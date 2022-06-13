Corpus Christi: o que fecha e o que funciona na Grande Vitória

Devido ao feriado de Corpus Christi, celebrado na próxima quinta-feira (16), o comércio terá horário especial de atendimento. De órgãos públicos a supermercados, veja o que abre e o que fecha na Grande Vitória:
SUPERMERCADOS
EXTRABOM - Na quinta-feira (16), as unidades da Grande Vitória abrirão de 8 às 18h, exceto a loja do Boulevard Shopping Vila Velha, que funcionará de 8h às 21h. Na sexta-feira (17), o horário de atendimento é normalizado.
EPA SUPERMERCADOS - Todas as lojas do Epa funcionarão de 8h às 18h no feriado, exceto as lojas da Serra, que abrirão às 8h e fecharão às 22h. Nos demais dias, as lojas operam normalmente, segundo o horário habitual de cada unidade.
CARONE - Os supermercados do Carone que ficam em Vila Velha, Campo Grande e Vitória funcionarão de 8h às 18h na quinta-feira. Já a loja que fica na Serra abre no mesmo horário, às 8h, e funcionará até as 22h.
ATACADO VEM - Na quinta-feira, as unidades dos municípios de Cariacica, Vila Velha, Vitória e Viana abrirão de 8h às 18h. Na sexta, o funcionamento é normal.
SHOPPINGS
SHOPPING VITÓRIA
16/06 (quinta-feira)
16/06 (quinta-feira)
- Lojas: 14h às 21h;
- Praça de alimentação: 11h às 22h;
- Cinema: conforme a programação.
SHOPPING VILA VELHA
16/06 (quinta-feira)
16/06 (quinta-feira)
- Lojas: 14h às 21h;
- Praça de alimentação: 9h às 21h;
- Cinema: conforme a programação.
SHOPPING MESTRE ÁLVARO
16/06 (quinta-feira)
16/06 (quinta-feira)
- Lojas: 10h às 22h;
- Praça de alimentação: 10h às 22h;
- Cinema: 10h às 22h, conforme a programação.
SHOPPING NORTE SUL
16/06 (quinta-feira)
16/06 (quinta-feira)
- Lojas: 13h às 19h;
- Praça de alimentação: 11h às 21h;
- Cinema: conforme a programação.
SHOPPING PRAIA DA COSTA
16/06 (quinta-feira)
16/06 (quinta-feira)
- Lojas: 14h às 20h;
- Praça de alimentação: 11h às 21h;
- Cinema: conforme a programação;
- Academia: 9h às 13h.
SHOPPING JARDINS
16/06 (quinta-feira)
16/06 (quinta-feira)
- Lojas, lotérica e torre médica estarão fechadas;
- Alimentação: 11h às 22h;
- Cinema: conforme a programação.
SHOPPING MOXUARA
16/06 (quinta-feira)
16/06 (quinta-feira)
- Lojas: 11h às 21h;
- Alimentação: 11h às 21h;
- Lazer: 11h às 21h.
MASTERPLACE MALL
16/06 (quinta-feira)
16/06 (quinta-feira)
- Lojas: 8h às 18h;
- Alimentação: 10h às 20h;
- Academia: 8h às 14h.
Na sexta-feira, todos os shoppings abrem normalmente.
COMÉRCIO DE RUA
POLO DE MODA DA GLÓRIA - As lojas estarão fechadas na quinta-feira. Elas reabrem na sexta-feira (17) e funcionam em horário normal, de 9h às 18h. Já no sábado (18), o funcionamento das lojas vai até as 15h.
LARANJEIRAS - Lojas abertas na quinta-feira (16), na sexta-feira (17) e no fim de semana, segundo a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) da Serra.
EXPEDITO GARCIA - Lojas fechadas no Corpus Christi e funcionamento normal na sexta-feira (17) e no fim de semana, segundo a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Cariacica.
BANCOS
Segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), na quinta-feira (16) os bancos não funcionarão. No dia seguinte, já na sexta-feira, as agências serão reabertas e o atendimento ao público será feito normalmente.
PREFEITURAS
- Vitória: a prefeitura da Capital destacou que terá feriado na quinta-feira (16), conforme o calendário. A sexta-feira (17) terá ponto facultativo.
- Serra: a prefeitura informou que quinta-feira será ponto facultativo e na sexta também;
- Cariacica: também terá ponto facultativo, com alguns serviços funcionando normalmente: coleta de lixo e serviços de varrição; PA do Trevo de Alto Lage, Defesa Civil e Conselho Tutelar: 24h; PA de Bela Vista: das 7h às 17 horas.
A prefeitura de Vila Velha também foi demandada pela reportagem e, assim que houver retorno, este texto será atualizado.
GOVERNO DO ES
O governador Renato Casagrande (PSB) decretou ponto facultativo na próxima quinta-feira (16), dia de Corpus Christi, e no dia seguinte, sexta-feira (17). A decisão foi publicada no Diário Oficial do Estado, na última sexta-feira (10), e compreende os órgãos e entidades da Administração Pública Estadual do Poder Executivo.
Atualização
14/06/2022 - 12:58
Após a publicação da matéria, a Prefeitura da Serra corrigiu a informação que havia enviado à reportagem na última sexta (10) de que a quinta-feira (16) seria feriado. Segundo a administração, o dia será um ponto facultativo, assim como a sexta (17). O texto foi atualizado.
Correção
15/06/2022 - 7:49
Após a publicação da matéria, a diretoria da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) da Serra informou, por telefone, que as lojas seguirão abertas na quinta (16) e na sexta (17), dias de ponto facultativo na cidade. O texto foi atualizado.
Atualização
15/06/2022 - 10:10
A Prefeitura de Vitória publicou decreto na terça-feira (14), informando que a sexta-feira (17) terá ponto facultativo. O texto foi atualizado.