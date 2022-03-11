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Opinião da Gazeta

Imposto de Renda: só reformas podem corrigir injustiça histórica

A defasagem média da tabela do IR chegou a 134,53% de 1996 a 2021, uma injustiça acumulada em um quarto de século que, se corrigida, colocaria aproximadamente 15 milhões de brasileiros na faixa de isenção

Públicado em 

11 mar 2022 às 02:00

Colunista

Imposto de Renda
Aplicativo de celular para preenchimento e entrega do Imposto de Renda Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasi
É neste período de correria para reunir documentação, preencher tabelas e entender os procedimentos da declaração o Imposto de Renda que o contribuinte, inevitavelmente, reflete sobre as injustiças tributárias no Brasil. Tributos são necessários para fazer o país funcionar, para garantir a oferta de serviços essenciais aos cidadãos. Estão intrinsecamente conectados com a própria noção de democracia.
Mas, como por aqui o dinheiro que sai do bolso da população continua não se traduzindo em entregas de qualidade, o momento de prestar contas com o Leão para muitos simboliza uma derrota coletiva.
A começar pela iniquidade dos números. A defasagem média da tabela do IR chegou a 134,53% de 1996 a 2021, uma injustiça acumulada em um quarto de século que, se corrigida, colocaria aproximadamente 15 milhões de brasileiros na faixa de isenção.

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Declarantes que, em um sistema mais justo, não estariam nem sequer se preocupando com a prestação de contas com a Receita neste ano. E os demais contribuintes, com a não correção pela inflação, acabam tendo um rombo maior no bolso a cada ano. Importante lembrar que a inflação acumulada ficou em 10,06% em 2021.
No ano passado, o governo federal propôs corrigir a faixa de isenção do IR em 31%, passando de R$ 1.903,98 para R$ 2.500. Para as demais faixas, o reajuste seria de 13%. Esse eixo da reforma tributária acabou morrendo no Senado. A justificativa de que haveria um impacto na arrecadação quando o país atravessa uma crise financeira acaba sendo uma muleta que freia uma reforma que racionalize também os incentivos fiscais ou ataque outras frentes que promovem perdas. 
A arrecadação federal com o IR em 2022 é estimada pelos auditores da Receita em R$ 285,5 bilhões. Com a correção integral, o montante seria reduzido a R$ 123 bilhões. Em sua campanha, em 2018, o presidente Jair Bolsonaro havia prometido isenção para quem recebesse 5 salários mínimos, pouco menos de R$ 5 mil na época.
O Brasil segue a toada desses últimos 25 anos, com correções pontuais que não recuperam tudo o que o contribuinte perdeu. É uma tecla desgastada de tão batida, mas que não pode sair do foco de quem, todo ano, cumpre seus compromissos com a Receita. Só as reformas estruturantes podem promover um equilíbrio fiscal que tire o peso arrecadatório dos ombros da população. Não é deixar de pagar impostos, é pagar o que é justo. E, obviamente, ter o retorno por esse imposto pago todo ano.

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