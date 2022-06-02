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650 chances no país

Vale abre 45 vagas para Jovem Aprendiz no Espírito Santo

Inscrições podem ser feitas até 20 de junho; interessados precisam ter de 18 a 22 anos de idade e ter concluído o ensino médio

Publicado em 02 de Junho de 2022 às 15:13

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

02 jun 2022 às 15:13
Pilha de briquetes verdes. Produto será produzido pela Vale em Tubarão
Pilha de briquetes verdes. Produto será produzido pela Vale em Tubarão Crédito: Divulgação / Vale
Vale está com inscrições abertas para o Programa Jovem Aprendiz 2022. A oferta é de 650 vagas, sendo 45 para o Espírito Santo. Também há postos em Minas Gerais, Pará e Rio de Janeiro.
A iniciativa tem como objetivo oferecer aprendizagem teórica e prática em diversas áreas, contribuindo de maneira efetiva para a inserção dos jovens no mercado de trabalho.
Os candidatos precisam ter 18 a 22 anos (para PCD não há limite de idade) e ter concluído o Ensino Médio. É necessário que os participantes morem na localidade onde a vaga de trabalho escolhida está sendo oferecida e que tenham disponibilidade para trabalhar em jornada de 4 a 8 horas, de acordo com o curso.
Os interessados podem se inscrever até o dia 20 de junho, no site do programa.
Segundo a Vale, o programa tem duração de até dois anos, período em que os selecionados terão acesso a formação para atuar em diversas áreas, como mecânica industrial, operação de equipamentos e serviços administrativos. Ao longo do processo, os jovens serão acompanhados por profissionais capacitados e, ao final, receberão um certificado de conclusão da formação.
Todas as etapas do processo seletivo são eliminatórias e serão realizadas on-line, com inscrições, avaliações e dinâmica de grupo. Os participantes que seguirem na seleção ainda participarão de painel virtual com gestores e gestoras, exames médicos admissionais e entrega de documentos.
Há ainda oportunidades para pessoas com deficiência e, para eles, não existe limite de idade.
Os selecionados terão direito a bolsa-auxílio, assistência médica, seguro de vida, transporte/vale transporte, programa de assistência ao empregado e incentivo a atividade física.

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