Veja as obras de duplicação da BR 101 Sul que devem ocorrer a partir deste ano

BR 101 - Trecho Guarapari a Anchieta Crédito: Vitor Bermudes/Mosaico Imagem

Um conjunto de obras de duplicação da BR 101 Sul estão planejadas para o ano de 2022, segundo informações da concessionária Eco101, responsável pela execução dos trabalhos. Além da construção de vias marginais em Viana, e obras no Contorno de Vitória, serão realizadas mais etapas de ampliação da rodovia no trecho Sul do Estado, entre as cidades de Guarapari e Anchieta.

O trabalho será realizado enquanto ocorrem as negociações com o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) para a obtenção do licenciamento ambiental e das licenças para a duplicação do Trecho Norte da rodovia, que vai da Serra a Pedro Canário, no Espírito Santo.

Na sequência terá a duplicação em outros trechos da via que corta as cidades de Rio Novo do Sul, Itapemirim, Cachoeiro de Itapemirim, Atílio Vivacqua, Presidente Kennedy e Mimoso do Sul. Mas ainda não há definição de quando estas etapas serão iniciadas.

Confira o que será feito no Trecho Sul da BR 101 a partir de 2022:

VIADUTOS NO CONTORNO DE VITÓRIA

BR 101 - km 293 a km 293,8 - Viadutos de Cariacica - Rodovia do Contorno de Vitória Crédito: Eco101

Vão ser construídos dois viadutos, nos KM 293,0 e no KM 293,8, ambos na Rodovia do Contorno de Vitória. As obras acontecem nos bairros Nova Valverde e Santana, em Cariacica, e estão previstas para serem concluídas ainda este ano. Ao todo a via tem 26 quilômetros - vai do KM 271 ao KM 297.

DUPLICAÇÃO DE GUARAPARI A ANCHIETA

BR 101 - Trecho Guarapari a Anchieta Crédito: Vitor Bermudes/Mosaico Imagem

São 22,5 quilômetros de duplicação entre o KM 335,2 ao KM 357,7. De acordo com a concessionária responsável pela obra, o trecho entre os quilômetros KM 341,5 e KM 345 já está em estágio avançado e deve ser liberado ao tráfego nos próximos meses.

BR 101 - Trecho Guarapari a Anchieta - Ponte Rio Conceição Crédito: Eco101

Já o trecho de 3,5 quilômetros, entre as marcações do KM 335,2 e KM 338,5, entrou na fase final para reforço, segundo a Eco101, e ainda alargamento da ponte sobre o Rio Conceição. Os dois trechos são obras cuja previsão é de que sejam concluídas ainda no ano de 2022.

OBRA DE ACESSO À PIÚMA

Obras de acesso à Piúma, no km 370,5 Crédito: Eco101

Trata-se de uma interseção em desnível para acesso à cidade de Piúma no KM 370,5. Contará com viaduto que permitirá o acesso de entrada e saída do município sem a necessidade de cruzar com o fluxo da rodovia

ANCHIETA AO CONTORNO DE ICONHA

É um trecho de 16 quilômetros que fará a interligação da BR 101 com o Contorno de Iconha. A obra acontece entre as marcações do KM 357,7 até o KM 373,7. Está prevista para ser realizada entre os anos de 2022 e 2023.

PISTAS MARGINAIS DE VIANA