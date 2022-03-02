Homem é esfaqueado durante assalto em avenida de Cachoeiro

Um homem, de 36 anos, foi esfaqueado na Avenida Beira-Rio, próximo à Igreja Universal, em Cachoeiro de Itapemirim, na manhã desta quarta-feira (2). Para a Guarda Civil Municipal, a vítima disse que teve o celular roubado por um homem que a atingiu no braço a golpes de faca, fazendo com que perdesse muito sangue.
Uma viatura da Guarda Civil Municipal foi acionada para atender à ocorrência. No local, a guarnição acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que encaminhou a vítima para o Hospital Santa Casa de Misericórdia do município.
A Guarda Civil realizou buscas, porém não localizou suspeito algum. Segundo a Polícia Civil (PC), o caso foi registrado, a princípio, como tentativa de latrocínio, ou seja, quando alguém tem a intenção de matar para roubar.
A PC informou, ainda, que o caso seguirá sob investigação do Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Cachoeiro de Itapemirim e, até o momento, nenhum suspeito foi detido. “A PCES destaca que a população pode auxiliar na investigação por meio do telefone 181”, disse.