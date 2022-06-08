Jovem usada de isca em emboscada com morte em Presidente Kennedy é presa

Titular da Delegacia de Presidente Kennedy, o delegado Thiago Viana contou que a vítima tinha envolvimento com o tráfico de drogas no município de Atílio Vivácqua. Segundo ele, o motivo do assassinato está relacionado a disputas de territórios no município e a jovem de 18 anos foi usada como isca pelo primo dela, Raphael Bryan Macedo Silva, de 19 anos — apontado como autor do homicídio — para atrair a vítima para uma emboscada.