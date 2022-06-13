Sines do ES têm mais de 2.600 vagas de emprego e estágio

Oportunidade para trabalhar com carteira assinada Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

As agências do Sine e do Trabalhador do Espírito Santo abrem a semana com 2.633 vagas de emprego estágio. Para se candidatar, basta o interessado procurar uma das unidades a partir desta segunda-feira (13), sem esquecer de levar os documentos pessoais.

Os postos são para cargos como técnico em segurança do trabalho, auxiliar de obras, padeiro, nutricionista, analista de contabilidade, açougueiro, garçom, mecânico de refrigeração, manicure, cuidador, babá e técnico de enfermagem.

Nesta segunda-feira (13), os postos estão disponíveis nos Sines de Vila Velha (118), Cariacica (125), Serra (450) e Vitória (209). Há ainda 798 oportunidades na Agência do Trabalhador de Cariacica.

No interior do Estado, os trabalhadores podem procurar os Sines de Anchieta (71), Aracruz (235), Cachoeiro de Itapemirim (90), Colatina (102), Linhares (201) e São Mateus (234). Em Baixo Guandu, o balcão de oportunidades oferta 106 chances.

CONFIRA AS VAGAS

SINE DE VILA VELHA

Como se candidatar: os interessados devem fazer o agendamento no os interessados devem fazer o agendamento no site da prefeitura. O atendimento ocorre na sede do Sine, que funciona na Vila do Empreendedor, no subsolo do Boulevard Shopping.

Vagas: 118

118 Açougueiro (2)

Açougueiro desossador (1)

Adesivador (1)

Ajudante de obra (4)

Ajudante de motorista (1)

Analista de contabilidade (1)

Analista de controle de qualidade (1)

Armador de ferragens na construção civil (1)

Arrematadeira (1)

Artífice de manutenção (1)

Auxiliar de estoque (1)

Auxiliar de limpeza (5)

Auxiliar de mecânico de refrigeração (1)

Auxiliar de marceneiro (1)

Auxiliar técnico de mecânica (2)

Auxiliar técnico de obras saneamento (1)

Babá (1)

Balconista de açougue (2)

Barista (2)

Caixa de bar, lanchonetes e restaurantes (2)

Chapeiro (2)

Consultor de vendas (2)

Copeiro de restaurante (1)

Costureira de máquina overloque (2)

Cozinheiro de restaurante (2)

Eletromecânico de manutenção de elevadores (2)

Eletrotécnico (1)

Embalador para supermercado (3)

Encanador (10)

Encarregado de obra (1)

Encarregado de padaria (1)

Estoquista (1)

Fisioterapeuta geral (2)

Garçom (2)

Gerente de loja e supermercado (1)

Gesseiro (4)

Jardineiro (1)

Manicure (1)

Manobrista (1)

Mecânico de manutenção de máquina industrial (2)

Mecânico de refrigeração (1)

Monitor de sistemas eletrônicos de segurança interno (1)

Motorista carreteiro (1)

Motorista (1)

Operador de desempenadeira na usinagem convencional de madeira (1)

Operador de empilhadeira (2)

Operador de retroescavadeira (2)

Pedreiro (12)

Promotor de vendas (6)

Recepcionista, em geral (1)

Subgerente de loja - operações comerciais (1)

Técnico de enfermagem (1)

Técnico de suporte de TI (1)

Vendedor interno (2)

Vendedor porta a porta (10)

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA

Vagas: 798

798 Açougueiro (9)

Açougueiro desossador (1)

Ajudante de caminhão (4)

Ajudante de carga e descarga (7)

Ajudante de cozinha (2)

Ajudante de entrega (1)

Ajudante de mecânico (1)

Ajudante de montagem (1)

Ajudante de obras (10)

Almoxarife (3)

Armador (25)

Assistente administrativo (1)

Assistente de monitoramento (3)

Assistente financeiro/administrativo (1)

Assistente fiscal (1)

Assistente operacional (1)

Atendente (3)

Atendente de cafeteria (1)

Atendente de estacionamento (1)

Atendente de loja (3)

Atendente de restaurante (1)

Atendente de sac (1)

Auxiliar administrativo (3)

Auxiliar administrativo / caixa (1)

Auxiliar contábil (1)

Auxiliar contábil/bancário (2)

Auxiliar de apoio operacional (2)

Auxiliar de atendimento ao cliente (1)

Auxiliar de carga e descarga (54)

Auxiliar de compras (1)

Auxiliar de contas a pagar (1)

Auxiliar de corte (1)

Auxiliar de cozinha (9)

Auxiliar de estampador (1)

Auxiliar de estoque (1)

Auxiliar de expedição (13)

Auxiliar de lavanderia (6)

Auxiliar de manutenção (3)

Auxiliar de manutenção predial (1)

Auxiliar de obras (20)

Auxiliar de produção (8)

Auxiliar de projetista - fttx (1)

Auxiliar de saúde bucal (1)

Auxiliar de serviços gerais (2)

Auxiliar de transportes (1)

Auxiliar de vendas planos de internet (1)

Auxiliar mecânico (1)

Auxiliar mecânico automotivo (1)

Auxiliar na produção de pães (4)

Auxiliar técnico operacional (1)

Babá (1)

Babá arrumadeira (2)

Backoffice (1)

Balconista de açougue (4)

Balconista forneira (1)

Bombeiro hidráulico (5)

Camareira (6)

Carpinteiro (25)

Caseiro - vaga para casal (1)

Chapeiro (1)

Classificado contábil (2)

Confeiteiro (1)

Conferente (10)

Consultor comercial (6)

Coordenador de atendimento (1)

Cortador (1)

Costureira colaretista (1)

Costureira overloquista (1)

Cozinheira (1)

Cozinheiro (4)

Cuidador (1)

Culinarista / técnico em confeitaria (1)

Desossador (4)

Educador social (1)

Eletricista - geradores (1)

Eletricista automotivo (1)

Eletricista pleno (2)

Eletricista predial (1)

Eletricista veicular (1)

Empregado doméstico nos serviços gerais (1)

Encanador (10)

Encarregado de depósito (1)

Encarregado de obras (6)

Encarregado de padaria (1)

Encarregado de serviços gerais (1)

Estágio comercial (1)

Estágio em Administração (1)

Estágio em Desenvolvimento (1)

Estágio em Engenharia de Telecomunicações (1)

Estágio para Ensino Médio (1)

Estágio para suporte de TI (1)

Estampador (1)

Estoquista (1)

Farmacêutico (1)

Fiscal (3)

Funileiro (3)

Garçom (1)

Governanta (4)

Laboratorista (1)

Lanterneiro (1)

Lanterneiro junior (2)

Lavador de veículos (1)

Maçariqueiro (1)

Mecânico (7)

Mecânico ajustador de refratários (1)

Mecânico automotivo (1)

Mecânico de manutenção de equipamentos (1)

Mecânico diesel (5)

Mecânico especializado/mecatrônica - linha amarela (1)

Mecânico pleno (1)

Motoboy (1)

Motorista – cnh D (2)

Motorista carreteiro – cnh E (32)

Motorista carro leve – cnh B (2)

Motorista cnh D/E (9)

Motorista de caminhão – cnh D (2)

Motorista parqueador (1)

Nutricionista (2)

Oficial de manutenção mecânica (2)

Oficial de obra - predial (1)

Oficial de obras (4)

Oficial pleno - encanador/bombeiro hidráulico (2)

Oficial pleno (2)

Oficial pleno armador (1)

Oficial polivalente (3)

Operador de caixa (11)

Operador de desempenadeira (1)

Operador de empilhadeira (1)

Operador de empilhadeira elétrica (1)

Operador de forno elétrico (1)

Operador de guindaste (1)

