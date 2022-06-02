Mais de 5 mil famílias em Vitória vão receber auxílio de R$ 105 por pessoa

Cartão VIX + Cidadania, que será concedido pela Prefeitura de Vitória Crédito: Natalia Bourguignon

Mais de cinco mil famílias de Vitória vão receber um auxílio que será pago mensalmente pela prefeitura. O benefício será de R$ 105,01 por pessoa, ou seja, será maior ou menor de acordo com o tamanho da família. A média do benefício pago será R$ 315 por família.

Serão beneficiadas 5.424 famílias em situação de extrema pobreza que estão inscritas no Cadastro Único de Programas Sociais (CadÚnico). O anúncio do programa "Vitória + Cidadania" foi feito nesta quinta-feira (2) pela prefeitura, que prevê um investimento de R$ 13,6 milhões anual.

"Será um investimento com recursos próprios de quase R$ 14 milhões que nós vamos chegar a todos aqueles que têm necessidade, que vivem em insegurança alimentar. Infelizmente vivemos em um Estado em que quase 500 mil pessoas estão na extrema pobreza e Vitória vai fazer sua parte para mudar essa realidade social", disse o prefeito da Capital, Lorenzo Pazolini

Segundo ele, uma vez que o benefício começar a ser pago, a cidade será a primeira capital brasileira a erradicar a extrema pobreza. Oficialmente, se enquadram nessa categoria famílias com renda per capita mensal de até R$ 105, valor que será pago através do auxílio.



O dinheiro será concedido através de cartões magnéticos para aquisição de alimentos, materiais de higiene pessoal, material de limpeza e gás de cozinha. Não será autorizada a compra de bebidas alcoólicas e de cigarros com o cartão.



O cartão será aceito em estabelecimentos cadastrados, que inicialmente serão 144 em Vitória.

"Podem ser açougues, padarias, supermercados, comércio de gás. Serão pelo menos dois estabelecimentos em cada um dos 12 territórios da cidade. A gente acredita que essas famílias, com autonomia, poderão comprar itens que normalmente não podemos distribuir em uma cesta de alimentos como ovos, frutas, legumes, pão, leite. Além de pasta de dente, absorvente, fraldas e itens de limpeza, além do gás de cozinha", esclarece a secretária de Assistência Social de Vitória, Cintya Silva Schulz.



Ela lembra que, para receber, a pessoa precisa estar cadastrada no CadÚnico e estar com o cadastro atualizado. Inicialmente, receberão o cartão as famílias que não recebem outros benefícios sociais, como o Auxílio Brasil

"Prioritariamente pagaremos para quem não recebe nenhum benefício. Mas se essa família, mesmo recebendo, está em extrema pobreza, ela poderá receber, mas não será prioritário."



A prefeitura vai contratar uma empresa que vai criar o cartão e cadastrar os estabelecimentos. O edital que dá início à escolha da empresa será publicado nesta sexta-feira (3). A previsão da prefeitura é de que o auxílio comece a ser pago ainda este ano.

