BR 101: vídeo mostra os contornos e as obras de duplicação previstas

O trecho da BR 101 que corta o Espírito Santo vai ganhar novos contornos e pistas duplicadas. No segmento Norte, a duplicação entre os municípios de Serra e João Neiva deve começar até o fim de 2022, sendo que as obras também vão incluir a construção dos contornos em Ibiraçu e Fundão para desafogar o trânsito nos centros urbanos dessas cidades.
Já no trecho Sul, várias obras estão previstas para serem iniciadas em breve, como mostrou A Gazeta. Entenda no vídeo acima o que deve ser feito na rodovia, que é concedida à Eco101.