Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Editorial
  • Transporte escolar é elemento essencial do processo educacional dos alunos
Opinião da Gazeta

Transporte escolar é elemento essencial do processo educacional dos alunos

Se o país almeja mais qualidade na educação, com a construção de um capital humano que alavanque a economia e reduza as diferenças sociais, é preciso pensar não só no conteúdo educativo, mas nos estímulos à permanência na escola

Públicado em 

10 mar 2022 às 02:00

Colunista

Guarapari
Caminhada de mais de 2 km faz parte da rotina de Raiane e o filho Nicolas para ter acesso à educação Crédito: Oliveira Alves
Se a pandemia, no seu auge, expôs como as desigualdades sociais impediram um acesso organizado e sistematizado ao ensino remoto no país, por conta das carências tecnológicas de uma parcela considerável da população, o retorno pleno dos alunos às escolas trouxe de volta um problema crônico, as dificuldades de mobilidade para o acesso dos alunos ao ensino presencial. É o melhor exemplo de um "velho normal" que continua a atrapalhar a aprendizagem nos quatro cantos do país. O que só mostra que, na sala de aula ou não, o caminho ainda é longo para uma educação mais acessível.
Um exemplo é o caso de  Raiane Leite Silva, moradora  da zona rural de Guarapari que precisa caminhar diariamente 2,5 quilômetros em estrada de terra para levar o filho de três anos ao ponto da van escolar. A creche da criança é no município vizinho, Anchieta, porque na rede própria municipal não há vaga. Na comunidade de São Miguel, onde ela vive, outras famílias precisaram matricular seus filhos em Anchieta, como a de Fernanda Delaparte. Os três filhos dela caminham 40 minutos por dia para pegar o transporte. 
Após Fernanda fazer um apelo nas redes sociais,  a Prefeitura de Guarapari prometeu enviar o transporte até a comunidade e levar as crianças ao colégio, a princípio, no período de 20 dias. Já a Prefeitura de Anchieta alega que não tem permissão para contratar um serviço de transporte escolar para buscar crianças em outros municípios. 

Veja Também

Prefeituras vão poder usar transporte escolar para entregar tarefas a alunos

Com o retorno das aulas presenciais no ES, como fica o transporte escolar?

Em meio a justificativas que explicam, mas não solucionam completamente o problema, salienta-se que a dificuldade de acesso ao transporte é um desafio estrutural da educação. Não se pode conceber um processo educativo de sucesso sem a construção de um ambiente saudável para o aluno. E, nesse sentido, realizar o trajeto entre casa e escola sem percalços contribui para o rendimento. Assim como escolas com boa infraestrutura e merenda balanceada sempre disponível.
Não é uma questão de opinião, é a própria lei que garante isso. O Art. 3º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação coloca como o primeiro princípio do ensino a "igualdade de condições para o acesso e permanência na escola". Há políticas públicas para garantir isso, embora os resultados nem sempre apareçam. O Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar (PNATE) faz transferência automática de recursos financeiros para custear despesas com manutenção, seguros, licenciamento, impostos e taxas, serviços de mecânica de veículos para o transporte de alunos da educação básica pública residentes em área rural, assim como o pagamento da contratação de terceiros para o transporte escolar. Os valores são repassados a Estados e municípios.

Veja Também

Ufes propõe retorno do ensino presencial a partir do mês de abril

8 em cada 10 alunos saem do ensino fundamental no ES sem saber matemática

No Brasil, não é somente nas áreas rurais mais afastadas que o acesso ao transporte escolar é mais difícil, como no caso de Guarapari. Nos grandes centros urbanos, o acesso às escolas também encontra obstáculos de mobilidade que têm impactos diretos na aprendizagem. Sem falar na própria violência nos bairros dominados pelo crime. Quantas vezes não ocorre o fechamento de escolas em dias de tiroteio? O medo também dificulta o aprendizado.
Se o país almeja mais qualidade na educação, com a construção de um capital humano que alavanque a economia e reduza as diferenças sociais, é preciso pensar não só no conteúdo educativo, mas nos estímulos à permanência na escola. O transporte escolar não é um elemento acessório no processo educacional, é essencial.

LEIA MAIS 

Caos apontado pelo CNJ no Judiciário do ES faz a justiça tardar e falhar

Brigas e assassinatos no trânsito expõem intolerância na vida em sociedade

Vila Velha sofre as trágicas consequências do "prende e solta"

Com guerra na Ucrânia, Brasil precisa apontar saídas para conter inflação

Vacinação de crianças: ritmo lento atrasa a proteção de toda a sociedade

Tópicos Relacionados

Anchieta Educação Guarapari Ensino
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Festa da Penha: chuva, fé e multidão marcam último dia de evento; veja fotos
Imagem de destaque
10 sopas ricas em proteínas para começar a semana
Imagem de destaque
Trecho da BR 101 em Anchieta será totalmente interditado nesta terça (14)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados