Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Ampliação

BR 101 Norte terá contornos em Ibiraçu e Fundão; veja os traçados

Segundo a  Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), dois contornos vão ser feitos no trecho de 40 quilômetros para desviar o trânsito dos centros urbanos

Publicado em 25 de Abril de 2022 às 19:59

Vilmara Fernandes

Vilmara Fernandes

Publicado em 

25 abr 2022 às 19:59
O tráfego pela BR 101 Norte será desviado para dois contornos que vão ajudar a desafogar o trânsito dos centros urbanos de duas cidades: Fundão e Ibiraçu. De acordo com a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) as obras fazem parte da primeira etapa de duplicação da rodovia na Região Norte, que vai atender o trecho entre Serra e João Neiva, .
Em um percurso de 40 quilômetros foi autorizada a obra, “contornando os centros urbanos dos municípios de Fundão (a leste da área urbana) e Ibiraçu (a oeste da área urbana)”, informou, em nota, a ANTT.
BR 101 Norte terá contornos em Ibiraçu e Fundão

Veja Também

Veja as obras de duplicação da BR 101 Sul que devem ocorrer a partir deste ano

COMO SERÃO OS CONTORNOS

Os projetos que mostram o futuro traçado dos novos contornos, a que A Gazeta teve acesso, vinham sendo discutidos há algum tempo com a ANTT.  Eles  foram apresentados pela primeira vez, publicamente, durante a reunião trimestral do Grupo Permanente de Acompanhamento Empresarial do Estado, promovido pela empresa de consultoria Vieira Rosemberg, em 2019.
Para cada projeto havia pelo menos três  alternativas de traçados. Confira abaixo a proposta que foi aceita pela ANTT:
FUNDÃO - Será construído a Leste do centro urbano, entre o KM 227 e o KM 231,9. O projeto aprovado tem extensão de 7,3 quilômetros. 
BR 101 Norte - Contorno de Fundão
BR 101 Norte - Contorno de Fundão Crédito: Arte: Geraldo Neto
IBIRAÇU- A construção acontecerá a Oeste da malha urbana, entre o KM 212 ao KM 215. O traçado terá uma extensão de  3,1 quilômetros. 
BR 101 Norte - Contorno de Ibiraçu
BR 101 Norte - Contorno de Ibiraçu Crédito: Arte: Geraldo Neto

O LICENCIAMENTO AMBIENTAL

No último domingo (17), a concessionária protocolou no site do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) o pedido de Licença de Instalação (LI) para as obras de duplicação da rodovia entre as cidades de João Neiva e Serra, e que inclui os contornos. 
"Em 3 de novembro de 2021 o Ibama emitiu a Licença Prévia, processo iniciado pela empresa em 2013, com prazo de 180 dias para cumprimento das condicionantes ambientais do trecho entre Serra e João Neiva", informou, em nota, a Eco101. 
Após a apresentação dos documentos, o Ibama terá até 120 dias para analisar os documentos enviados pela concessionária. Segundo a ANTT “no que diz respeito às questões ambientais, a concessionária estará autorizada a iniciar as obras a partir da obtenção da LI e da Autorização de Supressão de Vegetação (ASV)”, para o trecho.

Veja Também

BR 101: Ibama vai liberar licenciamento no Trecho Norte sem obras em Sooretama

BR 101: trecho Norte é o que mais causa acidentes com mortes no ES

Para o desmate da área a ser duplicada e a retirada dos animais (manejo da fauna) são estimados pelo menos 90 dias. Com isso, no trecho entre Serra e João Neiva, as obras só devem ocorrer a partir de novembro deste ano, caso não ocorra nenhum atraso ou solicitação de novos documentos.

OUTROS CONTORNOS SENDO AVALIADOS

Acima de João Neiva, no sentido Norte do Estado, há outros contornos que estão sendo avaliados, segundo a ANTT.  "Encontra-se em estudo de alternativa locacional - para decisão do Ibama  - para possível contorno do município de Linhares e da Rebio  Sooretama", informou, em nota.
Para a cidade de Linhares,  a Eco101 sugeriu a construção de um contorno a Leste, indo do KM 137 ao KM 160, com uma extensão de  35,2 quilômetros.  Confira o esboço:
BR 101 Norte - Contorno de Linhares
BR 101 Norte - Contorno de Linhares Crédito: Arte: Geraldo Neto

IMPASSE PERMANECE EM TRECHO QUE CORTA RESERVA DE SOORETAMA

Outra dificuldade na duplicação do Trecho Norte da BR 101 envolve um trecho de 25 quilômetros da rodovia que teve a duplicação vetada pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e também pelo Ibama. Isso porque as obras teriam que ser realizadas na região que corta a Reserva Biológica (Rebio) de Sooretama.
Assim, além do Contorno de Linhares, também estão em discussão as alternativas que envolvem a Rebio.  Uma das possibilidades que estão sendo consideradas envolve a construção de outro contorno, ao redor da reserva. Porém, o trecho é muito grande e o  contorno precisaria ter uma longa extensão.
BR 101 corta a Reserva Biológica de Sooretama
No trecho da BR 101 Norte que corta a Reserva Biológica de Sooretama a duplicação não foi autorizada Crédito: Vitor Jubini - 03/05/2019

O QUE DIZ A CONCESSIONÁRIA

Por nota a Eco101 informou que em 3 de novembro de 2021 o Ibama emitiu a Licença Prévia, processo iniciado pela empresa em 2013, com prazo de 180 dias para cumprimento das condicionantes ambientais do trecho entre Serra e João Neiva. O órgão ambiental solicitou estudos complementares de alternativas para o trecho da Rebio Sooretama e o Contorno de Linhares.
“Como forma de acelerar o processo, a concessionária desenvolveu os programas ambientais e protocolou neste domingo (17), via site do órgão ambiental, o pedido de Licença de Instalação (LI) para as obras de duplicação entre João Neiva e Serra”, diz em nota.
Acrescenta que está finalizando o estudo de alternativa locacional, também solicitado pelo Ibama, para avaliação de viabilidade para o restante do trecho. “Será protocolado até o final de abril, conforme prazo estipulado pelo órgão ambiental”, informou ainda em nota.
De acordo com a concessionária, o restante do Trecho Norte permanece em discussão, "devido a impossibilidade de duplicação da rodovia na região que intercepta a Reserva Biológica de Sooretama, e o núcleo urbano do município de Linhares", informa em nota.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

BR 101 Norte: duplicação vai começar por trecho entre Serra e João Neiva

BR 101: Ibama vai liberar licenciamento no Trecho Norte sem obras em Sooretama

BR 101 Norte: alternativa para superar impasse que já dura oito anos

Duplicação da BR 101 pode ser suspensa em 6 cidades no Norte do ES

Veja as obras de duplicação da BR 101 Sul que devem ocorrer a partir deste ano

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

BR 101 estradas Eco101 ANTT Núcleo ag
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Jogador de basquete Oscar Schmidt
Câncer no cérebro: veja quais são os sintomas da doença de Oscar Schmidt
Hyundai Palisade 2025
Promoções em concessionárias no ES com taxa zero e bônus de até R$ 55 mil
Imagem de destaque
Mora de aluguel? Saiba como declarar no Imposto de Renda

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados