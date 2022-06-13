IR 2022: veja calendário de pagamentos e como consultar a restituição

Correção As datas informadas anteriormente na matéria se referiam aos pagamentos do IR em 2021. O texto foi corrigido com as datas corretas de pagamento da restituição em 2022.

As datas de pagamento da restituição do Imposto de Renda 2022 já foram divulgadas pela Receita Federal , a consulta aos lotes é aberta cerca de uma semana antes do dinheiro entrar na conta. Para saber se a restituição está disponível, o contribuinte deve acessar a página da Receita, clicar em Meu Imposto de Renda e, em seguida, em Consultar a Restituição.

Rodrigo Sangali, conselheiro do Conselho Regional de Contabilidade do Espírito Santo (CRC-ES), explica que é preciso ficar atento ao cronograma de pagamentos.

CRONOGRAMA DE RESTITUIÇÃO

1.º lote: 31 de maio de 2022

2.º lote: 30 de junho de 2022



3.º lote: 29 de julho de 2022



4.º lote: 31 de agosto de 2022



5.º lote: 30 de setembro de 2022



A Receita não informa previamente quando vai pagar sua restituição. No entanto quem envia a declaração primeiro e tem as informações atestadas pelo órgão acaba entrando na fila de restituição nos primeiros lugares, mas a prioridade sempre são os idosos e pessoas com moléstias graves, entre outros, veja:

Pessoas com mais de 60 anos têm prioridade de receber nos primeiros lotes do IR;

O mesmo vale para quem tem deficiência física e mental ou um grave problema de saúde;

Professores do ensino regular têm também prioridade quando a principal fonte de renda é o magistério.

Depois recebem as pessoas que não se enquadram nesses quesitos acima, mas que enviaram as declarações primeiro e que tiveram elas processadas e atestadas.

Ainda segundo a Receita, as restituições serão pagas diretamente na conta bancária informada na declaração do IRPF. Se, por algum motivo, o crédito não for realizado (por exemplo, a conta informada foi desativada), os valores ficarão disponíveis para resgate por até um ano no Banco do Brasil.