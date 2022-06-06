ES cria quase 5 mil vagas de emprego com carteira assinada em abril

Setor de serviços é o que mais abriu vagas de trabalho no Espírito Santo Crédito: Agência Brasil/ EBC

Espírito Santo criou 4,999 mil vagas de emprego de carteira assinada em abril, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho , divulgados nesta segunda-feira (6). Foi o segundo melhor desempenho do ano, ficando atrás apenas de fevereiro, que contou com 6,989 novos postos.

O setor de serviços foi o que mais gerou novas oportunidades (2.673). A agropecuária contou com novas 1.011 vagas; a indústria, com 886; o comércio, 463; já o setor de construção perdeu 34 postos.

PAÍS CRIA 196.966 VAGAS FORMAIS EM ABRIL

O mercado de trabalho formal registrou a criação de 196.966 vagas com carteiras assinadas em abril, de acordo com o Caged.

O resultado veio acima da mediana da pesquisa do Projeções Broadcast, de 170.328 mil novos postos de trabalho. As estimativas iam de abertura de 81.909 a 276.000. Em abril de 2021, houve abertura de 89.538 vagas com carteira assinada.

O resultado de abril de 2022 decorreu de 1.854.557 de admissões e de 1.657.591 demissões. No acumulado dos quatro primeiros meses de 2022, o saldo do Caged já é positivo em 770.593 vagas.