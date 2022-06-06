Agências do Sine do ES têm 2.204 vagas de emprego e estágio

As agências do Sine e do trabalhador do Espírito Santo têm 2.204 vagas de emprego estágio nesta segunda-feira, dia 6 de junho. Os interessados devem procurar uma das unidades para se candidatar, sem esquecer de levar os documentos pessoais.

Os destaques são oportunidades para ajudante de obras, auxiliar de produção, carpinteiro, ajudante de produção, garçom, gesseiro, babá, técnico de enfermagem, vendedor porta a porta, pedreiro e seringueiro.

O maior volume de vagas está disponível na Grande Vitória. São 678 postos na Agência do Trabalhador de Cariacica , além de 125 nos Sines de Vila Velha , 396 no da Serra e 258 na unidade de Vitória.

Vagas para trabalhar com carteira assinada Crédito: Fernando Madeira

CONFIRA AS VAGAS

SINE DE VILA VELHA

Como se candidatar: os interessados devem fazer o agendamento no os interessados devem fazer o agendamento no site da prefeitura . O atendimento ocorre na sede do Sine, que funciona na Vila do Empreendedor, no subsolo do Boulevard Shopping.

Vagas: 125

125 Açougueiro (2)

Açougueiro desossador (1)

Adesivador (1)

Analista de controle de qualidade (1)

Armador de ferragens na construção civil (1)

Arrematadeira (1)

Artífice de manutenção (1)

Auxiliar administrativa (1)

Auxiliar de cozinha (7)

Auxiliar de estoque (1)

Auxiliar de limpeza (4)

Auxiliar de linha de produção (2)

Auxiliar de marceneiro (1)

Auxiliar técnico de mecânica (2)

Auxiliar técnico de obras saneamento (1)

Babá (1)

Balconista de açougue (2)

Caixa de bar, lanchonetes e restaurantes (2)

Chapeiro (2)

Consultor de vendas (12)

Copeiro de restaurante (1)

Costureira de máquina overloque (2)

Costureira em geral (1)

Cozinheiro geral (1)

Cozinheiro de restaurante (2)

Cuidador Social (1)

Eletromecânico de manutenção de elevadores (2)

Eletrotécnico (1)

Empregado doméstico nos serviços gerais (1)

Encanador (10)

Encarregado de padaria (1)

Fiel de depósito (3)

Fisioterapeuta geral (2)

Garçom (1)

Gerente de loja e supermercado (1)

Gesseiro (4)

Manicure (1)

Mecânico de automóvel (1)

Mecânico de manutenção de máquina industrial (2)

Mecânico de refrigeração (1)

Monitor de sistemas eletrônicos de segurança interno (1)

Motorista carreteiro (1)

Motorista de caminhão (1)

Operador de desempenadeira na usinagem convencional de madeira (1)

Operador de empilhadeira (2)

Pedreiro (10)

Promotor de vendas (6)

Psicólogo social (1)

Subgerente de loja - operações comerciais (1)

Técnico de suporte de TI (1)

Técnico de enfermagem (1)

Vendedor interno (4)

Vendedor porta a porta (10)

Zelador (1)

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA

Como se candidatar: a agência retoma os atendimentos presenciais, sem a necessidade de agendamento. A unidade funciona na Avenida Kleber Andrade, nº 5, no bairro Rio Branco, das 8 às 15 horas. Por meio do WhatsApp da unidades, os candidatos também poderão ter acesso às listas das vagas de emprego, acompanhar processo seletivo e tirar dúvidas sobre agendamento e como se candidatar às vagas oferecidas semanalmente. Os munícipes podem enviar mensagens para o número (27) 98831-6008, de segunda a sexta, das 8h às 16 horas.

Vagas: 678

678 Açougueiro (9)

Açougueiro desossador (1)

Ajudante de carga e descarga (5)

Ajudante de cozinha (2)

Ajudante de entrega (1)

Ajudante de mecânico (1)

Ajudante de obras (10)

Ajudante de padeiro (3)

Almoxarife (3)

Armador (15)

Assistente administrativo (1)

Assistente de monitoramento (3)

Assistente financeiro/administrativo (1)

Assistente fiscal (1)

Assistente operacional (1)

Atendente (2)

Atendente de cafeteria (1)

Atendente de estacionamento (1)

Atendente de loja (3)

Atendente de restaurante (1)

Auxiliar administrativo (5)

Auxiliar contábil (1)

Auxiliar contábil/bancário (2)

Auxiliar de apoio operacional (2)

auxiliar de carga e descarga (54)

Auxiliar de compras (1)

Auxiliar de contas a pagar (1)

Auxiliar de corte (1)

Auxiliar de cozinha (6)