Operador de máquinas pesadas (1)

Operador de monitoramento (1)

Operador de munck (1)

Operador de refratários (1)

Operador de retroescavadeira (5)

Operador de telemarketing ativo (5)

Operadora de telemarketing (10)

Padeiro (1)

Pedreiro (45)

Pedreiro oficial (5)

Pintor automotivo (2)

Porteiro (1)

Recepcionista (3)

Repositor de hortifruti (20)

Repositor de mercearia (20)

Repositor de perecíveis (20)

Repositor flv (8)

Representante de atendimento (30)

Saladeira (1)

Separador (2)

Soldador (10)

Soldador montador (1)

Supervisor comercial (1)

Supervisor fiscal (1)

Técnico de enfermagem (5)

Técnico de segurança do trabalho (3)

Torneiro mecânico (1)

Trabalhador rural (1)

Tutor de polo (atendimento comercial / orientador educacional (1)

Vendedor (8)

Vendedor externo (40)

Vendedor pap (3)

Zelador (2)

Vagas para pessoas com deficiência:

Ajudante de distribuição (3)

Almoxarife (2)

Auxiliar administrativo (5)

Auxiliar de almoxarifado (1)

Auxiliar de compras (1)

Auxiliar de expedição (13)

Auxiliar de logística (1)

Auxiliar de manutenção e limpeza (1)

Auxiliar de operações (3)

Auxiliar de produção (8)

Auxiliar de serviços gerais (5)

Auxiliar de transporte (4)

Auxiliar serviço apoio (10)

Carregador (1)

Classificado contábil (2)

Conferente (1)

Embalador (3)

Empacotador (1)

Laboratorista (1)

Movimentador de mercadorias (3)

Operador de telemarketing (3)

Operador industrial (1)

Operadora de telemarketing (10)

SINE DA SERRA

Como se candidatar: os interessados devem comparecer na agência, localizada no bairro Portal de Jacaraípe, no Pró-cidadão, das 8 às 17 horas.

Vagas: 450

450 Açougueiro (1)

Ajudante de carga e descarga de mercadoria (30)

Ajudante de mecânico - moleiro (1)

Ajudante de serralheiro (2)

Analista de folha de pagamento (1)

Analista de mercado (1)

Analista de planejamento industrial - economista (1)

Armador de ferros (10)

Assistente técnico de qualidade (1)

Atendente de farmácia - balconista (1)

Atendente de loja (14)

Atendente de serviços odontológicos (2)

Auxiliar de almoxarifado (2)

Auxiliar de compras (1)

Auxiliar de manutenção de edificações (3)

Auxiliar de vidraceiro (2)

Balconista de açougue (2)

Borracheiro (2)

Caldeireiro montador (1)

Carpinteiro (10)

Confeccionador de pneumáticos (1)

Consultor de vendas (5)

Desenhista projetista mecânico (2)

Eletricista de automóvel (1)

Eletricista de instalações (60)

Eletricista (1)

Encanador (20)

Encarregado de cozinha (1)

Encarregado eletricista de instalações (10)

Farmacêutico (2)

Fiscal de caixa (1)

Gerente de departamento pessoal (1)

Gerente de loja e supermercado (1)

Instalador de som e acessórios de veículos (2)

Instalador de tubulações - embarcações (15)

Laboratorista de solos (1)

Lavador de veículos (2)

Mecânico de suspensão (2)

Montador de equipamentos elétricos (60)

Motorista carreteiro (5)

Oficial de manutenção civil (5)

Operador de caixa (6)

Operador de câmaras frias (2)

Operador de empilhadeira (3)

Operador de empilhadeira elétrica (1)

Operador de galvanização (1)

Operador de máquina de costura (1)

Operador de máquina perfuratriz (1)

operador de pá carregadeira (2)

Operador eletromecânico(1)

Pedreiro (26)

Pintor de móveis (1)

Pintor industrial (1)

Promotor de vendas especializado (3)

Recepcionista atendente (100)

Sinaleiro-rigger (8)

Técnico mecânico (2)

Técnico mecânico em automação (1)

Tesoureiro (1)

Torneiro mecânico (1)

Vendedor de serviços (1)

Vidraceiro (2)

SINE DE VITÓRIA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que funciona na Casa do Cidadão, Avenida Maruípe, 2.544, Itararé, das 8h às 17h.

