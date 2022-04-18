Sem frente fria, temperaturas voltam a subir no Espírito Santo

O fim de semana no Espírito Santo foi de temperaturas mais amenas devido à frente fria que atingiu o Estado. Para os próximos dias, entretanto, a previsão é que o calorão volte a predominar em todo o território capixaba.
Segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), a segunda-feira (18) será de sol entre nuvens e chuva fraca no início da manhã nas regiões Nordeste e Grande Vitória. Nos demais horários e nas outras áreas do Estado, não há expectativa de chuva e as temperaturas aumentam gradativamente.
A terça-feira (19) será de tempo estável, com o sol predominando e sem expectativa de chuva. As temperaturas seguem crescendo em todo o Estado.