Auxiliar de estampador (1)

Auxiliar de expedição (11)

Auxiliar de lavanderia (6)

Auxiliar de manutenção (3)

Auxiliar de manutenção predial (1)

Auxiliar de obra (10)

Auxiliar de produção (8)

Auxiliar de projetista - fttx (1)

Auxiliar de serviços gerais (2)

Auxiliar de transportes (1)

Auxiliar técnico operacional (1)

Babá (1)

Babá arrumadeira (2)

Balconista de açougue (2)

Balconista forneira (1)

Bombeiro hidráulico (5)

Camareira (6)

Carpinteiro (15)

Caseiro - vaga para casal (1)

Chapeiro (1)

Conferente (9)

Consultor comercial (6)

Coordenador de atendimento (1)

Cortador (1)

Costureira colaretista (1)

Costureira overloquista (1)

Cozinheira (4)

Cuidador (1)

Desossador (4)

Eletricista - geradores (1)

Eletricista automotivo (1)

Eletricista pleno (2)

Eletricista predial (1)

Eletricista veicular (1)

Empregado doméstico nos serviços gerais (1)

Encanador (10)

Encarregado de depósito (1)

Encarregado de obra (6)

Encarregado de padaria (1)

Encarregado de produção (1)

Encarregado de serviços gerais (1)

Enfermeiro (8)

Estágio comercial (1)

Estágio em Administração (1)

Estágio em Desenvolvimento (1)

Estágio em Engenharia de Telecomunicações (1)

Estágio Nível Superior (3)

Estágio para Ensino Médio (1)

Estágio para suporte de TI (1)

Estampador (1)

Fiscal (3)

Funileiro (3)

Garçom (1)

Governanta (4)

Laboratorista (1)

Lanterneiro (1)

Lanterneiro junior (2)

Lavador de veículos (1)

Mecânico (7)

Mecânico ajustador de refratários (1)

Mecânico automotivo (1)

Mecânico de manutenção de equipamentos (1)

Mecânico diesel (4)

Mecânico especializado/mecatrônica - linha amarela (1)

Mecânico pleno (1)

Motoboy (1)

Motorista – cnh D (22)

motorista carreteiro – cnh E (30)

motorista cnh D/E (9)

Motorista parqueador (1)

Nutricionista (2)

Oficial de obra - predial (1)

Oficial de obras (4)

Oficial pleno (2)

Oficial pleno armador (1)

Oficial polivalente (3)

Operador de caixa (11)

Operador de desempenadeira (1)

Operador de empilhadeira (1)

Operador de forno elétrico (1)

Operador de guindaste (1)

Operador de máquinas pesadas (1)

Operador de monitoramento (1)

Operador de munck (1)

Operador de retroescavadeira (5)

Operador de telemarketing ativo (5)

Operadora de telemarketing (10)

Padeiro (1)

Pedreiro (36)

Pedreiro oficial (5)

Pintor automotivo (2)

Porteiro (1)

Recepcionista (3)

Repositor flv (8)

Representante de atendimento (30)

Separador (2)

Soldador (9)

Supervisor fiscal (1)

Técnico de enfermagem (13)

Técnico de segurança do trabalho (3)

Torneiro mecânico (1)

Trabalhador rural (1)

Vendedor (7)

Vendedor externo (40)

Vendedor pap (3)

Vendedor técnico (1)

Zelador (2)

Vagas para pessoas com deficiência:

Ajudante de distribuição (3)

Almoxarife (1)

Auxiliar administrativo (4)

Auxiliar de almoxarifado (1)

Auxiliar de compras (1)

Auxiliar de expedição (13)

Auxiliar de logística (1)

Auxiliar de manutenção e limpeza (1)

Auxiliar de operações (3)

Auxiliar de produção (8)

Auxiliar de transporte (4)

Auxiliar serviço apoio (10)

Carregador (1)

Embalador (3)

Empacotador (1)

Laboratorista (1)

Movimentador de mercadorias (3)

Operador de telemarketing (3)

Operador industrial (1)

Operadora de telemarketing (10)

SINE DA SERRA

Como se candidatar: os interessados devem comparecer na agência, localizada no bairro Portal de Jacaraípe, no Pró-cidadão, das 8 às 17 horas.