Vagas: 209

209 Administrador (1)

Ajudante, auxiliar de lanchonete (1)

Ajudante de açougueiro (1)

Ajudante de eletricista (2)

Ajudante de obras (88)

Ajudante de padeiro (1)

Analista administrativo (3)

Artífice de manutenção (1)

Atendente de cafeteria (1)

Atendente de mesa (1)

Auxiliar de cozinha (1)

Auxiliar de manutenção elétrica e hidráulica (1)

Auxiliar de pessoal (1)

Auxiliar mecânico de ar condicionado (3)

Auxiliar técnico de engenharia (1)

Auxiliar técnico de obras saneamento (1)

Babá (1)

Balconista de lanchonete (1)

Carpinteiro (26)

Confeiteiro (1)

Cozinheiro de restaurante (2)

Cozinheiro geral (1)

Eletricista (1)

Eletricista de instalações de veículos automotores (2)

Encanador (1)

Encarregado de carpintaria (1)

Engenheiro civil (1)

Mecânico de motocicletas (1)

Meio oficial mecânico de ar condicionado (1)

Motorista carreteiro (10)

Motorista de caminhão (6)

Pedreiro (20)

Salgadeiro (1)

Técnico em segurança do trabalho (2)

Torneiro mecânico (1)

Vendedor de consórcio (20)

Vendedor interno (1)

SINE DE CARIACICA

Vagas: 125

125 Analista fiscal (1)

Ajudante de farmácia pcd (1)

Armador de ferros (10)

Atendente de farmácia (1)

Auxiliar administrativo pcd (1)

Auxiliar de cozinha (4)

Auxiliar de mecânico de automóveis (1)

Carpinteiro (10)

Chefe de cozinha (1)

Consultor de vendas (1)

Cozinheiro de restaurante (4)

Cumim (4)

Garçom (4)

Mecânico de automóvel (1)

Mecânico de refrigerador (4)

Pedreiro (10)

Recepcionista atendente (1)

Recuperador de crédito (23)

Técnico de refrigeração (4)

Técnico em segurança do trabalho (6)

Telefonista pcd (1)

Vendedor (32)

SINE DE ANCHIETA

Como se candidatar: os interessados podem procurar a agência, das 8 às 17 horas, na Casa do Cidadão, Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 767, Centro.

Vagas: 71

71 Auxiliar de manutenção predial (1)

Ajudante geral pcd (3)

Auxiliar de serviços gerais pcd (20)

Eletricista de manutenção industrial (2)

Eletricista automotivo (1)

Encarregado de operação pcd (2)

Mecânico automotivo (1)

Motorista de caminhão pcd (2)

Operador de equipamento pcd (5)

Soldador especializado (33)

Técnico em elétrica SEP (1)

SINE DE ARACRUZ

Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Rua Alegria 795, Bairro Polivalente, das 8 às 17 horas.

Vagas: 235

235 Açougueiro (1)

Ajudante florestal (10)

Assistente de produção (8)

Auxiliar de escritório pcd (3)

Auxiliar de limpeza (2)

Auxiliar de padaria (3)

Auxiliar de serviços gerais (3)

Auxiliar técnico (1)

Consultor de vendas-comercial (2)

Desenvolvedor (1)

Eletricista FC (15)

Eletricista montador (20)

Eletromecânico (1)

Empregada doméstica (1)

Encanador (15)

Encarregado (1)

Encarregado de pintura (2)

Engenheiro eletricista (2)

Inspetor de pintura Escalador (1)

