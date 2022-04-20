Veja como fica o tempo no feriado de Tiradentes no ES

Temperaturas previstas
Vitória/Grande Vitória:
- Mínima de 19ºC e máxima de 30 ºC;
Região Sul:
- Nas áreas mais altas: mínima de 19ºC e máxima de 31ºC;
- Nas áreas menos elevadas: mínima de 15ºC e máxima de 24ºC;
Região Serrana:
- Nas áreas mais altas: mínima de 19ºC e máxima de 28ºC;
- Nas áreas menos elevadas: mínima de 10ºC e máxima de 24ºC;
Região Norte:
- Mínima de 18ºC e máxima de 33ºC;
Região Noroeste:
- Nas áreas mais altas: mínima de 16ºC e máxima de 33ºC;
- Nas áreas menos elevadas: mínima de 16ºC e máxima de 32ºC;
Região Nordeste:
- Mínima de 20ºC e máxima de 31 ºC.