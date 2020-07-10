A PM diz que, em 2019, os assaltos tiveram uma redução de 10% em relação a 2018 Crédito: Arquivo

Your browser does not support the audio element. População do ES terá acesso a números de crimes patrimoniais

Na busca de transparência de dados aos capixabas e maior precisão para a atuação das forças de segurança, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp) anunciou nesta sexta-feira (10) que realizou um aprimoramento do banco de dados dos crimes contra o patrimônio registrados no Espírito Santo . São considerados crimes contra o patrimônio roubo, furtos, danos e até extorsão e sequestro.

De acordo com a secretaria, a partir do segundo semestre deste ano passou a ser utilizada uma nova metodologia de coleta das estatísticas dos boletins de ocorrência. Até agora, os dados eram coletados pelo Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes) provenientes dos acionamentos de vítimas e policiais ao número 190. No entanto, outras ocorrências eram apenas registradas na delegacia, quando a vítima se dirigia até ela. Essas duas bases não se comunicavam, formando dados isolados.

Com o uso da tecnologia, esses dados passam a pertencer a uma única plataforma virtual, sendo organizados e disponibilizados para a população em geral nos sites da Sesp e do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN)

Agora teremos as estatísticas de todas as agências que atuam em solo capixaba e são conveniadas à Sesp. Com toda a transparência e honestidade, estamos tornando públicos os dados consolidados. Nossa preocupação não é apenas se aumenta ou diminui, mas também com a transparência dentro dessa nova metodologia. Dentro disso, vamos trabalhar com as políticas que possam minimizar os problemas trazidos pela criminalidade, afirmou o secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, coronel Alexandre Ramalho.

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A compilação dos dados foi possível a partir do desenvolvimento do Sistema DEON, uma plataforma digital para registros de procedimentos da Polícia Civil, em 2016. Ao final de 2019, o sistema chegou a quase 100% de cobertura no Estado, o que permitiu após adequações e treinamento de todos os policiais, a extração de dados consistentes.

A avaliação e a classificação de dados e informações criminais são fundamentais para que possamos empregar um policiamento baseado em evidência e uma análise permanente da mancha da criminalidade em todo o território capixaba. Assim, podemos ter mais efetividade nos resultados, disse o secretário de Estado de Economia e Planejamento, Álvaro Duboc.