Brigas e assassinatos no trânsito expõem intolerância na vida em sociedade

Homem foi morto dentro de veículo na Serra, na BR 101 Crédito: Leitor/A Gazeta

Uma colisão no trânsito, aparentemente leve e sem provocar grandes perdas materiais, foi o suficiente para que um dos motoristas envolvidos acabasse assassinado, no meio do tráfego intenso dos veículos na BR 101, na Serra, na semana passada . Pelas imagens, não é possível afirmar se os ânimos se exaltaram ou se houve alguma discussão, mas dá para ver que a vítima, que conduzia o carro que se chocou com a traseira do veículo do homem que efetuou o disparo, tentou sair do local e, ao manobrar, quase atropelou os dois ocupantes do outro carro que estavam na via. Pelas imagens, quando o veículo dirigido pela vítima para abruptamente, a banalidade da violência ganha forma. É o ponto em que, quem assiste, sabe que ele está morto.

Cenas como essa são chocantes não pela violência explícita, não há uma gota de sangue mostrada, mas há uma paradoxal sutileza da brutalidade que, na vida real, expõe um nível de adoecimento social preocupante. O trânsito já é um habitat afetado pela violência causada pela imprudência de motoristas, mas nesses casos ela extrapola: nas brigas no meio de ruas e avenidas, após acidentes, não é rara a presença de um personagem que quer ter razão e fazer justiça com as próprias mãos. Nesse momento, quem escapou ileso de um acidente pode acabar sendo vítima de um homicídio.

E, em uma sociedade cada vez mais armada, sem o devido controle que garanta preparo técnico e psicológico para quem tem o porte e a posse, não há como interagir com o outro sem temer reações violentas. O Estado democrático de Direito é suplantado nesses casos pelo homem sendo o lobo do homem, um estado de selvageria.