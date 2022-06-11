ES tem quase 500 vagas de estágio com bolsas de até R$ 2,2 mil

Estudantes que querem ingressar no mercado de trabalho podem se candidatar a uma das 492 vagas de estágio disponíveis no Espírito Santo. As oportunidades são para alunos de ensinos médio, técnico e superior, além de pós-graduação. As bolsas variam de R$ 400 a R$ 2,2 mil.
As chances estão espalhadas de Norte a Sul do Estado. Para concorrer, basta fazer o cadastro nas páginas das empresas de recrutamento.
CONFIRA AS VAGAS
JOVEM VALOR
Bolsas: variam de R$ 450 a R$ 1 mil.
- Vagas: 88
- Ensino Médio (51)
- Técnico em Administração (10)
- Administração (8)
- Ciência da Computação (3)
- Pedagogia (6)
- Educação Física (10)
IEL-ES
Bolsas: variam entre R$ 600 e R$ 1.400
- Vagas: 97
- Administração
- Ciências Contábeis
- Design
- Design Gráfico
- Direito
- Economia
- Engenharia Ambiental
- Engenharia Civil
- Engenharia de Produção
- Engenharia Mecânica
- Engenharia Elétrica
- Gestão Comercial
- Jornalismo
- Pedagogia
- Processos Gerenciais
- Publicidade e Propaganda
- Técnico em Administração
- Técnico em Automação Industrial
- Técnico em Biotecnologia
- Técnico em Design de Moda
- Técnico em Edificações
- Técnico em Eletrotécnica
- Técnico em Estradas
- Técnico em Geoprocessamento
- Técnico em Logística
- Técnico em Mecânica Automotiva
- Técnico em Mecânica
- Técnico em Modelagem de Vestuário
- Técnico em Portos
- Técnico em Produção de Moda
- Técnico em Química
- Técnico em Vestuário
- Tecnólogo em RH
- Ensino Médio
CIEE-ES
Bolsas: variam de R$ 500 a R$ 1.200
- Vagas: 166
- Administração (30)
- Ciências Contábeis (20)
- Ciências Econômicas (4)
- Direito (4)
- Pedagogia (50)
- Engenharia Civil (4)
- Engenharia de Produção (2)
- Fisioterapia (1)
- Nutrição (1)
- Farmácia (1)
- Arquitetura E Urbanismo (2)
- Engenharia Ambiental / Tecnologia em Saneamento Ambiental (1)
- Comunicação Social - Publicidade e Propaganda / Marketing / Tecnologia em Marketing (8)
- Sistemas de Informação / Ciência da Computação (3)
- Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas / Tecnologia em Análise de Sistema/ Tecnologia em Desenvolvimento Software (3)
- Ensino Médio (8)
- Técnico em Logística (5)
- Técnico em Administração (15)
- Técnico em Segurança do Trabalho (2)
- Técnico em Mecânica (2)
- Técnico em Refrigeração (1)
- Técnico em Eletrotécnica (3)
- Técnico em Informática (4)
SUPERESTÁGIOS
Bolsas: variam entre R$ 400 e R$ 2,2 mil.
- Vagas: 141
- Ensino médio
- Técnico em Administração
- Técnico em Marketing
- Técnico em Vendas
- Técnico em Contabilidade
- Técnico em Informática
- Técnico em Auxiliar Administrativo
- Técnico em Secretariado
- Técnico em Edificações
- Técnico em Redes de Computadores
- Técnico em Administração de Empresas
- Técnico em Eletromecânica
- Técnico em Guia de Turismo
- Pedagogia
- Marketing
- Publicidade e Propaganda
- Administração
- Ciências Contábeis
- Recursos Humanos
- Logística
- Marketing Digital
- Educação Física
- Sistemas de Informação
- Comunicação e Marketing
- Direito
- Engenharia Civil
- Letras
- Engenharia Mecânica
- Jornalismo
- Engenharia de Produção
- Psicologia
- Farmácia
- Ciências Econômicas
- Artes Plástica
- Ciência
- Ciência Econômicas (Ou Economia)
- Moda
- Biblioteconomia
- Gestão Empresarial
- Letras-Espanhol
- Secretariado Executivo
- Análise e Desenvolvimento
- Engenharia de Sistema e Informática
- Tecnologia da Informação
- Matemática
- Design Digital
- Design Visual
- Web Design
- Engenharia Elétrica