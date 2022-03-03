Assassinato na Serra: homem é morto na pista lateral da BR 101

Pelo modo como o corpo foi encontrado, inicialmente a Polícia Militar, também no local, informou que acredita que o atirador estava dentro do veículo, no banco de trás. Depois de atirar contra o homem, o criminoso teria fugido com a ajuda de um carro que seguia atrás na rodovia.

No entanto, horas depois, a TV Gazeta esteve no Departamento de Polícia Judiciária (DPJ) de Vitória, onde o suspeito de ter atirado estava, na companhia do pai. No local, o executor dos tiros afirmou que o caso decorreu de uma briga de trânsito. Na versão dele, a vítima do assassinato bateu no carro dele. Neste momento, o pai do atirador foi conversar com o outro motorista, o qual acabou morto, e, naquele instante, começaram a discutir. A vítima do homicídio teria arrancado com o carro como se quisesse atropelar o pai do atirador, que então pegou a arma e disparou. O suspeito, junto ao pai, disse que os dois iriam visitar a mãe do atirador em um hospital na Capital, mas acabaram presos em Maruípe, com apoio do cerco eletrônico.