Vagas: 396

396 Ajudante de carga e descarga de mercadoria (30)

Ajudante de cozinha (3)

Ajudante de eletricista (1)

Ajudante de motorista (4)

Ajudante de obras (16)

Ajudante de obras pcd (2)

Ajudante de serralheiro (2)

Analista de planejamento industrial - economista (1)

Apontador de obras (1)

Armador de ferros (10)

Armazenista (15)

Atendente de loja (14)

Auxiliar de armazenamento (4)

Auxiliar de estoque pcd (4)

Auxiliar de serviços gerais (1)

Auxiliar de vidraceiro (2)

Borracheiro (2)

Carpinteiro (12)

Confeccionador de pneumáticos (1)

Dedetizador (2)

Eletricista de automóvel (1)

Eletricista de instalações (60)

Eletricista (1)

Encanador (17)

Encarregado de cozinha (1)

Encarregado de montagem de tubos (1)

Encarregado eletricista de instalações (10)

Gerente de departamento pessoal (1)

Gerente de loja e supermercado (1)

Instalador de som e acessórios de veículos (2)

Instalador de tubulações - embarcações (15)

Laboratorista de solos (1)

Manobrista (5)

Mecânico de suspensão (2)

Montador de equipamentos elétricos (60)

Motorista de caminhão leve (1)

Nutricionista (1)

Oficial de manutenção civil (5)

Operador de caixa (6)

Operador de galvanização (1)

Operador de máquina de costura (1)

Operador de máquina perfuratriz (1)

Operador de torno com comando numérico (2)

Operador eletromecânico (1)

Pedreiro (52)

Serralheiro de alumínio (2)

Sinaleiro-rigger (8)

Técnico de enfermagem (4)

Técnico mecânico (2)

Tesoureiro (1)

Torneiro mecânico (1)

Vendedor de serviços (1)

Vidraceiro (2)

SINE DE VITÓRIA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que funciona na Casa do Cidadão, Avenida Maruípe, 2.544, Itararé, das 8h às 17h.

Vagas: 258

258 Administrador (1)

Ajudante, auxiliar de lanchonete (1)

Ajudante de açougueiro - comércio (1)

Ajudante de eletricista (2)

Ajudante de obras (90)

Ajudante de padeiro (1)

Analista administrativo (3)

Artífice de manutenção (1)

Assistente administrativo (1)

Assistente de engenharia - construção civil (1)

Atendente de balcão (2)

Atendente de cafeteria (1)

Atendente de mesa (1)

Atendente de padaria (1)

Auxiliar de cozinha (1)

Auxiliar de limpeza (1)

Auxiliar de pessoal (1)

Auxiliar financeiro (1)

Auxiliar mecânico de ar condicionado (2)

Auxiliar técnico de engenharia - construção civil (1)

Auxiliar técnico de obras saneamento (1)

Babá (1)

Carpinteiro (24)

Chefe de serviço financeiro (1)

Comprador (1)

Confeiteiro (1)

Consultor de vendas (2)

Controlador de tráfego (1)

Cozinheiro de restaurante (3)

Eletricista de instalações de veículos automotores (2)

Faturista (1)

Meio oficial mecânico de ar condicionado (1)

Motorista carreteiro (10)

Motorista de automóveis (1)

Motorista de caminhão (6)

Operador de telemarketing ativo (40)

Pedreiro (20)

Pedreiro de acabamento (2)

Representante comercial autônomo (1)

Salgadeiro (1)

Técnico em segurança do trabalho (1)

Torneiro mecânico (1)

Vendedor de consórcio (20)

Vendedor interno (2)

SINE DE ANCHIETA

Como se candidatar: os interessados podem procurar a agência, das 8 às 17 horas, na Casa do Cidadão, Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 767, Centro.

Vagas: 74

74 Ajudante geral pcd (3)

Ajudante industrial (1)

Auxiliar de manutenção predial (1)

Auxiliar de serviços gerais pcd (20)

Eletricista automotivo (1)

Embalador de supermercado (3)

Encarregado de operação pcd (2)

Mecânico automotivo (1)

Motorista de caminhão pcd (2)

Operador de empilhadeira (1)

Operador de equipamento pcd (5)

Rigger (1)

Soldador especializado (33)

SINE DE ARACRUZ

Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Rua Alegria 795, Bairro Polivalente, das 8 às 17 horas.

Vagas: 191

191 Açougueiro (1)

Ajudante (4)

Ajudante de cozinha (2)

Ajudante florestal (20)

Analista de departamento pessoal (1)

Armador (1)

Assistente contábil (1)

Assistente de produção (5)

Auxiliar de estoque (1)

Auxiliar de padaria (3)

Caldeireiro (2)

Cuidadora de crianças e adolescentes (2)

Desenvolvedor (1)

Eletricista FC (15)

Encanador (17)

Encarregado (2)

Encarregado de produção (1)

Estagiário em Departamento Pessoal (1)

Estofador (1)

Líder de elétrica (2)

Líder de mecânica (1)

Líder de tubing (1)

Marceneiro (2)

Mecânico (2)

Mecânico diesel (1)

Mecânico em veículos e máquinas pesadas (1)

Mecânico sênior (1)

Montador de andaimes (20)

Montador de estruturas metálicas (1)

Nutricionista (1)

Operador de empilhadeira (1)

Operador de pá carregadeira (1)

Padeiro (1)

Pintor industrial (60)

Pintor irata N1 (2)

Rigger (8)

Servente de limpeza (2)

Supervisor de tubulação (1)

Tubista (1)

BALCÃO DE OPORTUNIDADE DE EMPREGO DE BAIXO GUANDU

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, que fica na Rua Milagres Júnior, 119, Centro, próximo à praça do Jardim.

