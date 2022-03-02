Prisão de receptadores é a melhor estratégia contra crimes patrimoniais

Não importa a natureza do produto furtado, é importante que haja um trabalho contínuo de inteligência para cercar quem se beneficia da subtração de bens, públicos ou privados. A mesma lógica vale, para ficar em exemplos corriqueiros, ao roubo de celulares e ao furto de bicicletas. O atacado é sempre mais importante que o varejo, e se for atingido com eficiência acaba inviabilizando a própria prática criminosa.