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Ampliação da via

Veja as obras de duplicação da BR 101 Sul que devem ocorrer a partir deste ano

Segundo a concessionária responsável pela via, vão ser feitas obras  em vias marginais em Viana, no Contorno de Vitória, e  entre as cidades de Guarapari e Anchieta
Vilmara Fernandes

Vilmara Fernandes

Publicado em 

18 abr 2022 às 18:06

Publicado em 18 de Abril de 2022 às 18:06

BR 101 - Trecho Guarapari a Anchieta
BR 101 - Trecho Guarapari a Anchieta Crédito: Vitor Bermudes/Mosaico Imagem
Um conjunto de obras de duplicação da BR 101 Sul estão planejadas para o ano de 2022, segundo informações da concessionária Eco101, responsável pela execução dos trabalhos. Além da construção de vias marginais em Viana, e obras no Contorno de Vitória, serão realizadas mais etapas de ampliação da rodovia no trecho Sul do Estado, entre as cidades de Guarapari e Anchieta.
O trabalho será realizado enquanto ocorrem as negociações com o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) para a obtenção do licenciamento ambiental e das licenças para a duplicação do Trecho Norte da rodovia, que vai da Serra a Pedro Canário, no Espírito Santo.
Na sequência terá a duplicação em outros trechos da via que corta as cidades de Rio Novo do Sul, Itapemirim, Cachoeiro de Itapemirim, Atílio Vivacqua, Presidente Kennedy e Mimoso do Sul. Mas ainda não há definição de quando estas etapas serão iniciadas.
Confira o que será feito no Trecho Sul da BR 101 a partir de 2022:

VIADUTOS NO CONTORNO DE VITÓRIA

BR 101 - km 293 a km293,8 - Viadutos de Cariacica - Rodovia do Contorno
BR 101 - km 293 a km 293,8 - Viadutos de Cariacica - Rodovia do Contorno de Vitória Crédito: Eco101
Vão ser construídos dois viadutos, nos KM 293,0 e no KM 293,8, ambos na Rodovia do Contorno de Vitória. As obras acontecem nos bairros Nova Valverde e Santana, em Cariacica, e estão previstas para serem concluídas ainda este ano. Ao todo a via tem 26 quilômetros - vai do KM 271 ao KM 297.

DUPLICAÇÃO DE GUARAPARI A ANCHIETA

BR 101 - Trecho Guarapari a Anchieta
BR 101 - Trecho Guarapari a Anchieta Crédito: Vitor Bermudes/Mosaico Imagem
São 22,5 quilômetros de duplicação entre o KM 335,2 ao KM 357,7. De acordo com a concessionária responsável pela obra, o trecho entre os quilômetros KM 341,5 e KM 345 já está em estágio avançado e deve ser liberado ao tráfego nos próximos meses.
BR 101 - Trecho Guarapari a Anchieta - Ponte Rio Conceição
BR 101 - Trecho Guarapari a Anchieta - Ponte Rio Conceição Crédito: Eco101
Já o trecho de 3,5 quilômetros, entre as marcações do KM 335,2 e KM 338,5, entrou na fase final para reforço, segundo a Eco101, e ainda alargamento da ponte sobre o Rio Conceição. Os dois trechos são obras cuja previsão é de que sejam concluídas ainda no ano de 2022.

OBRA DE ACESSO À PIÚMA

Obras de acesso à Piúma, no km 370,5
Obras de acesso à Piúma, no km 370,5 Crédito: Eco101
Trata-se de uma interseção em desnível para acesso à cidade de Piúma no KM 370,5. Contará com viaduto que permitirá o acesso de entrada e saída do município sem a necessidade de cruzar com o fluxo da rodovia

ANCHIETA AO CONTORNO DE ICONHA

É um trecho de 16 quilômetros que fará a interligação da BR 101 com o Contorno de Iconha. A obra acontece entre as marcações do KM 357,7 até o KM 373,7. Está prevista para ser realizada entre os anos de 2022 e 2023.

PISTAS MARGINAIS DE VIANA

Será construído mais um trecho de pista marginal entre os quilômetros 296,6 e 297,9, em ambos sentidos da via. O trecho está no bairro Marcílio de Noronha, próximo a Real Café. Estas pistas serão interligadas às marginais hoje já existentes, que dão acesso aos viadutos dos quilômetros 298 e 298,5, construídos pelas Eco101, localizados entre os bairros Marcílio de Noronha e Vila Betânia. Obra prevista para ser realizada entre os anos de 2022 e 2023.

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