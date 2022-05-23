Abertas mais de 2.500 vagas de emprego e estágio nos Sines do ES

Oportunidades de emprego para trabalhadores de todos os níveis de escolaridade Crédito: Paula Froes/GOVBA

Há postos para auxiliar de produção, bombeiro civil, carpinteiro, consultor de vendas, técnico em segurança do trabalho, mecânico, técnico instalador de Internet, camareira de hotel, atendente de lanchonete, ajudante de obras, operador de empilhadeira, açougueiro, entre outros.

As oportunidades são atualizadas diariamente e podem se retiradas do sistema sem aviso prévio, conforme informações das agências.

CONFIRA AS VAGAS

SINE DE VILA VELHA

Como se candidatar: os interessados devem fazer o agendamento no os interessados devem fazer o agendamento no site da prefeitura . O atendimento ocorre na sede do Sine, que funciona na Vila do Empreendedor, no subsolo do Boulevard Shopping.

Vagas: 146

146 Açougueiro desossador (1)

Ajudante de obras (15)

Analista de controle de qualidade (1)

Armador de ferragens na construção civil (1)

Artífice de manutenção (1)

Assistente de diretoria (1)

Atendente de balcão (4)

Atendente de lanchonete (10)

Auxiliar de cobrança (1)

Auxiliar de cozinha (1)

Auxiliar de estoque (2)

Auxiliar de expedição (1)

Auxiliar de limpeza (4)

Auxiliar de linha de produção (2)

Auxiliar de pessoal (1)

Camareira de hotel (1)

Carpinteiro (5)

Chapeiro (2)

Chefe de depósito (1)

Costureira em geral (1)

Cozinheiro geral (2)

Eletromecânico de manutenção de elevadores (2)

Empregado doméstico nos serviços gerais (6)

Encarregado de obras (5)

Encarregado de padaria (1)

Engenheiro agrônomo (1)

Fiel de depósito (3)

Frentista (10)

Gerente de marketing (1)

Gesseiro (4)

Jardineiro (2)

Lavador de artefatos de tapeçaria (1)

Mecânico de automóvel (1)

Monitor de sistemas eletrônicos de segurança interno (1)

Motorista carreteiro (2)

Motorista de caminhão (2)

Nutricionista (1)

Operador de caixa (1)

Operador de empilhadeira (2)

Pedreiro (28)

Promotor de vendas (1)

Psicólogo social (1)

Recepcionista atendente (4)

Técnico em geotecnia (1)

Técnico em segurança do trabalho (5)

Vendedor de serviços (1)

Vendedor em comércio atacadista (1)

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA

Como se candidatar: a unidade funciona na Avenida Kleber Andrade, nº 5, no bairro Rio Branco, das 8 às 15 horas.

Vagas: 658

658 Açougueiro (6)

Açougueiro desossador (1)

Ajudante de carga e descarga (10)

Ajudante de cozinha (2)

Ajudante de mecânico (2)

Ajudante de obras (10)

Ajudante de padeiro (3)

Ajudante de pedreiro (3)

Almoxarife (1)

Área fiscal (1)

Armador (5)

Assistente administrativo (2)

Assistente financeiro/administrativo (1)

Assistente fiscal (4)

Assistente operacional (1)

Atendente de loja (3)

Atendente de restaurante (1)

Auxiliar administrativo (2)

Auxiliar de apoio operacional (2)

Auxiliar de carga e descarga (54)

Auxiliar de compras (1)

Auxiliar de cozinha (1)

Auxiliar de expedição (13)

Auxiliar de indústria (3)

Auxiliar de lavanderia (6)

Auxiliar de manutenção (3)

Auxiliar de obra (5)

Auxiliar de produção (12)

Auxiliar de serviços gerais (3)

Auxiliar fiscal/administrativo (1)

Babá (1)

Babá arrumadeira (2)

Balconista de açougue (5)

Balconista forneria (1)

