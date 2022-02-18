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Caminhoneiro na cadeia

Preso em Linhares suspeito de matar homem que reclamou de farol apagado

Motorista foi identificado como Valdete Aguiar, de 56 anos.  Crime aconteceu na madrugada desta sexta (18), no bairro Movelar. Vítima foi morta com um tiro no rosto

Publicado em 18 de Fevereiro de 2022 às 20:22

Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

18 fev 2022 às 20:22
De acordo com o delegado de Linhares, Fabrício Lucindo, o caminhoneiro foi identificado como Valdete Aguiar, de 56 anos.
 Caminhoneiro foi identificado como Valdete Aguiar, de 56 anos. Crédito: Leitor | A Gazeta
Foi preso por volta das 19 horas desta sexta-feira (18) o motorista de caminhão suspeito de matar a tiros  um homem que reclamou dos faróis apagados do veículo.   O caminhoneiro foi identificado como Valdete Aguiar, de 56 anos. Ele foi detido  no bairro Planalto, no município, informou o delegado de Linhares Fabrício Lucindo. O crime que levou à morte Alan Alves da Silva, de 28 anos, ocorreu na madrugada desta sexta no bairro Movelar, em Linhares, no Norte do Estado.
Duas testemunhas relataram para a Polícia Militar que Alan estava na calçada, conversando e consumindo bebida alcoólica, quando viu o caminhão, um Mercedes-Benz vermelho, passar pela rua com os faróis apagados. O jovem então reclamou com o motorista.
O veículo passou pelo local pelo outras duas vezes. Na última, o motorista chamou Alan, que subiu em um compartimento de suporte da porta do caminhão e conversou com o condutor antes de levar um tiro no rosto e cair.  Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi ao local, mas a vítima morreu no local.
O corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares. O motorista fugiu do local, e abandonou o caminhão.
Arma utilizada no crime também foi apreendida.
Arma utilizada no crime também foi apreendida. Crédito: Polícia Civil | Divulgação
O suspeito foi localizado e encaminhado para a Delegacia Regional de Linhares, segundo o delegado.  A arma utilizada do no crime também foi apreendida. A Polícia Civil foi procurada para saber se o caminhoneiro continuará preso.

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