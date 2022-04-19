Da praia à montanha: descubra 6 roteiros turísticos no Sul do ES pela BR 101

Desde que assumiu a concessão, a Eco101 investiu R$ 2,3 bilhões na manutenção, restauração, modernização, nivelamento e ampliação da BR 101/ES/BA Crédito: Vitor Bermudes/Mosaico Imagem

Com tantos destinos incríveis e paisagens de tirar o fôlego, fica fácil montar um roteiro de pontos turísticos no Espírito Santo para curtir o fim de semana ou aproveitar os feriados. A parte mais difícil é escolher o que visitar, já que pela BR 101 é possível ir das praias até as montanhas de forma rápida, segura e econômica.

Em 2021, foram entregues os últimos 4,3 km de obras , de um total de 30 km de duplicação entregues entre os municípios de Viana, Vila Velha e Guarapari. Segundo o diretor-superintendente da Eco101, Júlio Amorim, agora toda a extensão desse trecho tem pista duplicada, com duas faixas de tráfego e acostamento para cada sentido, separadas por canteiro central ou barreira de segurança de concreto. Durante os serviços, foram realizadas readequações da geometria da via para garantir mais segurança viária aos usuários.

“A duplicação da BR 101 , além da questão da segurança e mobilidade para motoristas e pedestres, é uma questão relevante e impulsionadora para a economia e turismo, tanto das regiões contempladas pelas obras, quanto para o Estado de forma macro, pois a rodovia é uma das principais rotas logísticas do Espírito Santo”, ressalta Julio Amorim.

Desde que assumiu a concessão, a Eco101 investiu R$ 2,3 bilhões na manutenção, restauração, modernização, nivelamento e ampliação da BR 101/ES/BA. Além de dois novos viadutos, um em Amarelos, no km 321, e o outro no trevo de Guarapari, no km 335. As estruturas permitem um melhor acesso às cidades, com mais segurança aos motoristas e aumento da capacidade de tráfego no trecho.

Tudo isso também facilitou o caminho a diferentes pontos turísticos do Estado que estão à margem da rodovia. De forma segura e mais econômica, é possível acessar da praia até as montanhas. Tudo a menos de uma hora da Capital.

PRAIAS, CACHOEIRAS E SÍTIOS HISTÓRICOS

Com 20 km de extensão, a Rota da Ferradura, por exemplo, tem início no km 365 da rodovia. Para quem está viajando no sentido de Viana-Anchieta, um dos primeiros estabelecimentos é o Bosque das Pedras, de Luiz Caetano e sua esposa, a nutricionista Mônica Lopes.

Um dos primeiros estabelecimentos da Rota da Ferradura é o Bosque das Pedras, de Luiz Caetano e sua esposa, a nutricionista Mônica Lopes Crédito: Vitor Bermudes/Mosaico Imagem

“A Pedra do Elefante é um belo cartão postal da região de Guarapari, mais especificamente em Buenos Aires. Com a duplicação da BR 101, verificamos que muitos turistas da Grande Vitória têm tido a preferência de vir para cá devido à rodovia estar bem mais segura e o acesso ser bem rápido”, afirma o proprietário do bistrô e café Bosque das Pedras, Luiz Caetano.

Mas para quem está procurando por outros pontos, no mesmo percurso é possível encontrar o Cantinho da Tilápia, o bar e restaurante do Ademir, a Igreja de Santo Antônio, a Cachoeira de Buenos Aires e, ao final, a Casa da Figueira.

Igor Vasem é um dos sócios-proprietários desse estabelecimento, junto de Sérgio Brambati, que, por ser morador de Guarapari, também é um usuário frequente da BR 101. De acordo com Igor Vasem, não apenas o movimento de pessoas que passam pela rodovia aumentou e ajudou os negócios, como também ficou melhor para se deslocar no trajeto até a região litorânea.

Igor Vasem é um dos sócios-proprietários da Casa da Figueira e por ser morador de Guarapari também é um usuário frequente da BR 101 Crédito: Vitor Bermudes/Mosaico Imagem

“Com a duplicação várias pessoas que não passavam pela BR 101 começaram a adotar esse percurso. Antes era comum pegar um outro caminho. Mas agora está bem mais seguro e até mais rápido. O fluxo de carros aumentou e com a finalização das obras nesse trecho (até Anchieta), o movimento deve melhorar ainda mais”, comenta.

Esse trajeto em obras corresponde a mais 22 km de duplicação, iniciando no viaduto de Guarapari, no km 335, até o km 357,7, em Anchieta, onde está em construção o viaduto que vai permitir acesso à Alfredo Chaves.

PONTOS TURÍSTICOS PARA CONHECER ÀS MARGENS DA BR 101

Ou seja, a viagem por quase todo Sul do Estado logo terá pista duplicada, mais segura e confortável para todos os motoristas. Pensando nisso, separamos seis roteiros turísticos de fácil acesso na região pela BR 101. Confira:

IGREJA NOSSA SENHORA DE BELÉM

Bem às margens da BR 101, a Igreja Nossa Senhora de Belém é um sítio arqueológico, construído em 1780, e faz parte do Circuito Religioso de Viana Crédito: Vitor Bermudes/Mosaico Imagem

Bem às margens da BR 101, o nosso primeiro destino é Igreja Nossa Senhora de Belém, um sítio arqueológico construído em 1780 pelo padre Torquato Martins de Araújo. O que hoje são ruínas, antes fazia parte de um conjunto de residências que, juntas, formavam uma fazenda de cana-de-açúcar. O local integra o Circuito Religioso de Viana. Para chegar, você precisará passar sob o viaduto no km 305 e virar à direita no km 309. Vale a pena tirar uma foto!

ROTA DA FERRADURA

Do pé de galinha até as massas mais refinadas, na Rota da Ferradura, em Buenos Aires, Guarapari, você pode encontrar as mais variadas opções gastronômicas. Uma delas é o Bosque das Pedras, que além de uma vista privilegiada para a Pedra do Elefante, também conta com uma grande área externa. “Somos praticamente um dos primeiros estabelecimentos da Rota e tivemos um aumento bem significativo, principalmente, de moradores da Serra, Vitória e Cariacica", destaca a nutricionista e também proprietária do Bosque das Pedras, Mônica Lopes.

MIRANTE DA PEDRA DO ELEFANTE

O mirante da Pedra do Elefante está localizado a 8 minutos da BR 101, na entrada para Buenos Aires Crédito: Vitor Bermudes/Mosaico Imagem

Não se assuste se você se deparar com um elefante gigante ao olhar pela janela a caminho de Buenos Aires, apesar de ter tromba e tudo, ele é de pedra. O mirante está localizado a 8 minutos da BR 101, na entrada para Buenos Aires. Dele, é possível visualizar não apenas a formação rochosa, mas também toda a cidade de Guarapari. Bacana, não?

CACHOEIRA DE BUENOS AIRES

O percurso para a Cachoeira de Buenos Aires é muito bem sinalizado e começa no viaduto de Guarapari, no km 335. Crédito: Vitor Bermudes/Mosaico Imagem

Já famosa, a Cachoeira de Buenos Aires é um ótimo passeio turístico para se fazer com a família e amigos nos finais de semana. A 14 km de Guarapari e 60 da Capital, o acesso ao local é fácil, devido à BR 101. A queda d'água faz parte do Sítio Nasser. O percurso é muito bem sinalizado e começa no viaduto de Guarapari, no km 335. Para aproveitar os poços naturais, a trilha também é rápida e o valor é de R$ 5. O proprietário do local, Nasser Nicolas, só alerta para que os visitantes recolham o lixo e evitem som alto.

GUARAPARI

Pela BR 101 é possível ter acesso as praias mundialmente conhecidas de Guarapari e aproveitar as belezas do litoral capixaba Crédito: Vitor Bermudes/Mosaico Imagem

Para quem não é muito fã de trilhas e cachoeiras, pela BR 101 também dá para se bronzear com o sol do litoral capixaba. Mundialmente conhecida pelas belas praias, Guarapari recebe turistas de todos os cantos do país e do globo. Quem pega a rodovia, dá de cara com a Praia das Castanheiras, localizada a, aproximadamente, 7 km a partir do viaduto, no km 335, além das praias dos Namorados, das Virtudes, da Areia Preta e da famosa Praia do Morro. A região é repleta de quiosques, barraquinhas de comidas típicas, artesanato e um píer para curtir o fim de tarde. Pela BR 101, o trajeto é o mais barato do Estado.

PARQUES AQUÁTICOS

Ainda pensando em um roteiro com a família, outra boa pedida para curtir um dia de sol são os parques aquáticos com acesso pela BR 101. Sendo o terceiro a ser construído no Brasil e o primeiro do Espírito Santo, o AcquaMania ocupa uma área de 250 mil metros quadrados com mais de 50 atrações. O acesso ao parque é pelo km 319 da BR 101, assim como ao Hotel Fazenda Flamboyant, que também oferece piscinas, hospedagens e várias atrações para todas as idades. Já a 6 km do viaduto de Guarapari está o Sesc de Guarapari, que também oferece diversão para toda a família, com toboáguas, diversos brinquedos, chafariz, correnteza, entre outros.

SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO

A Eco101 investiu na construção de 12 bases de atendimento aos usuários, além de seis postos e três delegacias para a Polícia Rodoviária Federal (PRF) Crédito: Vitor Bermudes/Mosaico Imagem

Para garantir o conforto durante todo o trajeto na rodovia, a Eco101 investiu na construção de 12 bases de atendimento aos usuários com água, banheiro limpo, fraldário, serviços de assistência na estrada, com as viaturas de inspeção, guinchos e ambulâncias .

O trajeto também conta com videomonitoramento e o Centro de Controle Operacional que realiza atendimentos aos usuários 24 horas por dia, em todos os dias da semana. Além de seis postos e três delegacias para a Polícia Rodoviária Federal (PRF), no nivelamento de 100% da rodovia, na recuperação de sinalização horizontal e na substituição de 20 mil placas de sinalização. Ao longo dos anos foram gerados cerca de 2 mil empregos, entre 500 trabalhadores diretos e 1,5 mil indiretos.

ECO 101