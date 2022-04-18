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Sem frente fria, temperaturas voltam a subir no Espírito Santo

Segundo o Incaper, o sol volta a predominar em todas as regiões e traz o calorão de volta para o Estado após fim de semana mais fresco

Publicado em 18 de Abril de 2022 às 08:57

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

18 abr 2022 às 08:57
Anoitecer na baía de Vitória, Centro da Capital. Porto, navio, pôr do sol
Sem frente fria, temperaturas voltam a subir o ES Crédito: Vitor Jubini
O fim de semana no Espírito Santo foi de temperaturas mais amenas devido à frente fria que atingiu o Estado. Para os próximos dias, entretanto, a previsão é que o calorão volte a predominar em todo o território capixaba.
Segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), a segunda-feira (18) será de sol entre nuvens e chuva fraca no início da manhã nas regiões Nordeste e Grande Vitória. Nos demais horários e nas outras áreas do Estado, não há expectativa de chuva e as temperaturas aumentam gradativamente.
A terça-feira (19) será de tempo estável, com o sol predominando e sem expectativa de chuva. As temperaturas seguem crescendo em todo o Estado.

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