Bombeiro hidráulico (5)

Camareira (12)

Carpinteiro (5)

Caseiro - vaga para casal (1)

Chapeiro (1)

Consultor comercial (6)

Costureira (1)

Costureira colaretista (1)

Costureira overloquista (1)

Cozinheira (1)

Cozinheiro (3)

Eletricista automotivo (1)

Eletricista pleno (2)

Eletricista veicular (1)

Empregado doméstico nos serviços gerais (1)

Encarregado de depósito (1)

Encarregado de obra (6)

Encarregado de padaria (1)

Encarregado de produção (1)

Encarregado de serviços gerais (1)

Enfermeiro (8)

Estágio em Administração (1)

Estágio Nível Superior (3)

Faturista (1)

Fiscal (3)

Fiscal de loja (4)

Fresador (1)

Funileiro (3)

Garçom (1)

Governanta (4)

Higienizadora (6)

Lanterneiro (1)

Lanterneiro junior (2)

Lavador de veículos (1)

Mecânico (8)

Mecânico ajustador de refratários (1)

Mecânico automotivo (1)

Mecânico diesel (3)

Mecânico especializado/mecatrônica - linha amarela (1)

Mecânico pleno (1)

Merendeira (25)

Motoboy (1)

Motorista carreteiro – cnh E (30)

Motorista cnh D (26)

Motorista cnh D/E (8)

Motorista de entrega – cnh D/E (3)

Motorista parqueador (1)

Movimentador de mercadorias (2)

Nutricionista (2)

Oficial pleno (2)

Oficial pleno armador (1)

Oficial polivalente (2)

Operador de caixa (11)

Operador de empilhadeira (1)

Operador de forno elétrico (1)

Operador de máquinas pesadas (1)

Operador de monitoramento (1)

Operador de retroescavadeira (5)

Operador de telemarketing ativo (5)

Operadora de telemarketing (10)

Padeiro (1)

Pedreiro (9)

Pedreiro oficial (5)

Pintor automotivo (2)

Pintor pleno - balanceiro (3)

Programador de cnc – comando numérico (1)

Promotor de vendas (2)

Recepcionista (3)

Repositor flv (5)

Representante de atendimento (30)

Revisor, ledor e transcritor de braille (1)

Separador (2)

Soldador (9)

Supervisor fiscal (1)

Técnico de enfermagem (8)

Técnico de segurança do trabalho (2)

Técnico em elétrica - supervisor (2)

Torneiro mecânico (1)

Trabalhador rural (1)

Tradutor e intérprete de libras (2)

Vendedor (7)

Vendedor externo (50)

Vendedor interno (3)

Vendedor técnico (1)

Zelador (6)

Vagas para pessoas com deficiência:

Ajudante de distribuição (3)

Almoxarife (1)

Auxiliar administrativo (4)

Auxiliar de almoxarifado (1)

Auxiliar de compras (1)

Auxiliar de escritório (1)

Auxiliar de expedição (12)

Auxiliar de logística (1)

Auxiliar de manutenção e limpeza (1)

Auxiliar de obra (8)

Auxiliar de operações (3)

Auxiliar de produção (8)

Auxiliar de transporte (4)

Auxiliar serviço apoio (10)

Carregador (1)

Embalador (3)

Empacotador (1)

Mecânico de máquinas pesadas (1)

Merendeira (5)

Movimentador de mercadorias (3)

Operador de telemarketing (3)

Operador industrial (1)

Operadora de telemarketing (10)

SINE DA SERRA

Como se candidatar: os interessados devem comparecer na agência, localizada no bairro Portal de Jacaraípe, no Pró-cidadão, das 8 às 17 horas.