Jardineiro (1)

Líder de elétrica (2)

Líder de tubulação (3)

Marceneiro (2)

Mecânico em veículos e máquinas pesadas (1)

Montador de andaimes (30)

Motorista operador de munck (1)

Operador de empilhadeira (1)

Operador de equipamento (2)

Operador de equipamento caçamba (3)

Operador de guindaste (1)

Operador de máquina de hidrojato (2)

Operador de pá carregadeira (1)

Padeiro (1)

Pintor (6)

Pintor de airless (2)

Pintor escalador (8)

Pintor hidrojatista (8)

Pintor industrial (40)

Pintor irata N1 (2)

Pintor letrista (1)

Rigger (14)

Supervisor de tubulação (1)

Supervisor escalador (4)

Supervisor técnico em elétrica (1)

Técnico em segurança do trabalho (3)

Tubista (1)

Vigilante (1)

BALCÃO DE OPORTUNIDADE DE EMPREGO DE BAIXO GUANDU

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que funciona na Rua Milagres Júnior, 119, Centro, próximo à praça do Jardim.

Vagas: 106

106 Ajudante prático (1)

Açougueiro aprendiz (1)

Auxiliar de mecânico (1)

Auxiliar de cozinha (1)

Auxiliar de serviços gerais (1)

Auxiliar de vidraceiro (3)

Auxiliar de crediário (1)

Auxiliar de obras (5)

Auxiliar de serviços gerais (2)

Auxiliar de eletricista (1)

Assistente administrativo (1)

Ajudante de motorista (1)

Bombeiro civil (1)

Chapeiro (1)

Copeira (1)

Costureira de máquina reta (2)

Cozinheira (2)

Costureira (15)

Empregada doméstica (1)

Eletricista (1)

Encarregado (1)

Estoquista (2)

Entregador (1)

Faturista (1)

Faccionista (5)

Faxineira administrativo (1)

Garçonete (1)

Instalador de ar-condicionado (1)

Lombador (5)

Montador de móveis (1)

Motorista CNH D (2)

Mecânico/eletricista (1)

Mecânico (1)

Oleiro - produção braçal (1)

Operador de multifios (1)

Operador de ponte rolante e pórtico (1)

Oficial polivalente (2)

Oficial pedreiro (2)

Pizzaiolo (1)

Pedreiro oficial polivalente pleno (10)

Pintor (10)

Polidor de máquina de 3 cabeças (1)

Técnico de segurança do trabalho (2)

Vidraceiro (1)

Vendedor (2)

Vendedor externo (2)

Soldador MIG (1)

Saladeira (1)

Serralheiro (1)

Zeladora (1)

SINE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, das 8 às 17 horas, que fica na Av. Beira Rio, 141. Edifício Portela, Bairro Guandu.

Vagas: 90

90 Ajudante de obras (8)

Assistente administrativo (1)

Analista de TI (1)

Ajudante de pátio (1)

Auxiliar de cozinha (1)

Auxiliar de faturamento (1)

Auxiliar mecânico de autos (2)

Auxiliar de linha de produção (41)

Analista de licitação (1)

Arrumador de cargas (5)

Chefe de cozinha (1)

Cozinheira (1)

Costureira (1)

Costureira overloquista, retista e colaretista (1)

Ensacador (1)

Encarregado de produção/ produção química, mecânica (1)

Eletricista industrial (1)

Eletricista (1)

Garçom (1)

Operador de fundo rolo (2)

Mecânico de veículos (3)

Mecânico de manutenção de máquinas (1)

Motorista de caminhão (2)

Operador de ponte rolante (1)

Pintor de automóveis (3)

Rebobinador de motores elétricos (1)

Lubrificador (1)

Polidor (1)

Pedreiro (5)

Técnico agrícola (1)

Técnico em segurança do trabalho (1)

Topógrafo (1)

Vendedor porta a porta (8)

