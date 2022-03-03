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Em Boa Vista

Assassinato na Serra: homem é morto na pista lateral da BR 101

De acordo com apuração do repórter Caíque Verli, para a TV Gazeta, que esteve no local, a vítima foi atingida por um tiro nas costas
Isabella Arruda

Isabella Arruda

Publicado em 

02 mar 2022 às 22:34

Publicado em 02 de Março de 2022 às 22:34

Serra
Homem é morto dentro de veículo na Serra Crédito: Leitor | A Gazeta
Um homem foi morto a tiros na pista lateral da BR 101, no bairro Boa Vista, na Serra, na noite desta Quarta-Feira de Cinzas (02). O veículo preto ficou com marcas de disparos de arma de fogo.
De acordo com apuração do repórter Caíque Verli, para a TV Gazeta, que esteve no local do crime, a vítima foi atingida por um tiro nas costas.
Pelo modo como o corpo foi encontrado, inicialmente a Polícia Militar, também no local, informou que acredita que o atirador estava dentro do veículo, no banco de trás. Depois de atirar contra o homem, o criminoso teria fugido com a ajuda de um carro que seguia atrás na rodovia.
No entanto, horas depois, a TV Gazeta esteve no Departamento de Polícia Judiciária (DPJ) de Vitória, onde o suspeito de ter atirado estava, na companhia do pai. No local, o executor dos tiros afirmou que o caso decorreu de uma briga de trânsito. Na versão dele, a vítima do assassinato bateu no carro dele. Neste momento, o pai do atirador foi conversar com o outro motorista, o qual acabou morto, e, naquele instante, começaram a discutir. A vítima do homicídio teria arrancado com o carro como se quisesse atropelar o pai do atirador, que então pegou a arma e disparou. O suspeito, junto ao pai, disse que os dois iriam visitar a mãe do atirador em um hospital na Capital, mas acabaram presos em Maruípe, com apoio do cerco eletrônico. 
Demandadas, as polícias Militar e Civil até o momento não se manifestaram. Esta publicação será atualizada quando houver retorno.

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