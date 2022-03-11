Imposto de Renda: só reformas podem corrigir injustiça histórica

Mas, como por aqui o dinheiro que sai do bolso da população continua não se traduzindo em entregas de qualidade, o momento de prestar contas com o Leão para muitos simboliza uma derrota coletiva.

A começar pela iniquidade dos números. A defasagem média da tabela do IR chegou a 134,53% de 1996 a 2021, uma injustiça acumulada em um quarto de século que, se corrigida, colocaria aproximadamente 15 milhões de brasileiros na faixa de isenção.

O Brasil segue a toada desses últimos 25 anos, com correções pontuais que não recuperam tudo o que o contribuinte perdeu. É uma tecla desgastada de tão batida, mas que não pode sair do foco de quem, todo ano, cumpre seus compromissos com a Receita. Só as reformas estruturantes podem promover um equilíbrio fiscal que tire o peso arrecadatório dos ombros da população. Não é deixar de pagar impostos, é pagar o que é justo. E, obviamente, ter o retorno por esse imposto pago todo ano.