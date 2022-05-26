Vale abre 190 vagas de estágio e formação profissional no ES

Correção O link informado para que estudantes possam se candidatar à vaga de estágio na Vale estava errado. A informação foi corrigida.

Já estão abertas as inscrições para os programas de Estágio e de Formação Profissional da Vale . Para o Espírito Santo , foram destinadas 190 vagas nas duas iniciativas, sendo 146 para estudantes e 44 para quem busca carreira operacional na mineradora.

As oportunidades para estágio são para estudantes de nível superior, com previsão de formatura entre dezembro de 2023 a dezembro de 2025. A bolsa auxílio é de R$ 1.375 e os selecionados também recebem outros benefícios. A carga horária de estágio é de até 6 horas.

Vale tem dois programas abertos para a contratação de talentos Crédito: Divulgação

As inscrições podem ser feitas até 28 de junho no site da Vale . De acordo com a companhia, são mais de 700 chances, incluindo cidades do Maranhão, Minas Gerais, Pará e Rio de Janeiro, além do Distrito Federal.

A novidade do processo seletivo deste ano é que os candidatos terão acesso a uma plataforma de realidade virtual e, por meio dela, poderão navegar com avatares pelas principais carreiras da empresa, tendo acesso a conteúdos exclusivos sobre os negócios da mineradora e podendo esclarecer dúvidas sobre as etapas do recrutamento.

As vagas contemplam três formatos de trabalho: presencial, remoto com acesso frequente às unidades da Vale ou remoto com acesso eventual às unidades da empresa.

O Programa de Estágio vai oferecer oportunidades em cursos como Engenharias, Tecnologia, Geologia, Administração, Comunicação, Psicologia, Direito e Economia, entre outros, com previsão de contratação a partir de setembro. O estágio terá a duração de dois anos.

PROGRAMA DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL

O Programa Formação Profissional da Vale (PFP) tem como objetivo aumentar a oferta de profissionais operacionais e técnicos de ensino médio com formação de qualidade, nos mercados regionais em que a Vale tenha operações. A ideia é qualificar os participantes para atuarem em vagas iniciais nas mais variadas áreas de negócio da empresa e demais indústrias.

Para participar, o candidato deve ter a idade a partir de 18 anos, ensino médio completo (Regular ou em Cursos Técnicos de ensino médio) e morar em Vitória ou Grande Vitória. O prazo para se inscrever vai até 1º de junho, no site da Vale

Os selecionados terão salário de R$1.936,31, vale-transporte (quando aplicável) ou transporte no local de atuação, vale-refeição ou alimentação na empresa (quando aplicável), auxílio-alimentação para realizar comprar em supermercados, entre outros benefícios.

O programa é desenvolvido em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai). O período de aprendizagem teórica dura aproximadamente de dois a três meses no Senai e a aprendizagem prática está planejada para ocorrer presencialmente nas instalações da Vale em Vitória.