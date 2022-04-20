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Trecho Norte

BR 101: duplicação entre Serra e João Neiva pode começar até o fim do ano

Eco101 entregou no domingo (17) o pedido de licença de instalação ao Ibama, que tem 120 dias para analisar os documentos. Obras na pista só devem começar próximo ao final do ano
Vilmara Fernandes

Vilmara Fernandes

Publicado em 

20 abr 2022 às 20:01

Publicado em 20 de Abril de 2022 às 20:01

BR 101 Norte - duplicação trecho Serra a João Neiva
BR 101 Norte: duplicação trecho Serra a João Neiva Crédito: Geraldo Neto
duplicação da BR 101 na Região Norte do Estado vai começar a ser feita a partir do trecho entre a Serra, no entroncamento do Contorno do Mestre Álvaro, até João Neiva, no acesso à BR 259. As obras na pista, porém, só devem ocorrer próximo ao final do ano, já que algumas licenças ainda precisam ser liberadas pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).
De acordo com a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), em 18 de outubro do ano passado o Ibama emitiu a Licença Prévia (LP), nº 665/2021 para as obras de duplicação da BR 101 no Espírito Santo, no trecho compreendido entre a Serra, do KM 247,5, até João Neiva, KM 203,7.
BR 101 - duplicação entre Serra e João Neiva pode começar até o fim do ano
A partir daí, a concessionária responsável pela execução dos trabalhos, a Eco101, precisa solicitar a Licença de Instalação (LI) do trecho. Quando receber o documento, o Ibama terá até 120 dias para fazer a análise.

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Segundo a ANTT “no que diz respeito às questões ambientais, a concessionária estará autorizada a iniciar as obras a partir da obtenção da LI e da Autorização de Supressão de Vegetação (ASV)”, para o trecho.
Para o desmate da área a ser duplicada (ASV) e a retirada dos animais (manejo da fauna) são estimados pelo menos 90 dias. Com isto, somando os tempos, no trecho entre Serra e João Neiva, cerca de 40 quilômetros, as obras efetivamente só devem ocorrer a partir de novembro, caso não ocorra nenhum atraso ou solicitação de novos documentos.
BR 101 corta a Reserva Biológica de Sooretama
BR 101 corta a Reserva Biológica de Sooretama Crédito: Vitor Jubini - 03/05/2019

IMPASSE DA RESERVA DE SOORETAMA PERMANECE

Segundo a ANTT, a concessionária também terá que protocolar os estudos de alternativas locacionais para o trecho mais ao Norte, entre João Neiva e Pedro Canário, no Estado, além de um trecho de 16 quilômetros no município de Mucuri, na Bahia.
Nesta etapa da rodovia existe um impasse que envolve a Reserva Biológica (Rebio) de Sooretama. O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) não autorizou a duplicação na região.
Por nota a Eco101 informou que o restante do Trecho Norte - exceção da parte de Serra a João Neiva -, “permanece em discussão, devido a impossibilidade de duplicação da rodovia no trecho que intercepta a Reserva Biológica de Sooretama e o núcleo urbano do município de Linhares”, informa.
O trecho em Sooretama corresponde a 25 quilômetros que cortam a Rebio e sua área de amortecimento.

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O QUE DIZ A CONCESSIONÁRIA

Por nota a Eco 101 informou que em 3 de novembro de 2021 o Ibama emitiu a Licença Prévia, processo iniciado pela empresa em 2013, com prazo de 180 dias para cumprimento das condicionantes ambientais do trecho entre Serra e João Neiva. O órgão ambiental solicitou também estudos complementares de alternativas para o trecho da Rebio Sooretama.
“Como forma de acelerar o processo, a concessionária desenvolveu os programas ambientais e protocolou neste domingo (17), via site do órgão ambiental, o pedido de Licença de Instalação para as obras de duplicação entre João Neiva e Serra”, diz em nota.
Acrescenta que está finalizando o estudo de alternativa locacional, também solicitado pelo Ibama, para avaliação de viabilidade para o restante do trecho. “Será protocolado até o final de abril, conforme prazo estipulado pelo órgão ambiental”, informou ainda em nota.
De acordo com a concessionária, o restante do Trecho Norte permanece em discussão, devido a impossibilidade de duplicação da rodovia na região que intercepta a Reserva Biológica de Sooretama, um percurso de 25 quilômetros.

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