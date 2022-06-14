Corpus Christi: veja como fica o tempo no Espírito Santo

O dia Corpus Christi, celebrado na próxima quinta-feira (16), bate à porta e, além dos tapetes tradicionais da comemoração religiosa, a expectativa dos capixabas é saber sobre as temperaturas nos quatro dias entre quinta e domingo (19). Com o inverno se aproximando - oficialmente inicia-se na próxima terça-feira (21) - o friozinho permanece para os dias de folga (para quem for, né), mas a boa notícia é que o frio não será tão intenso.
"Na quinta-feira (16), o dia ainda deve começar mais frio, mas o último final de semana do outono no Estado já deve ser com o tempo firme, sem chuvas e com um pouco mais de calor", pontua o meteorologista do Incaper, Hugo Ramos.
Em entrevista ao Bom Dia ES, nesta terça-feira (14), ele explicou que os ventos mais úmidos fazem com que a sensação de frio seja mais acentuada, ainda que o sol apareça firme. Este cenário tem sido observado já há alguns dias em muitas regiões do Espírito Santo.
"Para os próximos dias, mesmo com o tempo um pouco mais aberto, teremos as temperaturas mínimas um pouco mais baixas e amenas em função da perda de calor noturno. Vale destacar que no último final de semana, a passagem da frente fria trouxe um ar um pouco mais frio, o famoso 'vento sul' que o capixaba tanto fala e conhece. Desta forma, os efeitos deste ar mais frio devem permanecer entre hoje e amanhã. Mas, em função da abertura das nuvens, os períodos vespertinos já ficam um pouco mais quentes, causando um aumento da amplitude térmica", afirma Ramos.
AMPLITUDE TÉRMICA
Esta situação descrita pelo meteorologista é a diferença entre a temperatura máxima e mínima no período de 24 horas. Quanto maior a diferença entre elas, maior também será a amplitude térmica.
Para as regiões mais elevadas do Estado, especialmente a Região Serrana e o Caparaó, as mínimas nos próximos dias podem ficar abaixo dos 10 ºC. Na Grande Vitória, as mínimas ficam abaixo dos 20 °C, enquanto as máximas não devem se aproximar dos 30°C.