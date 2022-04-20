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Veja como fica o tempo no feriado de Tiradentes no ES

De acordo com o Incaper, a quinta-feira terá predomínio de sol em todo o Estado. Mas nas áreas mais altas da Região Serrana, a mínima prevista é de 10 °C

Publicado em 20 de Abril de 2022 às 09:12

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

20 abr 2022 às 09:12
Domingo de carnaval com praias cheias em Vila Velha
Jovens jogam bola em praia do ES Crédito: Ricardo Medeiros
Os capixabas que já estão se preparando para curtir o feriado de Tiradentes podem separar o protetor solar e o guarda-sol. Segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), a quinta-feira (21) vai ser de sol e com termômetros na casa dos 30ºC.
Pode até chover rápido, entre a madrugada e manhã, no Litoral Sul e na Grande Vitória, mas o tempo segue firme e sem chuva nos demais horários e nas demais regiões do Estado. As temperaturas seguem elevadas em todos os territórios capixabas.

Temperaturas previstas

Vitória/Grande Vitória:
- Mínima de 19ºC e máxima de 30 ºC;

Região Sul:
- Nas áreas mais altas: mínima de 19ºC e máxima de 31ºC;
- Nas áreas menos elevadas: mínima de 15ºC e máxima de 24ºC;

Região Serrana:
- Nas áreas mais altas: mínima de 19ºC e máxima de 28ºC;
- Nas áreas menos elevadas: mínima de 10ºC e máxima de 24ºC;

Região Norte: 
- Mínima de 18ºC e máxima de 33ºC; 

Região Noroeste: 
- Nas áreas mais altas: mínima de 16ºC e máxima de 33ºC; 
- Nas áreas menos elevadas: mínima de 16ºC e máxima de 32ºC;

Região Nordeste:
- Mínima de 20ºC e máxima de 31 ºC.

Como fica o tempo no feriado de Tiradentes no ES

POUCA CHUVA NO SUDESTE DO BRASIL

Segundo o Climatempo, a maior parte do Sudeste segue sem chuva nos próximos dias e com temperaturas mais altas. Até pode chover em algumas áreas do Sul de Minas Gerais na sexta-feira (22), em áreas do Sul e Leste de São Paulo entre sexta e sábado (23), e na Região Serrana do Rio de Janeiro no domingo (24), mas sem volumes muito elevados. As capitais Vitória e Belo Horizonte ficarão sem chuva até o início da próxima semana, de acordo com o portal. 

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