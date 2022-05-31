Mais de 100 vagas de emprego na área da Saúde no ES; veja a lista

Profissionais que querem trabalhar na área da Saúde já podem se candidatar a uma das 105 vagas de emprego e estágio disponíveis no Espírito Santo. As oportunidades são para atuar na Grande Vitória e em Cachoeiro de Itapemirim.
Os postos são para profissionais como enfermeiro, técnico de enfermagem, telefonista, fisioterapeuta, além de chances para estagiários. Para participar das seleções, basta o candidato fazer o cadastro no site das instituições ou enviar o currículo por e-mail.
No Sul do Estado, as oportunidades são para atuar na Santa Casa (47) e Unimed Sul Capixaba (7). Já na região metropolitana, as vagas são para trabalhar na Rede Meridional (14), MedSenior (7), Hospital Santa Rita (27) e Vitória Apart Hospital (3).
CONFIRA AS VAGAS
Santa Casa de Misericórdia Cachoeiro de Itapemirim
Como se candidatar: os interessados podem enviar o currículo para o email [email protected] ou cadastrar o currículo no site do hospital.
- Vagas: 47 para Cachoeiro.
- Auxiliar de serviços gerais
- Enfermeiro
- Estágio para técnicos de enfermagem
- Fisioterapeuta
- Motorista
- Porteiro
- Secretária
- Técnico de enfermagem
- Técnico de imobilização ortopédica
- Telefonista
Rede Meridional
Como se candidatar: os interessados devem enviar o currículo, com o nome da vaga, para o e-mail [email protected].
- Vagas: 14 para as unidades de Vitória, Serra e Cariacica.
- Ajudante de cozinha
- Analista de controladoria
- Analista projetos
- Assistente de atendimento
- Assistente de cadastro
- Assistente de faturamento
- Auxiliar de higienização
- Auxiliar de farmácia
- Coordenador hotelaria
- Cozinheira
- Enfermeiro
- Especialista Integração Financeiro
- Farmacêutico
- Técnico de Enfermagem
MedSenior
Como se candidatar: os interessados devem enviar o currículo para o e-mail [email protected] até 6 de junho, sem esquecer de informar o nome da vaga no campo do assunto.
- Vagas: 7 para Grande Vitória.
- Assistente de autorização (1)
- Assistente de farmácia (1)
- Assistente TI (1)
- Enfermeiro (a) assistência domiciliar (1)
- Enfermeiro (a) desospitalização (1)
- Técnico (a) em enfermagem (2)
Unimed Sul Capixaba
- Vagas: para Cachoeiro de Itapemirim
- Assistente qualidade
- Estagiário (a) técnico de enfermagem
- Enfermeiro
- Farmacêutico
- Fonoaudiólogo
- Técnico de enfermagem
- Terapeuta ocupacional
Hospital Santa Rita
- Vagas: 27 para Vitória
- Analista da qualidade (1)
- Auxiliar administrativo PCD (1)
- Auxiliar de farmácia (1)
- Auxiliar de lavanderia (1)
- Auxiliar de portaria e estacionamento PCD (1)
- Auxiliar de portaria e estacionamento (1)
- Auxiliar de serviços gerais (1)
- Camareira PCD (1)
- Enfermeiro especialista em CCIH (1)
- Enfermeiro especialista - Centro Cirúrgico (1)
- Enfermeiro - internação (1)
- Enfermeiro - maternidade (1)
- Enfermeiro - UTIN (1)
- Estágio de Engenharia Civil (1)
- Estágio em Farmácia (1)
- Estagiário de Serviço Social (1)
- Técnico de enfermagem (3)
- Técnico de enfermagem - Centro Cirúrgico (1)
- Técnico de enfermagem - internação (3)
- Técnico de enfermagem - maternidade (1)
- Técnico de enfermagem UTI (1)
- Técnico de enfermagem - UTIN (1)
Vitória Apart Hospital
- Vagas: para Serra
- Enfermeiro (UTI, UI, CC, PS e CME)
- Estagiário em nível superior - Enfermagem
- Técnico de enfermagem (UTI, UI, CC, PS e CME)