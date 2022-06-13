IR 2022: veja calendário de pagamentos e como consultar a restituição

Correção
16/06/2022 - 2:30
As datas informadas anteriormente na matéria se referiam aos pagamentos do IR em 2021. O texto foi corrigido com as datas corretas de pagamento da restituição em 2022.
As datas de pagamento da restituição do Imposto de Renda 2022 já foram divulgadas pela Receita Federal, a consulta aos lotes é aberta cerca de uma semana antes do dinheiro entrar na conta. Para saber se a restituição está disponível, o contribuinte deve acessar a página da Receita, clicar em Meu Imposto de Renda e, em seguida, em Consultar a Restituição.
Rodrigo Sangali, conselheiro do Conselho Regional de Contabilidade do Espírito Santo (CRC-ES), explica que é preciso ficar atento ao cronograma de pagamentos.
CRONOGRAMA DE RESTITUIÇÃO
- 1.º lote: 31 de maio de 2022
- 2.º lote: 30 de junho de 2022
- 3.º lote: 29 de julho de 2022
- 4.º lote: 31 de agosto de 2022
- 5.º lote: 30 de setembro de 2022
A Receita não informa previamente quando vai pagar sua restituição. No entanto quem envia a declaração primeiro e tem as informações atestadas pelo órgão acaba entrando na fila de restituição nos primeiros lugares, mas a prioridade sempre são os idosos e pessoas com moléstias graves, entre outros, veja:
- Pessoas com mais de 60 anos têm prioridade de receber nos primeiros lotes do IR;
- O mesmo vale para quem tem deficiência física e mental ou um grave problema de saúde;
- Professores do ensino regular têm também prioridade quando a principal fonte de renda é o magistério.
- Depois recebem as pessoas que não se enquadram nesses quesitos acima, mas que enviaram as declarações primeiro e que tiveram elas processadas e atestadas.
Ainda segundo a Receita, as restituições serão pagas diretamente na conta bancária informada na declaração do IRPF. Se, por algum motivo, o crédito não for realizado (por exemplo, a conta informada foi desativada), os valores ficarão disponíveis para resgate por até um ano no Banco do Brasil.
O reagendamento dos valores a serem creditados podem ser feitos pelo Portal BB, ou pela Central de Relacionamento BB, nos telefones 4004-0001 (capitais), 0800-729-0001 (demais localidades) e 0800-729-0088 (telefone especial exclusivo para deficientes auditivos).