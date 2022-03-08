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Sob sol ou chuva

Crianças precisam caminhar mais de 2 km para ir à escola no ES

Famílias do interior de Guarapari reclamam de falta de vagas no município e são atendidas por Anchieta; transporte escolar não vai até as casas em São Miguel
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 mar 2022 às 17:12

Publicado em 08 de Março de 2022 às 17:12

Caminhada de mais de 2 km faz parte da rotina de Raiane e o filho Nicolas para ter acesso à educação
Caminhada de mais de 2 km faz parte da rotina de Raiane e o filho Nicolas para ter acesso à educação Crédito: Oliveira Alves
Conseguir ter acesso à educação é uma verdadeira prova de resistência para algumas famílias da comunidade de São Miguel, na Zona Rural de Guarapari. Todo dia de manhã, a moradora Raiane Leite Silva precisa fazer uma caminhada de 2,5 quilômetros com o filho Nicolas, de 3 anos. Isso só para chegar ao ponto da van escolar.
Para dar tempo, os dois precisam sair de casa antes das 6 horas e andar por uma estrada de terra. O destino final é uma creche municipal que fica no município vizinho Anchieta, a melhor opção que conseguiram, já que na rede da própria cidade não há vaga para o pequeno estudar, segundo a mãe.
"Andamos debaixo de sol e chuva, mas, dependendo da chuva, não tem como ir, porque é muita lama e não tem como trazer ele. Às vezes tem animal na estrada."
Raiane Leite Silva - Moradora de São Miguel
Quem também sofre com problema semelhante é Fernanda Delaparte, que tem três filhos: o Theo, de3 anos, a Ana Luísa, de 5, e o Miguel, de 7. Todos estudam no município de Anchieta e precisam fazer uma caminhada de cerca de 40 minutos, todo dia, para pegar o transporte até a escola.
Depois de fazer uma reclamação pelas redes sociais, a técnica em logística recebeu atenção da Prefeitura de Guarapari, que prometeu levar as crianças ao colégio, mas, a princípio, só por 20 dias. "O meu medo é: e depois desse período? O que vai acontecer? Vão continuar buscando eles?", desabafou Fernanda.
Família de Fernanda Delaparte também é uma das que sofreu com a falta de transporte na região de São Miguel, em Guarapari
Família de Fernanda Delaparte também é uma das que sofreram com falta de transporte na região de São Miguel, Guarapari Crédito: Oliveira Alves
Apesar da solução temporária que ela conseguiu, muitas famílias – incluindo a da Raiane – continuam sem ajuda e sem resposta do poder público. Em entrevista à TV Gazeta, ela contou que algumas pessoas até já se mudaram da região de São Miguel devido a essa dificuldade.
"Do outro lado da comunidade, tinha uma família com cinco crianças. Eles também não conseguiram o transporte e moravam ainda mais longe do que eu. Acabaram indo embora. Eu sonho um futuro melhor. Não só para mim e o meu filho, mas também para todos nós", comentou Raiane.
Raiane anda com o filho Nicolas por mais de 2 km todos os dias para que ele consiga chegar à creche
Raiane anda com o filho Nicolas por mais de 2 km todos os dias para que ele consiga chegar à creche Crédito: Oliveira Alves

O QUE DIZEM OS MUNICÍPIOS

Em nota, a Prefeitura de Anchieta explicou que não pode contratar um serviço de transporte escolar para buscar crianças em outros municípios. Já a Prefeitura de Guarapari disse que está tentando chegar a um acordo com o município vizinho para que as vans possam entrar na comunidade para buscar os alunos.
"O transporte de Anchieta passa regularmente, mas apenas nas estradas principais. A gente está à disposição para resolver, seja colocando as crianças nas nossas escolas, passando o transporte onde for possível ou melhorando as estradas", garantiu a secretária Tamili Mardegan, da educação de Guarapari.

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