Preso em Linhares suspeito de matar homem que reclamou de farol apagado

Foi preso por volta das 19 horas desta sexta-feira (18) o motorista de caminhão suspeito de matar a tiros um homem que reclamou dos faróis apagados do veículo. O caminhoneiro foi identificado como Valdete Aguiar, de 56 anos. Ele foi detido no bairro Planalto, no município, informou o delegado de Linhares Fabrício Lucindo. O crime que levou à morte Alan Alves da Silva, de 28 anos, ocorreu na madrugada desta sexta no bairro Movelar, em Linhares, no Norte do Estado.
Duas testemunhas relataram para a Polícia Militar que Alan estava na calçada, conversando e consumindo bebida alcoólica, quando viu o caminhão, um Mercedes-Benz vermelho, passar pela rua com os faróis apagados. O jovem então reclamou com o motorista.
O veículo passou pelo local pelo outras duas vezes. Na última, o motorista chamou Alan, que subiu em um compartimento de suporte da porta do caminhão e conversou com o condutor antes de levar um tiro no rosto e cair. Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi ao local, mas a vítima morreu no local.
O corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares. O motorista fugiu do local, e abandonou o caminhão.
O suspeito foi localizado e encaminhado para a Delegacia Regional de Linhares, segundo o delegado. A arma utilizada do no crime também foi apreendida. A Polícia Civil foi procurada para saber se o caminhoneiro continuará preso.