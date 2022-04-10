O que os estagiários têm a oferecer no mercado atual

O estágio é um ato educativo, ou seja, faz parte do processo de formação dos estudantes e futuros profissionais Crédito: Getty images

Se ainda restam dúvidas dos benefícios de contratar estagiários para o seu negócio, saiba que eles têm muito a oferecer. Ter estagiários na equipe tende a potencializar os resultados de uma empresa. Sabe-se que, em média, 64% dos estudantes que passam por programas de estágio são efetivados. Número que solidifica o valor desse ato educativo, que traz benefícios para toda a sociedade.

O estágio é um ato educativo, ou seja, faz parte do processo de formação dos estudantes e futuros profissionais. Por isso, é preciso compreender que o estagiário de hoje pode ser o profissional brilhante de amanhã. A maioria dos jovens são extremamente proativos e capazes de oxigenar o ambiente organizacional com novas ideias. Ter um programa de estágio é um investimento no futuro de qualquer negócio.

Uma pessoa que já está no mercado pode até possuir o conhecimento necessário para a demanda de uma organização, mas muitas vezes com essa contratação vem um método de trabalho que nem sempre condiz com a cultura organizacional da empresa. Em contrapartida, uma das melhores características dos estagiários é a vontade de aprender. Investir em estagiários é ter a possibilidade de desenvolver um profissional “dentro de casa”, com uma maior compreensão da rotina empresarial e também identificação com a missão, visão e valores daquela instituição.

Para eles tudo é novo, e diferentemente de muitos profissionais mais experientes, eles não realizam atividades de maneira automática, ao contrário, usam sua criatividade e pensam em alternativas inteligentes e inovadoras para os problemas do dia a dia. Essa energia no ambiente corporativo é altamente contagiante, e normalmente a equipe é influenciada por esse ritmo, o que incentiva a renovação do ambiente de trabalho.

E além de ser um colaborador, o estagiário é também um estudante, e com isso ele está mais alinhado com o que há de novo no mercado. Muitas vezes, outros profissionais ficam presos à rotina de suas atividades e esquecem de estudar as tendências de um determinado segmento. A inovação numa empresa é provada, sobretudo, por pessoas, e os estagiários são inovadores potenciais por estarem inseridos no ambiente de formação das instituições de ensino.

O objetivo do estagiário é entrar no mercado de trabalho e se consolidar na profissão. Eles estão constantemente em busca de oportunidades, muitas vezes dentro da própria empresa. Normalmente são muito proativos e buscam a todo momento mostrar o seu valor. Possuir colaboradores com esse grau de motivação é também ter a oportunidade de ampliar os resultados de sua empresa.