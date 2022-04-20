Geraldo Vinco em Castelo Crédito: Fernando Madeira

Your browser does not support the audio element. Tradicionais tapetes de Corpus Christi voltam às ruas de Castelo

Corpus Christi por conta da pandemia de Covid-19, Após dois anos sem confeccionar os tradicionais tapetes depor conta da pandemia de Covid-19, Castelo , no Sul do Espírito Santo , voltará a enfeitar as ruas com quadros e passadeiras. Os trabalhos, segundo a organização, começaram há cerca de um mês. Neste ano, o evento será celebrado no dia 16 de junho.

Um dos organizadores da produção, Geraldo Vinco, 72 anos, conta que a expectativa é grande. Este ano o tema será: "Eu sou o pão vivo descido do céu". Serão 17 quadros e 17 passadeiras ao longo de 1,5 km pelas ruas que circulam a Igreja Matriz de Nossa Senhora da Penha, no Centro da cidade.

“Estamos na correria, muito envolvidos e preparando os materiais. Além dos temas eucarísticos, os quadros irão abordar o nascimento de Jesus, o meio ambiente e a pandemia, que nos fez pensar no mundo de forma diferente. Ao marcarmos as ruas, as pessoas já nos perguntavam se iria ter. Todos estão animados com o retorno dos tapetes”, contou o coordenador, que participa da produção desde 1970.

Festa de Corpus Christi, em Castelo, Sul do ES Crédito: Setur

Segundo Vinco, cerca de três mil voluntários – na sede e interior – estão envolvidos na produção, como a pintura de palha de café, pedras, areia, flores, folhas e diversos outros materiais usados.

A tradição, que começou em 1963, reúne uma multidão de visitantes que se encanta com a beleza das produções artísticas dos tapetes de Corpus Christi. O evento é a maior festa católica do gênero no Espírito Santo e uma das maiores do país.

O que significa Corpus Christi?