Ufes propõe retorno do ensino presencial a partir do mês de abril

Mural de Raphael Samú no campus da UFES em Goiabeiras Crédito: Vitor Jubini

Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) planeja o retorno do ensino presencial já a partir do próximo semestre letivo (2022/1), que se inicia no dia 18 de abril. A solicitação foi enviada pela administração central nesta terça-feira (15) para o Conselho Universitário, a quem cabe a decisão final.

Por nota, a assessoria da universidade informou que a proposta contempla a “migração para a Fase 4 do seu Plano de Contingência, que prevê ensino presencial, no semestre letivo 2022/1, que se inicia no dia 18 de abril”.

O documento será agora analisado pela Comissão de Legislação e Normas do Conselho Universitário e, assim que receber um parecer, será encaminhado ao plenário. Mas as decisões sobre este tipo de mudança, segundo a assessoria, “são tomadas pelos Conselhos Superiores da Ufes”.

COMITÊ DE EMERGÊNCIA DA UFES JÁ RECOMENDOU RETORNO ÀS AULAS

Na última sexta-feira (11), o Comitê Operativo de Emergência para o Coronavírus da Ufes (COE-Ufes), um órgão consultivo na Universidade, recomendou o retorno presencial das atividades.

No Boletim Informativo Covid/Ufes nº 25, divulgado pelo órgão, é explicado que os dados epidemiológicos presentes nos registros e indicadores do governo do Estado, no período de 23 de janeiro a 10 de fevereiro, “demonstram um quadro de queda de casos confirmados de contaminação pelo vírus Sars-Cov2 (coronavírus), com menor ocorrência de internações e óbitos por Covid-19 do que em outros momentos da pandemia”.

Em decorrência disto foi recomendado que a administração da universidade mantenha o atual período letivo em sistema remoto, mas que dê início a retomada “segura e gradual da comunidade acadêmica ao presencial”.

E foi neste contexto que recomendou a “adoção da Fase 4 do Plano de Contingência da Ufes, no semestre letivo 2022/1, que se inicia em 18 de abril”.

No documento é recomendado ainda:

Retomada do retorno presencial da comunidade acadêmica de forma segura e gradual;

Reforçar as medidas de precaução contra a Covid-19 na Ufes;

Ampliação do monitoramento e a testagem dos membros da comunidade universitária.

ENSINO REMOTO DESDE AGOSTO DE 2020

Em agosto de 2020, a Ufes, em reunião do Conselho Universitário, autorizou a adoção do ensino remoto emergencial na graduação e pós-graduação. A medida era necessária para viabilizar o retorno das atividades de ensino a implantação do modelo de Ensino-Aprendizagem Remoto Temporário e Emergencial (Earte), em decorrência da pandemia de Covid-19.

Em novembro de 2021 a universidade começou a adotar um sistema híbrido, autorizando as aulas para disciplinas práticas de alguns cursos. Assim como a retomada de algumas atividades presenciais.