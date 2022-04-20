Veja como fica o tempo no feriado de Tiradentes no ES

Vitória/Grande Vitória:

- Mínima de 19ºC e máxima de 30 ºC;

Região Sul:

- Nas áreas mais altas: mínima de 19ºC e máxima de 31ºC;

- Nas áreas menos elevadas: mínima de 15ºC e máxima de 24ºC;

Região Serrana:

- Nas áreas mais altas: mínima de 19ºC e máxima de 28ºC;

- Nas áreas menos elevadas: mínima de 10ºC e máxima de 24ºC;

Região Norte:

- Mínima de 18ºC e máxima de 33ºC;

Região Noroeste:

- Nas áreas mais altas: mínima de 16ºC e máxima de 33ºC;

- Nas áreas menos elevadas: mínima de 16ºC e máxima de 32ºC;



Região Nordeste:

- Mínima de 20ºC e máxima de 31 ºC.