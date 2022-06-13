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Ponto facultativo

Corpus Christi: o que fecha e o que funciona na Grande Vitória

O governo do ES decretou ponto facultativo na próxima quinta-feira (16), dia de Corpus Christi, e na sexta-feira (17)

Publicado em 13 de Junho de 2022 às 18:19

Ludson Nobre

Ludson Nobre

Publicado em 

13 jun 2022 às 18:19
Devido ao feriado de Corpus Christi, celebrado na próxima quinta-feira (16), o comércio terá horário especial de atendimento. De órgãos públicos a supermercados, veja o que abre e o que fecha na Grande Vitória:

SUPERMERCADOS

EXTRABOM - Na quinta-feira (16), as unidades da Grande Vitória abrirão de 8 às 18h, exceto a loja do Boulevard Shopping Vila Velha, que funcionará de 8h às 21h. Na sexta-feira (17), o horário de atendimento é normalizado. 
EPA SUPERMERCADOS - Todas as lojas do Epa funcionarão de 8h às 18h no feriado, exceto as lojas da Serra, que abrirão às 8h e fecharão às 22h. Nos demais dias, as lojas operam normalmente, segundo o horário habitual de cada unidade. 
CARONE - Os supermercados do Carone que ficam em Vila Velha, Campo Grande e Vitória funcionarão de 8h às 18h na quinta-feira. Já a loja que fica na Serra abre no mesmo horário, às 8h, e funcionará até as 22h. 
ATACADO VEM - Na quinta-feira, as unidades dos municípios de Cariacica, Vila Velha, Vitória e Viana abrirão de 8h às 18h. Na sexta, o funcionamento é normal.

SHOPPINGS

SHOPPING VITÓRIA
16/06 (quinta-feira) 
  • Lojas: 14h às 21h;
  • Praça de alimentação: 11h às 22h;
  • Cinema: conforme a programação. 
SHOPPING VILA VELHA
16/06 (quinta-feira)
  • Lojas: 14h às 21h;
  • Praça de alimentação: 9h às 21h;
  • Cinema: conforme a programação. 
SHOPPING MESTRE ÁLVARO
16/06 (quinta-feira)
  • Lojas: 10h às 22h;
  • Praça de alimentação: 10h às 22h;
  • Cinema: 10h às 22h, conforme a programação. 
SHOPPING NORTE SUL
16/06 (quinta-feira)
  • Lojas: 13h às 19h;
  • Praça de alimentação: 11h às 21h;
  • Cinema: conforme a programação. 
SHOPPING PRAIA DA COSTA
16/06 (quinta-feira)
  • Lojas: 14h às 20h;
  • Praça de alimentação: 11h às 21h;
  • Cinema: conforme a programação;
  • Academia: 9h às 13h.
SHOPPING JARDINS
16/06 (quinta-feira)
  • Lojas, lotérica e torre médica estarão fechadas;
  • Alimentação: 11h às 22h;
  • Cinema: conforme a programação. 
SHOPPING MOXUARA
16/06 (quinta-feira)
  • Lojas: 11h às 21h;
  • Alimentação: 11h às 21h;
  • Lazer: 11h às 21h. 
MASTERPLACE MALL
16/06 (quinta-feira)
  • Lojas: 8h às 18h;
  • Alimentação: 10h às 20h;
  • Academia: 8h às 14h. 
Na sexta-feira, todos os shoppings abrem normalmente.

COMÉRCIO DE RUA

POLO DE MODA DA GLÓRIA - As lojas estarão fechadas na quinta-feira. Elas reabrem na sexta-feira (17) e funcionam em horário normal, de 9h às 18h. Já no sábado (18), o funcionamento das lojas vai até as 15h. 
LARANJEIRAS - Lojas abertas na quinta-feira (16), na sexta-feira (17) e no fim de semana, segundo a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) da Serra.
EXPEDITO GARCIA - Lojas fechadas no Corpus Christi e funcionamento normal na sexta-feira (17) e no fim de semana, segundo a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Cariacica.

BANCOS

Segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), na quinta-feira (16) os bancos não funcionarão. No dia seguinte, já na sexta-feira, as agências serão reabertas e o atendimento ao público será feito normalmente. 

PREFEITURAS

  • Vitória: a prefeitura da Capital destacou que terá feriado na quinta-feira (16), conforme o calendário. A sexta-feira (17) terá ponto facultativo. 
  • Serra: a prefeitura informou que quinta-feira será ponto facultativo e na sexta também;
  • Cariacica: também terá ponto facultativo, com alguns serviços funcionando normalmente: coleta de lixo e serviços de varrição; PA do Trevo de Alto Lage, Defesa Civil e Conselho Tutelar: 24h; PA de Bela Vista: das 7h às 17 horas. 
A prefeitura de Vila Velha também foi demandada pela reportagem e, assim que houver retorno, este texto será atualizado. 

GOVERNO DO ES

O governador Renato Casagrande (PSB) decretou ponto facultativo na próxima quinta-feira (16), dia de Corpus Christi, e no dia seguinte, sexta-feira (17). A decisão foi publicada no Diário Oficial do Estado, na última sexta-feira (10), e compreende os órgãos e entidades da Administração Pública Estadual do Poder Executivo.

Atualização

14/06/2022 - 12:58
Após a publicação da matéria, a Prefeitura da Serra corrigiu a informação que havia enviado à reportagem na última sexta (10) de que a quinta-feira (16) seria feriado. Segundo a administração, o dia será um ponto facultativo, assim como a sexta (17). O texto foi atualizado.

Correção

15/06/2022 - 7:49
Após a publicação da matéria, a diretoria da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) da Serra informou, por telefone, que as lojas seguirão abertas na quinta (16) e na sexta (17), dias de ponto facultativo na cidade. O texto foi atualizado. 

Atualização

15/06/2022 - 10:10
A Prefeitura de Vitória publicou decreto na terça-feira (14), informando que a sexta-feira (17) terá ponto facultativo. O texto foi atualizado. 

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