Faculdade abre processo seletivo para contratar 300 profissionais

A Faculdade Multivix está com inscrições abertas para o processo seletivo de novos professores e preceptores de ensino superior. Os postos são destinados para quem quer trabalhar de forma presencial ou Ensino a Distância (EaD).
São mais de 300 vagas para cursos como Medicina, Nutrição, Enfermagem, Odontologia, Farmácia, Administração, entre outros.
Os interessados podem se inscrever até o dia 19 de junho, no site da instituição. No endereço eletrônico, é possível ter acesso aos três editais e formas de inscrição, além de todas as etapas do processo.