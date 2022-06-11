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Jovens talentos

ES tem quase 500 vagas de estágio com bolsas de até R$ 2,2 mil

As oportunidades são para alunos de ensinos médio, técnico e superior, além de pós-graduação; chances estão disponíveis de Norte a Sul

Publicado em 11 de Junho de 2022 às 12:48

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

11 jun 2022 às 12:48
Estudantes que querem ingressar no mercado de trabalho podem se candidatar a uma das 492 vagas de estágio disponíveis no Espírito Santo. As oportunidades são para alunos de ensinos médio, técnico e superior, além de pós-graduação. As bolsas variam de R$ 400 a R$ 2,2 mil.
As chances estão espalhadas de Norte a Sul do Estado. Para concorrer, basta fazer o cadastro nas páginas das empresas de recrutamento.
Vagas de estágio para estudantes da Grande Vitória.
Oportunidades para estudantes ingressarem no mercado de trabalho Crédito: Freepik
CONFIRA AS VAGAS
JOVEM VALOR
Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site
Bolsas: variam de R$ 450 a R$ 1 mil.
  • Vagas: 88
  • Ensino Médio (51)
  • Técnico em Administração (10)
  • Administração (8)
  • Ciência da Computação (3)
  • Pedagogia (6)
  • Educação Física (10)
IEL-ES
Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site
Bolsas: variam entre R$ 600 e R$ 1.400
  • Vagas: 97
  • Administração
  • Ciências Contábeis
  • Design
  • Design Gráfico
  • Direito
  • Economia
  • Engenharia Ambiental
  • Engenharia Civil
  • Engenharia de Produção
  • Engenharia Mecânica
  • Engenharia Elétrica
  • Gestão Comercial
  • Jornalismo
  • Pedagogia
  • Processos Gerenciais
  • Publicidade e Propaganda
  • Técnico em Administração
  • Técnico em Automação Industrial
  • Técnico em Biotecnologia
  • Técnico em Design de Moda
  • Técnico em Edificações
  • Técnico em Eletrotécnica
  • Técnico em Estradas
  • Técnico em Geoprocessamento
  • Técnico em Logística
  • Técnico em Mecânica Automotiva
  • Técnico em Mecânica
  • Técnico em Modelagem de Vestuário
  • Técnico em Portos
  • Técnico em Produção de Moda
  • Técnico em Química 
  • Técnico em Vestuário
  • Tecnólogo em RH 
  • Ensino Médio
CIEE-ES
Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site
Bolsas: variam de R$ 500 a R$ 1.200
  • Vagas: 166
  • Administração (30)
  • Ciências Contábeis (20)
  • Ciências Econômicas (4)
  • Direito (4)
  • Pedagogia (50)
  • Engenharia Civil (4)
  • Engenharia de Produção (2)
  • Fisioterapia (1)
  • Nutrição (1)
  • Farmácia (1)
  • Arquitetura E Urbanismo (2)
  • Engenharia Ambiental  / Tecnologia em Saneamento Ambiental (1)
  • Comunicação Social - Publicidade e Propaganda / Marketing / Tecnologia em Marketing (8)
  • Sistemas de Informação / Ciência da Computação (3)
  • Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas / Tecnologia em Análise de Sistema/ Tecnologia em Desenvolvimento Software (3)
  • Ensino Médio (8)
  • Técnico em Logística (5)
  • Técnico em Administração (15)
  • Técnico em Segurança do Trabalho (2)
  • Técnico em Mecânica (2)
  • Técnico em Refrigeração (1)
  • Técnico em Eletrotécnica (3)
  • Técnico em Informática (4)
SUPERESTÁGIOS
Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site
Bolsas: variam entre R$ 400 e R$ 2,2 mil.
  • Vagas: 141
  • Ensino médio
  • Técnico em Administração
  • Técnico em Marketing
  • Técnico em Vendas
  • Técnico em Contabilidade
  • Técnico em Informática
  • Técnico em Auxiliar Administrativo
  • Técnico em Secretariado
  • Técnico em Edificações
  • Técnico em Redes de Computadores
  • Técnico em Administração de Empresas
  • Técnico em Eletromecânica
  • Técnico em Guia de Turismo
  • Pedagogia
  • Marketing
  • Publicidade e Propaganda
  • Administração
  • Ciências Contábeis
  • Recursos Humanos
  • Logística
  • Marketing Digital
  • Educação Física
  • Sistemas de Informação
  • Comunicação e Marketing
  • Direito
  • Engenharia Civil
  • Letras
  • Engenharia Mecânica
  • Jornalismo
  • Engenharia de Produção
  • Psicologia
  • Farmácia
  • Ciências Econômicas
  • Artes Plástica
  • Ciência
  • Ciência Econômicas (Ou Economia)
  • Moda
  • Biblioteconomia
  • Gestão Empresarial
  • Letras-Espanhol
  • Secretariado Executivo
  • Análise e Desenvolvimento
  • Engenharia de Sistema e Informática
  • Tecnologia da Informação
  • Matemática
  • Design Digital
  • Design Visual
  • Web Design
  • Engenharia Elétrica

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