SINE DE COLATINA

Como se candidatar: o atendimento é on-line e os candidatos devem enviar o currículo e número do PIS e do CPF para o e-mail [email protected]. o atendimento é on-line e os candidatos devem enviar o currículo e número do PIS e do CPF para o e-mail

Vagas: 102

102 Ajudante de estruturas metálicas (1)

Ajudante de obras (2)

Ajudante de obras pcd (3)

Almoxarife (2)

Assistente comercial (1)

Atendente de loja (1)

Auxiliar de chapeiro (1)

Auxiliar de corte (1)

Auxiliar de costura (1)

Auxiliar de costura pcd (1)

Auxiliar de cozinha (1)

Auxiliar de depósito (2)

Auxiliar de expedição (2)

Auxiliar de limpeza (1)

Auxiliar de linha de produção (25)

Auxiliar de linha de produção pcd (3)

Chapeiro (1)

Consultor de vendas (1)

Costureira pilotista (1)

Costureira em geral (2)

Costureira de máquinas industriais (1)

Eletricista (1)

Empregada doméstica (1)

Encarregado de padaria (1)

Lavador de veículos (1)

Manobrista (1)

Mecânico de máquinas industriais (1)

Montador de veículos (1)

Motorista de caminhão (8)

Motorista de automóveis (1)

Movimentador de mercadorias (10)

Oficial polivalente (1)

Operador de caixa (2)Operador de multifio (1)

Pedreiro pcd (1)

Polidor de veículos (1)

Recepcionista (1)

Soldador (1)

Taxista (1)

Técnico de edificações (3)

Técnico eletrotécnica (1)

Técnico de segurança do trabalho (1)

Vaqueiro (1)

Vendedor externo (6)

Vendedor interno (1)

SINE DE LINHARES

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 13 horas, localizada na Av. Governador Carlos Lindenberg, 660, Centro.

Vagas : 201

: 201 Acabador de mármore (1)

Ajudante de motorista (4)

Ajudante de obras (20)

Analista contábil (1)

Analista de marketing/crm (1)

Atendente (3)

Atendente restaurante (80)

Auxiliar administrativo (2)

Auxiliar de estoque (1)

Auxiliar de expedição (1)

Auxiliar de laboratório de asfalto (2)

Auxiliar operador de bomba de concreto (1)

Auxiliar de oficina (2)

Auxiliar de produção pcd (4)

Auxiliar de produção (3)

Auxiliar de manutenção de extintores (1)

Auxiliar de refrigeração (1)

Caseiro/trabalhador rural (1)

Carpinteiro (2)

Cerqueiro (1)

Conferente (1)

Consultor de vendas (6)

Costureira overloque coloret (2)

Cozinheira (1)

Crediarista (1)

Entregador de gás (2)

Expedidor (2)

Farmacêutico (1)

Garçom (3)

Instalador de sistema de segurança (1)

Irrigador (2)

Laboratorista de solo (1)

Lavador de veículos (2)

Mecânico de caminhão (1)

Mecânico de compressor (1)

Mecânico de máquinas (1)

Mecânico de usinagem (1)

Motorista de caminhão (1)

Pedreiro (4)

porteiro (2)

Seringueiro (8)

Serrador de mármore (1)

Serralheiro (1)

Técnico civil / edificação (1)

Técnico segurança trabalho (1)

Trabalhador rural (11)

Tratorista (2)

Vendedor interno (4)

Vendedor externo (1)

Zelador (2)

SINE DE SÃO MATEUS

Como se candidatar: a unidade já realiza atendimento presencial, mas em virtude da pandemia, o currículo também será recolhido via e-mail ( a unidade já realiza atendimento presencial, mas em virtude da pandemia, o currículo também será recolhido via e-mail ( [email protected] ou [email protected] ), que deverá conter o nome, o cargo e o número do PIS do trabalhador. Caso seja necessário a presença do trabalhador, a agência entra em contato por telefone, para atendimento agendado.