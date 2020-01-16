Guarapari: cachoeiras e mata preservada conquistam visitantes

Cachoeira de Buenos Aires: R$ 5 para entrar Crédito: Luciney Araújo

Por Luana Esteves

Para tirar o sal da praia, nada melhor que subir a serra de Guarapari, pois o distrito rural de Buenos Aires é um prato cheio de cachoeiras e mata preservada.

Já na estrada de acesso à região, sentimos a temperatura baixar. Entre matas e morros, uma pedra se destaca, com direito a olho e tromba: a Pedra do Elefante, que já sinaliza o turismo de aventura e de natureza em suas redondezas. Tem via de escalada, água bem limpinha e uma qualidade do ar que é impecável, afirma Martinho Brule, canadense que se mudou para a cidade em busca de qualidade de vida e hoje tem uma hospedaria em frente à Pedra do Elefante. Sou privilegiado com essa vista, comemora ele.

Pedra do elefante em Buenos Aires: turismo de aventura para quem quer fugir das praias Crédito: Luciney Araújo

Um pouco mais à frente, encontramos a Cachoeira de Buenos Aires, também conhecida como Cachoeira do Turco, do Barbudo ou do Inácio, já que o proprietário da área é Inácio Nasser, libanês que abre o acesso da sua propriedade aos visitantes pelo valor de R$ 5 por pessoa. Guarapari já é um ponto turístico, mas com a divulgação nas redes sociais muita gente começou a conhecer nossas montanhas também. Hoje já virou point e, no verão, fica lotado, comenta Sulaima Nasser, filha do Inácio, que ajuda na manutenção do espaço e na recepção dos turistas.

A galinhada é o prato indicado para quem visita a região Crédito: Luciney Araújo

Para completar o passeio por Buenos Aires, a parada obrigatória é um lanche ou almoço no bar do Ademir para se deliciar com a famosa galinhada, que serve bem quatro pessoas pelo valor de R$ 140, com arroz branco, macarrão, quiabo e polenta de acompanhamento.

A receita é da Solange, esposa do Ademir que faleceu há 2 anos após enfrentar um câncer. Hoje, ele toca o restaurante com os quatro filhos e recebe turistas de todo o Espírito Santo. Isso aqui era o sonho da minha mulher, e continuamos atendendo nossos amigos e clientes também em memória a ela. Buscamos ao máximo criar um clima familiar, estendendo nossos laços a quem vem nos visitar, diz Ademir Reis.