Empresas abrem 440 vagas de estágio no ES com bolsas de até R$ 2,2 mil

Há também outros processos seletivos abertos para o recrutamento de jovens talentos. É o caso da XP, que recebe a participação de candidatos até o dia 3 de junho. Ao todo, são 100 vagas remotas para todo o Brasil nas mais diferentes áreas. Os interessados precisam estar matriculados curso de graduação com previsão de formatura entre julho de 2023 e julho de 2024.