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Jovens talentos

Empresas abrem 440 vagas de estágio no ES com bolsas de até R$ 2,2 mil

Oportunidades são para estudantes de níveis médio, técnico, superior e de pós-graduação; interessados devem fazer cadastro nos sites das empresas de recrutamento

Publicado em 27 de Maio de 2022 às 07:56

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

27 mai 2022 às 07:56
Oportunidades de estágio para estudantes de todos os níveis.
Oportunidades para estagiar em empresas de diversos segmentos Crédito: Freepik - Javier Sánchez Mingorance
Estudantes de ensino médio, técnico, superior e de pós-graduação do Espírito Santo podem se inscrever nas oportunidades disponíveis em empresas de recrutamento e seleção de estagiários. Ao todo, são 440 vagas com bolsas que podem chegar a R$ 2,2 mil.
Para se candidatar, basta os interessados fazerem o cadastro no site dessas empresas.
Há também outros processos seletivos abertos para o recrutamento de jovens talentos. É o caso da XP, que recebe a participação de candidatos até o dia 3 de junho. Ao todo, são 100 vagas remotas para todo o Brasil nas mais diferentes áreas. Os interessados precisam estar matriculados curso de graduação com previsão de formatura entre julho de 2023 e julho de 2024.
Além da uma bolsa-auxílio, os selecionados para o programa de estágio também contam com bolsa extra semestral, vale refeição, plano médico, plano odontológico, Gympass, auxílio home office mensal, auxílio móveis home office e auxílio creche.
Mais informações sobre a seleção estão disponíveis no site  ou na página da XP Inc no Linkedin.
Estão abertas também as inscrições para o Programa de Estágio da Vale. Para o Espírito Santo, foram destinadas 146 para estudantes e 44 para quem busca carreira operacional na mineradora.de nível superior, com previsão de formatura entre dezembro de 2023 a dezembro de 2025. A bolsa auxílio é de R$ 1.375 e os selecionados também recebem outros benefícios. A carga horária de estágio é de até 6 horas.
As inscrições podem ser feitas até 28 de junho no site www.vale.com/estagio.
CONFIRA OUTRAS VAGAS
IEL-ES
Como se candidatar: o estudante deve acessar o site.
Bolsas: variam entre R$ 600 e R$ 1.212.
  • Vagas: 75
  • Administração
  • Ciências Contábeis
  • Design Gráfico/Desenho Industrial
  • Direito
  • Economia
  • Engenharia Ambiental
  • Engenharia Civil
  • Engenharia de Produção
  • Engenharia Mecânica
  • Gestão Comercial
  • Pedagogia
  • Publicidade e Propaganda
  • Técnico em Administração
  • Técnico em Edificações
  • Técnico em Eletrotécnica
  • Técnico em Estradas
  • Técnico em Geoprocessamento
  • Técnico em Logística
  • Técnico em Mecânica Automotiva
  • Técnico em Mecânica
  • Técnico em Portos
  • Técnico em Química 
  • Técnico em Segurança do Trabalho
  • Tecnólogo em RH
  • Ensino Médio
SUPER ESTÁGIOS
Como se candidatar: os interessados devem acessar o site.
Bolsas: variam de R$ 400 a R$ 2,2 mil.
  • Vagas: 132
  • Ensino médio
  • Técnico em Administração
  • Técnico em Marketing
  • Técnico em Vendas
  • Técnico em Contabilidade
  • Técnico em Informática
  • Técnico em Auxiliar Administrativo
  • Técnico em Secretariado
  • Técnico em Edificações
  • Técnico em Redes de Computadores
  • Técnico em Administração de Empresas
  • Técnico em Eletromecânica
  • Pedagogia
  • Marketing
  • Publicidade e Propaganda
  • Administração
  • Ciências Contábeis
  • Recursos Humanos
  • Logística
  • Marketing Digital
  • Educação Física
  • Ciências da Computação
  • Sistemas de Informação
  • Gastronomia
  • Comunicação e Marketing
  • Direito
  • Engenharia Civil
  • Letras-Português
  • Letras-Inglês
  • Letras
  • Engenharia Mecânica
  • Comunicação Social – Jornalismo
  • Engenharia de Produção
  • Psicologia
  • Farmácia
  • Ciências Econômicas
  • Contabilidade com Ênfase em Tributos
  • Gestão Fiscal e Tributária
  • Artes Plástica
  • Ciência Biológicas (Ou Biologia)
  • Ciência Econômicas (Ou Economia)
  • Turismo e Hotelaria
  • Gestão Pública
  • Engenharia de Manutenção
  • Moda
  • Energia Renováveis
  • Propaganda e Marketing
  • Sistema para Internet
  • Nutrição
  • Biblioteconomia
CIEE
Como se candidatar: os interessados podem acessar o site.
Bolsas: variam de R$ 500 a R$ 1.200.
  • Vagas: 143
  • Administração (30)
  • Ciências Contábeis (20)
  • Ciências Econômicas (5)
  • Direito (4)
  • Pedagogia (20)
  • Engenharia Civil (4)
  • Engenharia de Produção (2)
  • Arquitetura e Urbanismo (2)
  • Comunicação Social - Jornalismo (1)
  • Engenharia Química / Química - Bacharelado e Licenciatura (3)
  • Ciências Biológicas - Bacharelado / Ciências Biológicas (2)
  • Engenharia Ambiental  / Tecnologia em Saneamento Ambiental (2)
  • Comunicação Social - Publicidade e Propaganda / Marketing / Tecnologia em Marketing (6)
  • Sistemas de Informação / Ciência da Computação (6)
  • Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas / Tecnologia em Análise de Sistema/ Tecnologia em Desenvolvimento Software (6)
  • Técnico em Logística (2)
  • Técnico em Administração (15)
  • Técnico em Segurança do Trabalho (2)
  • Técnico em Meio Ambiente (1)
  • Técnico em Enfermagem (1)
  • Técnico em Mecânica (2)
  • Técnico em Refrigeração (1)
  • Técnico em Eletrotécnica (4)
  • Técnico em Informática (2)
JOVEM VALOR
Como se candidatar: os interessados devem acessar o site.
Bolsas: variam de R$ 450 a R$ 1 mil.
  • Vagas: 90
  • Ensino Médio (64)
  • Técnico em Administração (10)
  • Administração (8)
  • Pedagogia (5)
  • Design de Moda (1)
  • Recursos Humanos (1)
  • Engenharia Mecânica (1)

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