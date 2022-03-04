Com guerra na Ucrânia, Brasil precisa apontar saídas para conter inflação

Tanques ucranianos entram na cidade após o presidente russo, Vladimir Putin, autorizar uma operação militar no leste da Ucrânia, em Mariupol Crédito: Carlos Barria/ Reuters/Folhapress

Enquanto a guerra se desenrola no leste europeu, com a qual é impossível não se sensibilizar diante da morte de soldados e civis, o Brasil tem de encarar as suas guerras internas. O combate ao empobrecimento da população é uma das trincheiras mais urgentes.

Ainda sem o restabelecimento das cadeias de suprimentos globais afetadas pela crise sanitária, as sanções contra a Rússia e o cerco militar na Ucrânia devem promover ainda mais desarranjos econômicos e, consequentemente, manter e até aumentar a onda inflacionária que se abate sobre o planeta. O Brasil, como um país mais vulnerável às intempéries diante de sua catástrofe financeira, não pode assistir a tudo, impassível. É preciso reagir, para não se abater ainda mais.

O empobrecimento da população é sensível, o encarecimento dos alimentos coloca cada vez mais pessoas diante da vulnerabilidade alimentar e da fome. E a guerra na Ucrânia, ao encarecer a energia, os grãos e os fertilizantes, já promove uma escalada no preço dos alimentos. Para se ter uma ideia, a Rússia e a Ucrânia respondem por cerca de 30% do trigo comprado no mercado mundial e pouco mais de 20% do milho.

O comércio global é interdependente, e nem os países mais organizados financeiramente vão escapar dos efeitos econômicos de uma crise geopolítica, a depender das proporções que o conflito ainda vai tomar. Mas o Brasil se encontra tão fragilizado que parece incapaz de se organizar para mitigar os impactos internos dessa nova crise.

Paulo Guedes foi preciso na explicação da conjuntura, diante das carências na oferta de produtos que o país vai enfrentar. Também foi claro ao demonstrar preocupação com a pressão inflacionária provocada pela guerra, sobretudo nos alimentos. Está tudo bem desenhado, o problema que o país vai encarar está diante dos olhos. A questão é propor as soluções, de caráter imediato.