Vagas: 501

501 Açougueiro (7)

Ajudante de carga e descarga pcd (1)

Ajudante de obras (2)

Analista administrativo (1)

Analista de planejamento industrial - economista (1)

Apontador de obras (2)

Armador de ferragem na construção civil (10)

Assistente de vendas (1)

Auxiliar de almoxarifado pcd (10)

Auxiliar de corte - preparação da confecção de roupas (2)

Auxiliar de escritório pcd (1)

Auxiliar de limpeza pcd (2)

Auxiliar de linha de produção (20)

Auxiliar de mecânico de autos (1)

Auxiliar de padeiro (1)

Auxiliar de vidraceiro (2)

Borracheiro (1)

Carpinteiro (1)

Churrasqueiro (1)

Conferente de logistica pcd (1)

Cortador de roupas (2)

Costureira em geral (1)

Dedetizador (2)

Eletricista (30)

Eletricista de instalações (60)

Eletricista de manutenção de linhas elétricas (2)

Embalador a mão pcd (7)

Encarregado de cozinha (1)

Encarregado de obras (1)

Encarregado de soldagem (1)

Encarregado eletricista de instalações (10)

Estoquista (20)

Fiel de depósito pcd (2)

Gerente comercial (1)

Gerente de frota (1)

Instalador de tubulações - embarcações (10)

Mecânico de automóveis e caminhões (1)

Mecânico de manutenção de máquina industrial (1)

Mecânico de manutenção de máquinas em geral (31)

Mecânico de máquinas operatrizes - manutenção (1)

Mecânico de suspensão (2)

Mecânico de veículos automotores a diesel - exceto tratores (1)

Mecânico eletricista de automóveis (1)

Montador de estruturas metálicas (16)

Montador de equipamentos elétricos (60)

Motorista carreteiro (70)

Motorista de caminhão-guincho pesado com munk (1)

Operador de caixa (6)

Operador de empilhadeira elétrica (1)

Operador de máquina perfuratriz (1)

Operador de torno com comando numérico (2)

Pedreiro, auxiliar de obras carpinteiro pcd (6)

Perfumista (1)

promotor de vendas (16)

Repositor - em supermercados (5)

Representante comercial autônomo (1)

Serralheiro de alumínio (2)

Servente de limpeza (1)

Servente de obras (1)

Soldador (6)

Supervisor de manutenção elétrica de alta tensão industrial (10)

Supervisor de montagem e instalação eletroeletrônica (3)

Supervisor de segurança patrimonial (1)

Técnico em edificações (2)

Técnico em enfermagem do trabalho (1)

Técnico em segurança do trabalho (4)

Técnico mecânico (17)

Técnico mecânico em automação (3)

Torneiro mecânico (1)

Vendedor de comércio varejista (1)

Vendedor de informações comerciais (1)

Vendedor de serviços (2)

Vidraceiro (2)

SINE DE VITÓRIA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que funciona na Casa do Cidadão, Avenida Maruípe, 2.544, Itararé, das 8h às 17h.

Vagas: 87

87 Açougueiro (11)

Açougueiro desossador (1)

Administrador (1)

Ajudante de açougueiro (7)

Ajudante de carga e descarga de mercadoria (4)

Ajudante de motorista (1)

Analista contábil (1)

Analista fiscal - economista (1)

Assistente administrativo (2)

Assistente de engenharia - construção civil (1)

Atendente de telemarketing (3)

Auxiliar de cozinha (2)

Auxiliar de limpeza (3)

Auxiliar financeiro (1)

Barman (5)

Bombeiro hidráulico (2)

Borracheiro (2)

Comprador (1)

Consultor de vendas (13)

Controlador de tráfego (1)

Cozinheiro de restaurante (2)

Cozinheiro geral (8)

Cumim (2)

Faturista (1)

Lavador de automóveis (2)

Mecânico de automóvel (1)

Mecânico de manutenção de ar condicionado (3)

Montador de automóveis (1)

Motofretista (2)

Motorista de automóveis (2)

SINE DE CARIACICA

Como se candidatar: o trabalhador deve procurar a agência que funciona no Faça Fácil, Av. Aloizio Santos, 500, Santo André, Cariacica.