Vagas: 107

Apoio em operação de pulverização via drone (1)

Ajudante prático (1)

Açougueiro aprendiz (1)

Auxiliar de mecânico (1)

Auxiliar de cozinha (1)

Auxiliar de serviços gerais (1)

Auxiliar de vidraceiro (3)

Auxiliar de crediário (1)

Auxiliar de obras (5)

Auxiliar de serviços gerais (2)

Auxiliar de eletricista (1)

Assistente administrativo (1)

Ajudante de motorista (1)

Bombeiro civil (1)

Balconista gerente (1)

Chapeiro (1)

Copeira (1)

Costureira de máquina reta (2)

Cozinheira (1)

Costureira (15)

Doméstica (1)

Eletricista (1)

Encarregado (1)

Estoquista (2)

Entregador (1)

Faturista (1)

Faccionista (5)

Faxineira administrativo (1)

Garçonete (1)

Instalador de ar-condicionado (1)

Lombador (5)

Motorista (2)

Mecânico/eletricista (1)

Mecânico (1)

Oleiro / produção braçal (1)

Operador de multifios (1)

Operador de ponte rolante e pórtico (1)

Oficial polivalente (2)

Oficial pedreiro (2)

Pizzaiolo (1)

Pedreiro oficial polivalente, pleno (10)

Pintor (10)

Polidor de máquina de 3 Cabeças (1)

Repositor de mercadorias (1)

Técnico de segurança do trabalho (2)

Vidraceiro (1)

Vendedor (2)

Vendedor externo (2)

Soldador MIG (1)

Saladeira (1)

Serralheiro (1)

Zeladora (1)

SINE DE LINHARES

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 13 horas, localizada na Av. Governador Carlos Lindenberg, 660, Centro.

Vagas: 1 56

56 Acabador de mármore (1)

Ajudante geral (5)

Ajudante de motorista (4)

Ajudante de obras 16)

Analista contábil (1)

Analista de marketing/crm (1)

Ajudante de produção (20)

Auxiliar administrativo (2)

Auxiliar de churrasqueiro (1)

Auxiliar classificador café (1)

Auxiliar de estoque (1)

Auxiliar de expedição (1)

Auxiliar de laboratório de asfalto(2)

Auxiliar operador de de bomba de concreto (1)

Auxiliar de oficina (2)

Auxiliar de produção pcd (4)

Auxiliar de produção (23)

Auxiliar de manutenção de extintores (1)

Auxiliar de refrigeração (1)

Caseiro/trabalhador rural (1)

Carpinteiro (11)

Consultor de vendas (7)

Cortadeira (1)

Costureira (2)

Costureira overloque coloret (2)

Cozinheira (1)

Crediarista (1)

Expedidor (2)

Frentista (1)

Garçom (4)

Instalador de sistema de segurança (1)

Irrigador (2)

Laboratorista de solo (1)

Lavador de veículos (2)

Mecânico de caminhão (1)

Mecânico de compressor (1)

Mecânico de máquinas (1)

Mecânico de usinagem (1)

Motorista de caminhão (1)

Motorista de kombi e saveiro (1)

Operador de retroescavadeira (1)

Recepcionista (1)

Seringueiro (8)

Serrador de mármore (1)

Serralheiro (1)

Técnico civil / edificação (1)

Técnico em informática (1)

Técnico segurança trabalho (1)

Trabalhador rural (5)

Tratorista (2)

Vendedor interno (6)

Vendedor externo (2)

SINE DE SÃO MATEUS

Como se candidatar: a unidade já realiza atendimento presencial, mas em virtude da pandemia, o currículo também será recolhido via e-mail ([email protected] ou [email protected]), que deverá conter o nome, o cargo e o número do PIS do trabalhador. Caso seja necessário a presença do trabalhador, a agência entra em contato por telefone, para atendimento agendado. a unidade já realiza atendimento presencial, mas em virtude da pandemia, o currículo também será recolhido via e-mail (ou), que deverá conter o nome, o cargo e o número do PIS do trabalhador. Caso seja necessário a presença do trabalhador, a agência entra em contato por telefone, para atendimento agendado.