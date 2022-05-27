Empresas abrem 440 vagas de estágio no ES com bolsas de até R$ 2,2 mil

Estudantes de ensino médio, técnico, superior e de pós-graduação do Espírito Santo podem se inscrever nas oportunidades disponíveis em empresas de recrutamento e seleção de estagiários. Ao todo, são 440 vagas com bolsas que podem chegar a R$ 2,2 mil.
Para se candidatar, basta os interessados fazerem o cadastro no site dessas empresas.
Há também outros processos seletivos abertos para o recrutamento de jovens talentos. É o caso da XP, que recebe a participação de candidatos até o dia 3 de junho. Ao todo, são 100 vagas remotas para todo o Brasil nas mais diferentes áreas. Os interessados precisam estar matriculados curso de graduação com previsão de formatura entre julho de 2023 e julho de 2024.
Além da uma bolsa-auxílio, os selecionados para o programa de estágio também contam com bolsa extra semestral, vale refeição, plano médico, plano odontológico, Gympass, auxílio home office mensal, auxílio móveis home office e auxílio creche.
Mais informações sobre a seleção estão disponíveis no site ou na página da XP Inc no Linkedin.
Estão abertas também as inscrições para o Programa de Estágio da Vale. Para o Espírito Santo, foram destinadas 146 para estudantes e 44 para quem busca carreira operacional na mineradora.de nível superior, com previsão de formatura entre dezembro de 2023 a dezembro de 2025. A bolsa auxílio é de R$ 1.375 e os selecionados também recebem outros benefícios. A carga horária de estágio é de até 6 horas.
As inscrições podem ser feitas até 28 de junho no site www.vale.com/estagio.
CONFIRA OUTRAS VAGAS
IEL-ES
Como se candidatar: o estudante deve acessar o site.
Bolsas: variam entre R$ 600 e R$ 1.212.
- Vagas: 75
- Administração
- Ciências Contábeis
- Design Gráfico/Desenho Industrial
- Direito
- Economia
- Engenharia Ambiental
- Engenharia Civil
- Engenharia de Produção
- Engenharia Mecânica
- Gestão Comercial
- Pedagogia
- Publicidade e Propaganda
- Técnico em Administração
- Técnico em Edificações
- Técnico em Eletrotécnica
- Técnico em Estradas
- Técnico em Geoprocessamento
- Técnico em Logística
- Técnico em Mecânica Automotiva
- Técnico em Mecânica
- Técnico em Portos
- Técnico em Química
- Técnico em Segurança do Trabalho
- Tecnólogo em RH
- Ensino Médio
SUPER ESTÁGIOS
Bolsas: variam de R$ 400 a R$ 2,2 mil.
- Vagas: 132
- Ensino médio
- Técnico em Administração
- Técnico em Marketing
- Técnico em Vendas
- Técnico em Contabilidade
- Técnico em Informática
- Técnico em Auxiliar Administrativo
- Técnico em Secretariado
- Técnico em Edificações
- Técnico em Redes de Computadores
- Técnico em Administração de Empresas
- Técnico em Eletromecânica
- Pedagogia
- Marketing
- Publicidade e Propaganda
- Administração
- Ciências Contábeis
- Recursos Humanos
- Logística
- Marketing Digital
- Educação Física
- Ciências da Computação
- Sistemas de Informação
- Gastronomia
- Comunicação e Marketing
- Direito
- Engenharia Civil
- Letras-Português
- Letras-Inglês
- Letras
- Engenharia Mecânica
- Comunicação Social – Jornalismo
- Engenharia de Produção
- Psicologia
- Farmácia
- Ciências Econômicas
- Contabilidade com Ênfase em Tributos
- Gestão Fiscal e Tributária
- Artes Plástica
- Ciência Biológicas (Ou Biologia)
- Ciência Econômicas (Ou Economia)
- Turismo e Hotelaria
- Gestão Pública
- Engenharia de Manutenção
- Moda
- Energia Renováveis
- Propaganda e Marketing
- Sistema para Internet
- Nutrição
- Biblioteconomia
CIEE
Como se candidatar: os interessados podem acessar o site.
Bolsas: variam de R$ 500 a R$ 1.200.
- Vagas: 143
- Administração (30)
- Ciências Contábeis (20)
- Ciências Econômicas (5)
- Direito (4)
- Pedagogia (20)
- Engenharia Civil (4)
- Engenharia de Produção (2)
- Arquitetura e Urbanismo (2)
- Comunicação Social - Jornalismo (1)
- Engenharia Química / Química - Bacharelado e Licenciatura (3)
- Ciências Biológicas - Bacharelado / Ciências Biológicas (2)
- Engenharia Ambiental / Tecnologia em Saneamento Ambiental (2)
- Comunicação Social - Publicidade e Propaganda / Marketing / Tecnologia em Marketing (6)
- Sistemas de Informação / Ciência da Computação (6)
- Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas / Tecnologia em Análise de Sistema/ Tecnologia em Desenvolvimento Software (6)
- Técnico em Logística (2)
- Técnico em Administração (15)
- Técnico em Segurança do Trabalho (2)
- Técnico em Meio Ambiente (1)
- Técnico em Enfermagem (1)
- Técnico em Mecânica (2)
- Técnico em Refrigeração (1)
- Técnico em Eletrotécnica (4)
- Técnico em Informática (2)
JOVEM VALOR
Bolsas: variam de R$ 450 a R$ 1 mil.
- Vagas: 90
- Ensino Médio (64)
- Técnico em Administração (10)
- Administração (8)
- Pedagogia (5)
- Design de Moda (1)
- Recursos Humanos (1)
- Engenharia Mecânica (1)