Corpus Christi: veja como fica o tempo no Espírito Santo

"Para os próximos dias, mesmo com o tempo um pouco mais aberto, teremos as temperaturas mínimas um pouco mais baixas e amenas em função da perda de calor noturno. Vale destacar que no último final de semana, a passagem da frente fria trouxe um ar um pouco mais frio, o famoso 'vento sul' que o capixaba tanto fala e conhece. Desta forma, os efeitos deste ar mais frio devem permanecer entre hoje e amanhã. Mas, em função da abertura das nuvens, os períodos vespertinos já ficam um pouco mais quentes, causando um aumento da amplitude térmica", afirma Ramos.