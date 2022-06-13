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Faculdade abre processo seletivo para contratar 300 profissionais

Postos são para os cargos de professores e preceptores; os selecionados começam a trabalhar no segundo semestre. Também haverá cadastro de reserva

Publicado em 13 de Junho de 2022 às 14:31

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 jun 2022 às 14:31
Multivix
Instituição tem oportunidades para profissionais de nível superior Crédito: Multivix/Divulgação
A Faculdade Multivix está com inscrições abertas para o processo seletivo de novos professores e preceptores de ensino superior. Os postos são destinados para quem quer trabalhar de forma presencial ou Ensino a Distância (EaD).
São mais de 300 vagas para cursos como Medicina, Nutrição, Enfermagem, Odontologia, Farmácia, Administração, entre outros.
Os interessados podem se inscrever até o dia 19 de junho, no site da instituição. No endereço eletrônico, é possível ter acesso aos três editais e formas de inscrição, além de todas as etapas do processo.

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