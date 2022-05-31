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Grande Vitória e Cachoeiro

Mais de 100 vagas de emprego na área da Saúde no ES; veja a lista

Seis instituições estão com oportunidades disponíveis para profissionais como enfermeiro, técnico de enfermagem, auxiliar de farmácia e farmacêutico

Publicado em 31 de Maio de 2022 às 12:11

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

31 mai 2022 às 12:11
Profissionais que querem trabalhar na área da Saúde já podem se candidatar a uma das 105 vagas de emprego estágio disponíveis no Espírito Santo. As oportunidades são para atuar na Grande Vitória e em Cachoeiro de Itapemirim.
Os postos são para profissionais como enfermeiro, técnico de enfermagem, telefonista, fisioterapeuta, além de chances para estagiários. Para participar das seleções, basta o candidato fazer o cadastro no site das instituições ou enviar o currículo por e-mail.
Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim
Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim tem 47 vagas de emprego Crédito: Divulgação
No Sul do Estado, as oportunidades são para atuar na Santa Casa (47) e Unimed Sul Capixaba (7). Já na região metropolitana, as vagas são para trabalhar na Rede Meridional (14), MedSenior (7), Hospital Santa Rita (27) e Vitória Apart Hospital (3).
CONFIRA AS VAGAS
Santa Casa de Misericórdia Cachoeiro de Itapemirim
Como se candidatar: os interessados podem enviar o currículo para o email [email protected] ou cadastrar o currículo no site do hospital. 
  • Vagas: 47 para Cachoeiro.
  • Auxiliar de serviços gerais
  • Enfermeiro
  • Estágio para técnicos de enfermagem
  • Fisioterapeuta
  • Motorista
  • Porteiro 
  • Secretária
  • Técnico de enfermagem
  • Técnico de imobilização ortopédica
  • Telefonista
Rede Meridional
Como se candidatar: os interessados devem enviar o currículo, com o nome da vaga, para o e-mail [email protected].
  • Vagas: 14 para as unidades de Vitória, Serra e Cariacica.
  • Ajudante de cozinha
  • Analista de controladoria 
  • Analista projetos 
  • Assistente de atendimento
  • Assistente de cadastro
  • Assistente de faturamento
  • Auxiliar de higienização
  • Auxiliar de farmácia
  • Coordenador hotelaria
  • Cozinheira
  • Enfermeiro
  • Especialista Integração Financeiro
  • Farmacêutico
  • Técnico de Enfermagem
MedSenior
Como se candidatar: os interessados devem enviar o currículo para o e-mail [email protected] até 6 de junho, sem esquecer de informar o nome da vaga no campo do assunto.
  • Vagas: 7 para Grande Vitória.
  • Assistente de autorização (1)
  • Assistente de farmácia (1)
  • Assistente TI (1)
  • Enfermeiro (a) assistência domiciliar (1)
  • Enfermeiro (a) desospitalização (1)
  • Técnico (a) em enfermagem (2)
Unimed Sul Capixaba
Como se candidatar: os interessados devem cadastrar o currículo no site.
  • Vagas: para Cachoeiro de Itapemirim
  • Assistente qualidade 
  • Estagiário (a) técnico de enfermagem
  • Enfermeiro
  • Farmacêutico
  • Fonoaudiólogo
  • Técnico de enfermagem
  • Terapeuta ocupacional 
Hospital Santa Rita
Como se candidatar: os interessados devem cadastrar o currículo no site. 
  • Vagas: 27 para Vitória
  • Analista da qualidade (1)
  • Auxiliar administrativo PCD (1)
  • Auxiliar de farmácia (1)
  • Auxiliar de lavanderia (1)
  • Auxiliar de portaria e estacionamento PCD (1)
  • Auxiliar de portaria e estacionamento (1)
  • Auxiliar de serviços gerais (1)
  • Camareira PCD (1)
  • Enfermeiro especialista em CCIH (1)
  • Enfermeiro especialista - Centro Cirúrgico (1)
  • Enfermeiro - internação (1)
  • Enfermeiro - maternidade (1)
  • Enfermeiro - UTIN (1)
  • Estágio de Engenharia Civil (1)
  • Estágio em Farmácia (1)
  • Estagiário de Serviço Social (1)
  • Técnico de enfermagem (3)
  • Técnico de enfermagem - Centro Cirúrgico (1)
  • Técnico de enfermagem - internação (3)
  • Técnico de enfermagem - maternidade (1)
  • Técnico de enfermagem UTI (1)
  • Técnico de enfermagem - UTIN (1)
Vitória Apart Hospital
Como se candidatar: os interessados devem cadastrar o currículo no site.
  • Vagas: para Serra
  • Enfermeiro (UTI, UI, CC, PS e CME)
  • Estagiário em nível superior - Enfermagem
  • Técnico de enfermagem (UTI, UI, CC, PS e CME)

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