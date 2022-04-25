BR 101 Norte terá contornos em Ibiraçu e Fundão; veja os traçados

Em um percurso de 40 quilômetros foi autorizada a obra, “contornando os centros urbanos dos municípios de Fundão (a leste da área urbana) e Ibiraçu (a oeste da área urbana)”, informou, em nota, a ANTT.

Your browser does not support the audio element. BR 101 Norte terá contornos em Ibiraçu e Fundão

COMO SERÃO OS CONTORNOS

Os projetos que mostram o futuro traçado dos novos contornos, a que A Gazeta teve acesso, vinham sendo discutidos há algum tempo com a ANTT. Eles foram apresentados pela primeira vez, publicamente, durante a reunião trimestral do Grupo Permanente de Acompanhamento Empresarial do Estado, promovido pela empresa de consultoria Vieira Rosemberg, em 2019.

Para cada projeto havia pelo menos três alternativas de traçados. Confira abaixo a proposta que foi aceita pela ANTT:

FUNDÃO - Será construído a Leste do centro urbano, entre o KM 227 e o KM 231,9. O projeto aprovado tem extensão de 7,3 quilômetros.

BR 101 Norte - Contorno de Fundão Crédito: Arte: Geraldo Neto

IBIRAÇU- A construção acontecerá a Oeste da malha urbana, entre o KM 212 ao KM 215. O traçado terá uma extensão de 3,1 quilômetros.

BR 101 Norte - Contorno de Ibiraçu Crédito: Arte: Geraldo Neto

O LICENCIAMENTO AMBIENTAL

No último domingo (17), a concessionária protocolou no site do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) o pedido de Licença de Instalação (LI) para as obras de duplicação da rodovia entre as cidades de João Neiva e Serra, e que inclui os contornos.



"Em 3 de novembro de 2021 o Ibama emitiu a Licença Prévia, processo iniciado pela empresa em 2013, com prazo de 180 dias para cumprimento das condicionantes ambientais do trecho entre Serra e João Neiva", informou, em nota, a Eco101.

Após a apresentação dos documentos, o Ibama terá até 120 dias para analisar os documentos enviados pela concessionária. Segundo a ANTT “no que diz respeito às questões ambientais, a concessionária estará autorizada a iniciar as obras a partir da obtenção da LI e da Autorização de Supressão de Vegetação (ASV)”, para o trecho.

Para o desmate da área a ser duplicada e a retirada dos animais (manejo da fauna) são estimados pelo menos 90 dias. Com isso, no trecho entre Serra e João Neiva, as obras só devem ocorrer a partir de novembro deste ano, caso não ocorra nenhum atraso ou solicitação de novos documentos.

OUTROS CONTORNOS SENDO AVALIADOS

Acima de João Neiva, no sentido Norte do Estado, há outros contornos que estão sendo avaliados, segundo a ANTT. "Encontra-se em estudo de alternativa locacional - para decisão do Ibama - para possível contorno do município de Linhares e da Rebio Sooretama", informou, em nota.

Para a cidade de Linhares, a Eco101 sugeriu a construção de um contorno a Leste, indo do KM 137 ao KM 160, com uma extensão de 35,2 quilômetros. Confira o esboço:

BR 101 Norte - Contorno de Linhares Crédito: Arte: Geraldo Neto

IMPASSE PERMANECE EM TRECHO QUE CORTA RESERVA DE SOORETAMA

Outra dificuldade na duplicação do Trecho Norte da BR 101 envolve um trecho de 25 quilômetros da rodovia que teve a duplicação vetada pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e também pelo Ibama. Isso porque as obras teriam que ser realizadas na região que corta a Reserva Biológica (Rebio) de Sooretama.

Assim, além do Contorno de Linhares, também estão em discussão as alternativas que envolvem a Rebio. Uma das possibilidades que estão sendo consideradas envolve a construção de outro contorno, ao redor da reserva. Porém, o trecho é muito grande e o contorno precisaria ter uma longa extensão.

No trecho da BR 101 Norte que corta a Reserva Biológica de Sooretama a duplicação não foi autorizada Crédito: Vitor Jubini - 03/05/2019

O QUE DIZ A CONCESSIONÁRIA

Por nota a Eco101 informou que em 3 de novembro de 2021 o Ibama emitiu a Licença Prévia, processo iniciado pela empresa em 2013, com prazo de 180 dias para cumprimento das condicionantes ambientais do trecho entre Serra e João Neiva. O órgão ambiental solicitou estudos complementares de alternativas para o trecho da Rebio Sooretama e o Contorno de Linhares.

“Como forma de acelerar o processo, a concessionária desenvolveu os programas ambientais e protocolou neste domingo (17), via site do órgão ambiental, o pedido de Licença de Instalação (LI) para as obras de duplicação entre João Neiva e Serra”, diz em nota.

Acrescenta que está finalizando o estudo de alternativa locacional, também solicitado pelo Ibama, para avaliação de viabilidade para o restante do trecho. “Será protocolado até o final de abril, conforme prazo estipulado pelo órgão ambiental”, informou ainda em nota.