Vagas: 288

288 Ajudante de carga e descarga (3)

Ajudante de obras (110)

Auxiliar de escritório (1)

Auxiliar de expedição (6)

Auxiliar de limpeza pcd (2)

Auxiliar de produção pcd (4)

Auxiliar de mecânico de autos 2)

Carpinteiro (20)

Chefe de serviço de limpeza (1)

Consultor de vendas (1)

Coordenador de cobrança (1)

Encanador (20)

Encarregado de obras (2)

Gerente de operações (1)

Jardineiro (1)

Marceneiro (1)

Montador de veículos (1)

Motofretista (4)

Padeiro confeiteiro (1)

Pedreiro (39)

Técnico de refrigeração (3)

Técnico em segurança do trabalho (1)

Tradutor (5)

Vendedor (32)

Vendedor porta a porta (26)

SINE DE ANCHIETA

Como se candidatar: os interessados podem procurar a agência, das 8 às 17 horas, na Casa do Cidadão, Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 767, Centro.

Vagas: 77

77 Ajudante - trabalhar com carga e descarga (6)

Auxiliar de cozinha (10)

Auxiliar de limpeza (2)

Auxiliar de manutenção predial (1)

Caldeireiro (2)

Consultor técnico de pátio (1)

Garçom (10)

Pizzaiolo (1)

Recepcionista atendente (10)

Soldador especializado - operar máquina de solda mecanizada (33)

Técnico de operações (1)

SINE DE ARACRUZ

Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Rua Alegria 795, Bairro Polivalente, das 8 às 17 horas.

Vagas: 322

322 Analista ambiental (1)

Assistente de produção (8)

Assistente de serviços de contabilidade (1)

Auxiliar de cartório (1)

Auxiliar de lanchonete (1)

Auxiliar de serviços gerais (5)

Consultor de vendas (3)

Eletricista FC (15)

Eletricista força e controle (30)

Eletricista montador (46)

Encanador (6)

Encarregado (1)

Encarregado de pintura (8)

Engenheiro de segurança do trabalho (2)

Faxineiro (a) (1)

Funileiro montador (3)

Funileiro traçador (2)

Instalador e montador de Rede FTTH (2)

Jardineiro (1)

Líder de ligação elétrica (4)

Lider de montagem Elétrica (4)

Maçariqueiro (7)

Mecânico (2)

Mecânico automotivo (3)

Mecânico de comissionamento (30)

Mecânico de moto (1)

Mecânico em veículos e máquinas pesadas (1)

Montador de ACM (1)

Montador de estruturas metálicas (8)

Operador de empilhadeira (4)

Operador de equipamento (3)

Operador de equipamento caçamba (3)

Operador de trator grua (1)

Pintor industrial (60)

Serralheiro de alumínio (1)

Supervisor de eletricista (1)

Supervisor de comissionamento (1)

Técnico de comissionamento (20)

Técnico de segurança do trabalho (6)

Técnico mecânico (10)

Trabalhador agropecuário em geral (6)

Tratorista agrícola (1)

Vendedor porta a porta (5)

Vidraceiro (1)

Zelador de manutenção (1)

BALCÃO DE OPORTUNIDADE DE EMPREGO DE BAIXO GUANDU

Como se candidatar: os trabalhadores devem procurar a unidade que funciona na Rua Milagres Júnior, 119, Centro, próximo à praça do Jardim.

