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BR 101: vídeo mostra os contornos e as obras de duplicação previstas

Veja as próximas etapas do cronograma de melhorias na rodovia e o que ainda é impasse para a duplicação total do trecho que corta o Espírito Santo
Isaac Ribeiro

Isaac Ribeiro

Publicado em 

26 abr 2022 às 17:49

Publicado em 26 de Abril de 2022 às 17:49

O trecho da BR 101 que corta o Espírito Santo vai ganhar novos contornos e pistas duplicadas. No segmento Norte, a duplicação entre os municípios de Serra e João Neiva deve começar até o fim de 2022, sendo que as obras também vão incluir a construção dos contornos em Ibiraçu e Fundão para desafogar o trânsito nos centros urbanos dessas cidades.
Já no trecho Sul, várias obras estão previstas para serem iniciadas em breve, como mostrou A Gazeta. Entenda no vídeo acima o que deve ser feito na rodovia, que é concedida à Eco101.

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