uma emboscada.
"A jovem, por telefone, combinou com Mateus um encontro, no bairro Leonel, dizendo que iria com ele para Atílio Vivácqua. A vítima, ao chegar ao local combinado, foi surpreendida pelo suspeito de 19 anos com disparos de arma de fogo. Após o homicídio, a moto da vítima foi furtada e ainda não foi localizada"
INVESTIGAÇÃO ENCERRADA
De acordo com a Polícia Civil, a investigação do crime foi encerrada na última sexta-feira (3) e o Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES) ofereceu denúncia contra os quatro acusados. A corporação explicou que a denúncia foi recebida pelo Juízo da Comarca de Presidente Kennedy, que decretou a prisão preventiva dos quatro acusados.
Os quatro acusados responderão por homicídio qualificado. A Polícia Civil disse que o jovem de 18 anos foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de Marataízes, e as duas mulheres, de 19 e 34 anos, estão no Centro de Detenção Provisória Feminino de Cachoeiro de Itapemirim, ficando todos à disposição da Justiça.
Por fim, corporação ressaltou que a população pode ajudar com informações passadas por meio do Disque-Denúncia 181, para encontrar Raphael Bryan Macedo Silva, de 19 anos, responsável pelos disparos de arma de fogo que assassinou a vítima.