Vagas: 127

127 Açougueiro (1)

Apoio em operação de pulverização via drone (1)

Ajudante prático (1)

Açougueiro aprendiz - determinação para aprender (1)

Auxiliar de mecânico (1)

Auxiliar de cozinha (1)

Auxiliar de escritório (1)

Auxiliar de serviços gerais (2)

Auxiliar de vidraceiro (3)

Auxiliar de crediário (1)

Auxiliar de obras (15)

Auxiliar de serviços gerais (2)

Auxiliar de eletricista (1)

Assistente administrativo (2)

Ajudante de motorista (1)

Bombeiro civil (1)

Balconista gerente (1)

Balconista (1)

Chapeiro (1)

Copeira (1)

Costureira de máquina reta (2)

Cozinheira (1)

Costureira (15)

Doméstica (3)

Eletricista (1)

Encarregado (1)

Estoquista (2)

Entregador - CNH A (1)

Faturista (1)

Faccionista (5)

Faxineira administrativo (1)

Garçonete (1)

Instalador de ar-condicionado (1)

Lombador (5)

Motorista - CNH D (4)

Mecânico/eletricista (1)

Mecânico (1)

Oleiro / produção braçal (3)

Operador de multifios (1)

Operador de ponte rolante e pórtico (1)

Oficial polivalente (2)

Oficial pedreiro (2)

Pedreiro oficial polivalente, pleno (10)

Pintor (10)

Polidor de máquina de 3 cabeças (1)

Repositor de mercadorias (1)

Técnico de segurança do trabalho (2)

Vidraceiro (1)

Vendedor (2)

Vendedor externo - CNH A (2)

Soldador MIG (1)

Saladeira (1)

Serralheiro - com experiência em esquadria (1)

Zeladora (1)

SINE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, das 8 às 17 horas, que fica na Av. Beira Rio, 141. Edifício Portela, Bairro Guandu.

Vagas: 97

97 Analista comercial (1)

Assessor técnico (1)

Auxiliar de linha de produção (40)

Analista de licitação (1)

Arrumador de cargas (5)

Ajudante de cabista (2)

Cortador de roupas (2)

Chefe de cozinha (1)

Cozinheira (1)

Contador (1)

Eletricista (1)

Lubrificador (1)

Marmorista (1)

Motorista entregador (1)

Mecânico de veículos (3)

Mecânico de manutenção de máquinas (1)

Operador de fundo rolo (2)

Pintor de automóveis (3)

Salgadeira (1)

Servente (2)

Técnico em agropecuária (1)

Técnico agrícola (1)

Técnico de informática (1)

Técnico em segurança do trabalho (1)

Vendedor interno (21)

Vendedora em domicílio (1)

SINE DE COLATINA

Como se candidatar: o atendimento é on-line e os candidatos devem enviar o currículo e número do PIS e do CPF para o e-mail [email protected]. o atendimento é on-line e os candidatos devem enviar o currículo e número do PIS e do CPF para o e-mail

Vagas: 60

60 Ajudante de obras (3)

Ajudante de obras pcd (3)

Ajudante florestal (5)

Atendente de balcão (1)

Auxiliar de cabista (2)

Auxiliar de corte (1)

Auxiliar de costura (1)

Auxiliar de costura pcd (1)

Auxiliar de limpeza (1)

Auxiliar de limpeza pcd (2)

Auxiliar de salgadeira (1)

Confeiteiro (1)

Conferente (1)

Costureira de máquinas industriais (1)

Costureira pilotista (1)

Cozinheira (1)

Empregada doméstica (1)

Encarregado de manutenção automotiva (1)

Enfestador (1)

Estoquista (1)

Frentista (1)

Inspetor de qualidade (1)

Lavador de veículos (1)

Mecânico de manutenção máquinas industriais (1)

Mecânico de máquinas pesadas (1)

Montador de móveis (1)

Motorista de caminhão (4)

Movimentador de mercadorias (10)

Operador de caixa (1)

Pedreiro pcd (1)

Polidor de veículos (1)

Porteiro (1)

Professor de inglês (1)

Soldador (1)

Técnico de edificações (1)

Técnico em manutenção de impressoras (1)

Técnico de segurança do trabalho (2)

SINE DE LINHARES

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 13 horas, localizada na Av. Governador Carlos Lindenberg, 660, Centro.